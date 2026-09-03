Bradley Barcola, una explosión de 166 millones: el crack tatuado que aprendió a jugar en el barro y que Luis Enrique no pudo frenar

Cuenta la historia que la madre fue la señalada de transmitirles el amor por el deporte. Por el fútbol, básicamente. No solo llevaba a entrenar a sus dos hijos varones a un club de barrio, el AS Buers Villeurbanne, sino que iba a todos los partidos con una pequeña cámara para filmar a Bradley Barcola (el dueño de esta crónica) y a su hermano Malcolm, también futbolista.

Bradley corría, gambeteaba, volaba por las calles de barro, suerte de extremo moderno, tatuado, pelo al viento. Su hermano, en realidad, iba al arco.

Yves, el papá, aprovechaba esas grabaciones caseras y, al regresar a casa, reunía a toda la familia en una sala para reproducir las imágenes y analizar juntos las jugadas. La mirada era rigurosa. Algo parecido a lo que vivió Lionel Messi con Jorge, su padre, de puño y letra: “Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”.

Bradley Barcola se destacó en el Mundial CHARLY TRIBALLEAU - AFP

A Barcolá, básicamente, le ocurría lo mismo.

La familia, siempre la familia. De la mano, del Buers Villeurbanne hasta sumarse a la academia de Lyon, a los 8 años. El brillo en la pequeña gran entidad del sudeste de Francia hasta convertirse en doble campeón de la Champions League en PSG.

“Mis padres y yo hablamos de todo”, le contó recientemente al periódico francés Le Parisien. “En cuanto algo sale mal, dentro o fuera del campo, hablamos de ello. También tengo a mi hermano mayor, que es muy exigente”, avisa. Tantas locuras sobre el césped y una mirada implacable detrás del mostrador. “Cuando las cosas no van bien, necesito verlos y pedirles consejo. Cuando me dicen que ‘la estás cagando’, es porque tienen razón. Y cuando me dicen que jugué bien, es porque lo he hecho. No presto atención a lo que se dice afuera”, acepta.

Bradley Jean-Manuel Essolisam Addo Barcola nació el 2 de septiembre de 2002, tiene 24 años y cinco hermanos, no solo el arquero de Ittihad Tanger, de Marruecos, y de la selección nacional de Togo. Madre francesa, padre togolés.

Bradley Barcola, un auténtico personaje Frank Franklin II - AP

“Es raro, pero fue mamá quien nos transmitió toda esta locura”, cuenta Barcola, el dueño del pase del mercado europeo, de 166 millones de dólares, de PSG a Liverpool. Un wing como los de antes (de antes y de ahora), que solía admirar Cristiano Ronaldo (“sobre todo, su cabeza, su mentalidad) y Pierre-Emerick Aubameyang, principalmente cuando era un niño.

Su historia, es la historia de la semana en Francia, Inglaterra y en Europa entera.

El atacante internacional francés hizo ruido al ser transferido de Paris Saint-Germain, campeón de Europa, a Liverpool, el gigante que busca reconstruirse. La cifra es de unos 166 millones de dólares, más otros 20 millones en bonus “fácilmente alcanzables”.

Se trata del segundo mayor fichaje en la historia de la Premier League.

El propio Liverpool ya pagó el pasado verano europeo unos 170 millones de dólares al Newcastle por el delantero sueco Alexander Isak, además de otros 135,5 millones por el alemán Florian Wirtz, por lo que el pase de Barcola es la tercera operación de los Reds que supera los 100 millones. Una auténtica locura.

¡GOLAZO TOTAL DEL PSG! Barcola la puso en el ángulo y marcó el ¡¡7-2 GLOBAL!! del conjunto parisino ante Chelsea. ¡Histórico!



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La venta de Barcola es también la mayor de un equipo francés a un club extranjero y supone un refuerzo de lujo para el equipo ahora entrenado por el español Andoni Iraola, que arrancó la temporada de capa caída, con dos empates en la Premier League conseguidos con el último aliento.

