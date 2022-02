Alfio Basile y el cambio de Lionel Messi en la selección argentina: de él dirigir “una segunda guitarra” a ser “Gardel”

Alfio Basile es una voz autorizada en el fútbol. El Coco, hasta hace poco, había sido el último DT campeón con la selección argentina , con la Copa América conquistada en México 1993. Ahora el legado pasó a manos de Lionel Scaloni, que junto con el actual plantel rompieron el maleficio de 28 años sin vueltas olímpicas para la Argentina.

Basile recordó sus ciclos en la selección e hizo una comparación con el Lionel Messi que a él le tocó dirigir con respecto al que fue campeón ante Brasil en el Maracaná: “Cuando él debuta conmigo, había un equipazo. Me acuerdo de la Copa América de Venezuela (2007). Llegábamos invictos y éramos, supuestamente, el mejor equipo y tendríamos que haber sido campeones, pero ese día con Brasil (en la final) salió todo mal”, dijo ex director técnico de la Argentina este sábado en el programa Puro Fútbol (FM Late 93.1) y agregó: ”Los demás partidos los ganamos fácil y bien, siendo superiores. Y Messi ni hablaba. Yo quería que él hablara y manejara la cancha, pero en ese momento era un chico con un carácter distinto. Era un buen chico y jugaba como un crack. Ahora, como decimos los porteños, es Gardel” .

El triunfo ante Colombia, en la Copa América 2007

Siguiendo con el análisis de la transformación de La Pulga, el Coco sostuvo: “A Messi lo agarré a los 19 años. Era segunda guitarra en mis equipos. Hoy es primera guitarra, pero lo importante es que fue de a poco”.

Al hablar del seleccionado, Basile también destacó el rendimiento de Rodrigo De Paul: “Los jugadores a veces tienen una transformación rápida y a veces dura mucho. De Paul, para triunfar, le duró 4 o 5 años. Ya es importante, pero lo va a ser aún más. Si Simeone lo compró es porque lo vio parecido a él. En ciertas cosas veo el parecido entre ambos. Es vivo e inteligente y sabe dónde ubicarse en el campo. Todo eso lo tenía el ‘Cholo ’”.

Basile le da indicaciones a Messi en un partido de la selección ante Ecuador

Profundizó su visión sobre la evolución del juvenil formado en Racing: “De Paul hoy pasó a ser la figura después de Messi. Era un 10 de técnica. Cambió totalmente hoy. Simeone era el ayudante de Redondo, y De Paul es el de Paredes. Los dos se necesitan”, dijo el ex entrenador de la Academia y Boca entre otros y continuó: ”Los tres mediocampistas se reconvirtieron, pero De Paul cambió totalmente. Lo conozco de las inferiores de Racing. Es una categoría menos que Centurión. A De Paul no le había ido bien de entrada, pero hoy aprendió muchísimo y es un jugador inteligente y con mucho sacrificio”.

Analizando de manera más completa el funcionamiento de la selección en estos últimos tiempos, Basile elogió al equipo nacional pero también entiende cuando Scaloni pide partidos con seleccionados europeos: “Argentina ha tenido una evolución futbolística y ha crecido mucho en el juego. En general de entrada había arrancado bastante bien, después fue mejorando mucho más. Hubo rendimientos de equipo e individuales muy buenos y hubo jugadores que Scaloni ha probado y que se necesitaban ver que funcionaron. Veo cada vez más que antes la diferencia que hay entre Argentina y Brasil con los demás equipos de Sudamérica”.

De Paul y un rol clave en la selección argentina JAVIER TORRES - POOL

Y siguió: “Estoy de acuerdo con que Scaloni, si quiere, juegue partidos con los europeos. Es bueno que juguemos algunos partidos con ellos antes de ir para allá. Y también que no nos agrandemos. Escucho decir a algunos que ya somos campeones del mundo y no debe ser así. A pesar de eso, el equipo está bien”.

Sobre la última gran aparición del fútbol argentino, Julián Alvarez, Basile va más allá: ”Hay varios valores nuevos como Julián Álvarez. Me encanta Julián Álvarez. No le veo características similares a nadie porque no es delantero ni volante. Es un poco de cada cosa y en todos los sectores se sitúa bien. Es rápido, le pega bien con las dos piernas y hasta se la rebusca cabeceando a pesar de la altura que tiene”, explicó Basile.

Y amplió el concepto. ¿Si hoy tuviera en un plantel a Julián Alvarez? ”Si tengo un 9, lo pongo. Lo necesito para que me entretenga a los dos centrales contrarios y que no me achiquen. Si no lo tuviera, jugaría como se juega el fútbol moderno ahora. Lautaro Martínez es distinto. Lo conozco desde que estaba en Liniers de Bahía Blanca. Es un pibe bravísimo. Los contrarios sufren constantemente porque aparece por cualquier lado. Le pega con las dos piernas, cabecea bien con los dos parietales y es rápido. Tiene todas las condiciones, por eso se gano el puesto de titular en Argentina”. ¿Si pueden jugar juntos?. “Creo que algún día Scaloni los va a probar juntos a Lautaro Martínez y Julián Álvarez”.

Analizó el caso particular de Emiliano Martínez, que se ganó el puesto en el arco de la selección sin estar casi observado por nadie. ”Emiliano Martínez no estaba en el radar de ninguno. Vamos a ser claros. Estábamos todos opinando quién era mejor entre el de River y Boca. Él termina jugando porque Armani tiene COVID. Este es el detalle que siempre los jugadores decimos que hay que tener un poco de suerte. Si no pasaba eso, seguía atajando Armani porque andaba bien”, pero enseguida agregó para bajar el exitismo general: ”Ojo con darle tanta manija al manejo de cada uno. El fútbol siempre tiene revancha. Capaz un día te toca andar mal y te pueden volver loco. Hay que ir con tranquilidad. Es un gran arquero. Tiene presencia y personalidad, pero no le demos tanta manija cuando carga a los rivales porque siempre hay revancha” .

Basile y Riquelme

También habló de River y Gallardo: ”Gallardo tiene la espalda ancha en River, sino no le compran a los 7 que le compraron. En equipos no me tocó administrar jugadores en abundancia. Tuve buenos planteles, pero abundancia como tiene Gallardo, nadie. Se lo ganó él con los títulos y con la forma de jugar. Se puede perder, pero tiene un equipazo con jugadores bárbaros. Tiene una mezcla de selecciones sudamericanas”.

Y analizó el presente de Boca en la gestión de Juan Román Riquelme, a cargo del Consejo de Fútbol: ”Hace rato que no hablo con Riquelme. La última vez que lo vi fue en un asado en la casa de mi hijo. Cuando agarró el Consejo de Fútbol, no tuvimos tantas oportunidades como antes. Riquelme sabe una barbaridad de fútbol. En la intimidad, es un tipo muy inteligente para ver el fútbol. Muy detallista. Por eso jugaba de esa manera. Siempre dije que, en la cancha, Riquelme veía todo lo que nosotros vemos cuando estamos en la tribuna”.

Alfio Basile recibe una visita de Maradona cuando fue DT de Boca

No ve bien a Racing, pero le desea lo mejor: “A Racing no lo veo bien hoy. Quiero que le vaya bien. Tengo dos amigazos dirigiendo y quiero que estén bien. Insúa y Gago pasaron por mis manos. Fueron dos grandes jugadores. A lo mejor ellos lo ven bien. Lamentablemente no estoy en el día a día. Ojalá les vaya muy bien. En la primera y segunda experiencia, uno paga el derecho de piso como entrenador”.