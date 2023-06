Sofi Martínez contó que habló con Coco Basile tras el incómodo momento en el vestuario: “Quedó todo un poco tenso”

escuchar

Este domingo, se celebró el partido despedida de Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors. El encuentro captó la atención de buena parte de la población futbolera aunque, como suele suceder en este tipo de ocasiones, el evento habilitó licencias no habituales en otros compromisos deportivos, como por ejemplo, las notas en los vestuarios. En ese marco, la periodista Sofía Martínez estuvo a cargo de cubrir la intimidad de la selección argentina, cuyo entrenador fue Coco Basile. La reacción que tuvo el experimentado director técnico con la cronista provocó una ola de comentarios en Twitter, donde los usuarios convirtieron su nombre en trending topic. Este lunes, en su programa de radio, la joven columnista contó el detrás de escena de los hechos, y admitió que se vivió un momento “tenso” tras su cruce con el DT.

En el programa Perros 2023 (Urbana Play), el conductor Andy Kusnetzoff, quien asistió a la Bombonera para ver el partido, le preguntó a Sofía Martínez por el intercambio viral. “No pongamos el video, ¿o querés ver el video?”, le consultó en un comienzo el animador a su compañera. “No, a mí me da lo mismo, lo que quieras”, respondió la columnista. “Porque el video, justamente, es antipático; entonces, contalo vos porque no estoy en el contexto”, añadió el periodista. “Probablemente”, concedió la periodista.

Luego, Martínez procedió a hacer su descargo: “Lo que pasa en los partidos despedida, que no son partidos oficiales, sino que tienen otro color, te dan la posibilidad de ver cómo los jugadores se saludan entre ellos, que no se ven hace un montón de tiempo... entonces, lo lindo de ese partido, y que siempre se hace, es estar en los vestuarios en la previa, cuando ven qué camiseta ponerse, cuando se saludan, cuando se ponen los botines. En un partido, no se puede”

“Por una cuestión de derechos, que tienen la televisación (el sábado en lo de Maxi Rodríguez pasó), estuvimos en el vestuario, hablamos con (Gabriel) Batistuta, entre otros... ayer, en el de Román, estaba acordado lo mismo. Lo que pasaba es que no había un solo vestuario para los dos, sino que eran dos diferentes. Estaba el local, que era Boca, y el visitante, que era la selección”, siguió.

En ese sentido, Martínez explicó que “la idea” de la producción de la TV Pública, en consenso con la organización del partido, “era entrar en la previa a los dos vestuarios. Tití entró al de Boca y, después de un rato, me vinieron a buscar y me dijeron ‘ya está ok para entrar al de la selección argentina’”.

Al mismo tiempo, señaló que “la idea no es entrar” cuando los jugadores están en el vestuario mientras se cambian, “sino cuando te dan el ok, porque ya está listo para que eso pase”. Además, para despejar todo tipo de dudas, contó que el organizador del partido, Riquelme, estaba al tanto de todo. “Román ya sabía que eso iba pasar, porque él estaba presente, estaba muy atento, quería que sea a su manera, y así pasó”.

“Terminamos de hacerle la nota a Gaby (Milito), entro, medio que le hago una pregunta a Pekerman, y Fede (su productor de la TVP), me dice ‘entrá que nos está corriendo el tiempo’, y cuando voy a entrar, salta el Coco que estaba sentado en uno de los asientos, y eso es lo que se ve en el video”, señaló.

Sobre su primera reacción ante los dichos de Basile, Martínez admitió: “Te juro que yo, en ese momento, sentí que me lo decía en jo... Yo no podía creer que me estuviera diciendo eso en serio, porque estaba recontra chequeado que yo tenía que entrar”.

Sofi Martínez habló sobre su cruce con Coco Basile: "Sentí que me lo decía en chiste"

A pesar de las palabras de Basile, la periodista explicó que, igualmente, debía seguir con su trabajo. “En el medio de que me estaba diciendo eso, que yo no sé si me lo dice en joda, y después, me di cuenta de que me lo estaba diciendo mas en serio, pero también tenía fe como diciendo ‘dale, que tenemos que estar el vestuario, seguí preguntando, hacé lo que tenés que hacer’; entonces, después me corrí, chequeé que no hubiera nadie en bo... como me estaba diciendo, y entré”.

Acto seguido, reveló que tras el incidente habló sobre lo sucedido con Basile quien, según explicó Martínez, no estaba informado de la dinámica del evento. A la vez, se refirió al “choque cultural” que le pudo haber representado la presencia suya en el vestuario. “En su concepción, probablemente tenga otras ideas (es para respetar), él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres, cosa que yo no siento. Y está bien, que se yo, es su concepción también, otra escuela”.

En tanto, destacó la buena voluntad del entrenador, y descartó que haya querido injuriarla. “Siento que me lo dijo desde el consejo. A mí me gusta ver la intención del otro. Yo creo que más allá de las formas, y de la concepción que tenga, él tuvo una buena intención de decir: ‘por vos te lo digo, no entres, porque puede quedar mal que entres a un vestuario de varones’, cosa que por ahí uno no piensa. Después, hablamos y quedó todo perfecto, todo bien”.

Por otra parte, confesó que trata de no leer “lo que pasa en Twitter”, e hizo especial énfasis en aclarar que su ingreso al vestuario fue consensuado. “Creo que se pudo haber interpretado que yo entré de atrevida, y eso es lo que a mí no me gusta. Porque si yo no hubiese tenido una autorización, todo un trabajo atrás que diga que yo tenía que entrar, yo no hubiese entrado, porque no está bueno entrar en un lugar donde por ahí puede haber alguien cambiándose o lo que sea, no es que dije: ‘Prendé la cámara, dale que nos metemos’. Jamás, no lo hubiese hecho”.

Por último, respecto de lo sucedido tras el cruce con Basile, Sofi confió: “La realidad es que todo quedó un poco tenso, porque lo que pasa muchas veces en el vestuario, es que hay mucho ruido, mucho qui... de fondo y todos hablando, y en esta ocasión, cuando empezó a hablar el Coco, era todos callados viviendo esa tensión”, y para rematar, cerró, distendida: “Mi prima me dijo ‘le pusiste humor, pero no tanto, yo le hubiese dicho: dejame ver algo, Coco’”.

LA NACION