Sin el extremo egipcio Mohamed Salah, último gran ídolo que se despidió de Anfield, los Reds arrancaron la temporada con empate 2-2 en Newcastle y repitieron el marcador el sábado en Anfield contra el Nottingham Forest.

El extremo abandona PSG luego de tres temporadas en las que anotó 39 goles y repartió 37 asistencias para conquistar 13 trofeos, entre ellos las dos últimas Champions, las primeras para las vitrinas de París.

Barcola llegó a París en 2023, procedente del Lyon, su club formador, por unos 50 millones de euros. Rápido, hábil y gambeteador, cualidades que no abundan en el fútbol actual, su punto a mejorar tal vez sea la toma de decisiones en la última acción. Pese a ello logró hacerse un hueco en la plantilla del PSG, luchando por el puesto con Désiré Doué.

Su precio creció considerablemente debido a su buen Mundial con Francia, con tres goles anotados en el camino de los Bleus en Norteamérica, que se frenó en las semifinales contra España.

“Es un gran orgullo poder jugar para el Liverpool, estoy muy feliz”, declaró Barcola a la web del gigante rojo. “Quiero conseguir grandes cosas, la primera de ellas la Premier League, uno de mis mayores sueños cuando era niño”, añadió Barcola, que ha firmado un contrato “de larga duración”, sin que el club de Anfield precisara el número de temporadas.

Es la clase de futbolista que merece ser observado de pie, a suficientes metros del asiento. Cuando toma el balón y levanta la mirada, algo grande puede pasar.

Bradley Barcola is a Red.



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Rápido, atrevido y cubierto de tatuajes. La mayoría, exóticos y asiáticos. Él mismo explicó que su amor por la cultura japonesa nació en su infancia viendo videos y anime. Esas historias y personajes lo inspiraron tanto que, al crecer, decidió inmortalizarlas en la piel.

Era un niño muy tímido fuera de la cancha, pero en el campo se transformaba. De obediente a un demonio. Pasaba tardes enteras jugando en una cancha sintética en el barrio. En las calles, en las plazas, hasta sobre el barro. En una entrevista recordó con nostalgia que su jugada favorita -arrancar con furia por la banda izquierda, reconvertirse hacia adentro y disparar al segundo poste-, era una acción que solía replicar de niño. Se trata de un largo camino desde que jugaba en los campos deportivos de Vaulx-en-Velin, al este de Lyon, hasta convertirse en una superestrella con una fortuna de nueve cifras.

Luis Enrique lo contuvo como a un hijo. Pero... “Su caso es un poco diferente para mí porque ha crecido muchísimo en París tras su llegada procedente del Lyon. Además, ha mejorado mucho al equipo con su rendimiento. Su deseo era tener un papel más importante en el juego, algo que no podía garantizarle. En definitiva, creo que todos salimos beneficiados de esta situación. La acepto y le deseo lo mejor”, sostuvo en las últimas horas.

Luis Enrique, con la reciente Supercopa: fue imposible retener a Barcolá Adam Davy - PA Wire DPA

Para el gran estratega, no hay vueltas al asunto. “Quería marcharse porque quería tener más minutos y más protagonismo en el equipo. Y eso no se lo puedo dar a ningún jugador, porque hay que ganárselo en los entrenamientos y en los partidos. Ha sido muy importante, es un jugador muy querido por sus compañeros. Es algo difícil para todos porque Bradley es una persona increíble. Sólo he hablado de cosas positivas con él. En el futuro será normal que se marchen jugadores que han sido muy importantes para el equipo, pero así es la vida, hay que aceptarlo”, cuenta, con su particular estilo.

Según Transfermarkt, un sitio web especializado en la industria del fútbol, ​​Barcola ocupa el décimo puesto en la lista de los traspasos más costosos de todos los tiempos. El PSG dijo que Barcola ayudó a “escribir una de las páginas más bellas de la historia del Paris Saint-Germain”. Y fue más allá. “A través de su talento y las emociones que ofreció a los aficionados, Bradley permanecerá en el corazón de los parisinos”, añadió.

En Liverpool lo esperan con los brazos abiertos. Fútbol, desparpajo, goles y sonrisas.