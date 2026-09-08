Alexis Mac Allister reveló estar “muy triste” porque Liverpool no le ofreció una renovación del contrato

Alexis Mac Allister, uno de los campeones del mundo en Qatar 2022, confesó estar “muy, muy triste” por la decisión de Liverpool, su club desde mediados de 2023, de no ofrecerle una extensión del contrato. Aun así, el mediocampista argentino dijo que sostiene la esperanza de alcanzar un nuevo acuerdo.

Mac Allister, campeón de la Liga Premier con Liverpool en 2024-25, reconoció que tuvo opciones para emigrar de Liverpool durante el receso de temporada. Y sostuvo que no necesita demostrar que merece el tipo de extensión que recibieron este año sus compañeros del mediocampo, Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch.

Alexis Mac Allister celebrando un gol en Liverpool, club en el que tiene contrato hasta junio de 2028 Jon Super - AP

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy, muy triste porque creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días en los entrenamientos, en los partidos”, manifestó Alexis antes del debut de Liverpool en la Liga de Campeones, contra Atlético de Madrid, este miércoles en el estadio Anfield.

“Veo a Dominik (Szoboszlai) y a Ryan (Gravenberch) renovando sus contratos y eso me hace muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya recibido el mío. Por supuesto, todavía hay tiempo. Creo que los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí”, indicó el pampeano de 27 años.

Mac Allister en el estadio Anfield: "Los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí" PAUL ELLIS - AFP

“Veremos qué pasa, pero hubo opciones de irme este verano (europeo) y creo que ahora mismo estoy en el club correcto y tengo la mentalidad adecuada para dar mi 100% por este club”, agregó. El contrato de Mac Allister se extiende hasta junio de 2028. Sin una extensión, podría tener más margen de maniobra para un traspaso el próximo año. De lo contrario, Liverpool se arriesgaría a perderlo sin recibir nada cuando termine su vínculo.

La palabra de Mac Allister

🗣️ "There were options to leave, but I'm at the right club."



Alexis Mac Allister admits he could have left Liverpool over the summer transfer window. pic.twitter.com/nCSwPySAcf — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 8, 2026

Mac Allister se incorporó a Liverpool en 2023 para la última temporada del entrenador Jürgen Klopp. “Es un período muy exitoso de mi vida y no creo que tenga que demostrar algo, pero por supuesto tengo que mostrar el nivel al que puedo rendir”, expresó el exjugador de Argentinos Juniors, Boca y Brighton.

Alexis Mac Allister durante la última final del Mundial, luchando por la pelota con el español Mikel Oyarzabal CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A propósito de los comentarios de Mac Allister, el entrenador de Liverpool, Andoni Iraola, dio a entender que está satisfecho con el rendimiento del mediocampista en los tres partidos de la Premier League que han disputado. “Lo importante es que él quiere estar aquí. Quiere seguir aquí”, señaló Iraola antes de su primer partido europeo como DT de los Reds. “Lo valoro mucho”, añadió.