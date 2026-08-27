Alivio para Argentina: la FIFA permitirá cumplir en amistosos las sanciones a Paredes, Molina y Almada

A menos de un mes para el reencuentro de la selección argentina con sus hinchas, la FIFA aceptó un pedido de la AFA para que los futbolistas sancionados luego de la final de la Copa del Mundo ante España puedan cumplir sus penas no solo en partidos oficiales, sino también en encuentros amistosos. De esa forma, tanto Leandro Paredes como Nahuel Molina y Thiago Almada podrían regresar al seleccionado mucho antes de lo que se suponía inicialmente.

El viernes pasado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA había dado a conocer las sanciones para los jugadores argentinos que participaron de diferentes disputas con futbolistas españoles al término del partido en Nueva Jersey, en la que el equipo de Lionel Scaloni cayó 1-0 en tiempo suplementario. Los castigos habían sido mucho más duros de lo esperado: diez fechas para Paredes, además de una multa de 90.000 dólares, por la agresión a Gavi, defensor de la Roja; siete encuentros y la misma sanción económica para Molina; un partido y 30.000 dólares para Almada, por conducta antideportiva, y tres fechas para Roberto Ayala, uno de los ayudantes de campo de Scaloni, por un cruce con Dani Olmo.

Si Argentina juega seis partidos de acá a fin de año, Paredes comenzará 2027 con cuatro fechas de suspensión pendientes CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El punto es que todavía no está confirmado si Argentina disputará las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, por lo que tampoco estaba claro cuándo podrían empezar a cumplirse las sanciones. La selección ya tiene asegurada su clasificación por ser uno de los seis países anfitriones, junto con Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, pero ni la FIFA ni la Conmebol definieron todavía si los tres seleccionados sudamericanos participarán igualmente del torneo clasificatorio. Si finalmente no lo hicieran, el próximo torneo oficial para Argentina podría ser recién la Copa América 2028.

En la AFA, de todos modos, la intención es participar de las Eliminatorias, aun con el boleto al Mundial asegurado. La razón es principalmente deportiva y de calendario: permitiría tener una competencia estable durante los próximos años y evitaría la necesidad de salir a buscar rivales en cada ventana internacional, cuando buena parte de las selecciones sudamericanas estarán justamente ocupadas con la clasificación.

Tras el pitazo final, Nahuel Molina se cruzó con varios futbolistas españoles y recibió siete partidos de suspensión Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf - Getty Images North America

Si bien la FIFA no había especificado inicialmente en su fallo qué encuentros servirían para cumplir las sanciones, se esperaba que al menos estuvieran incluidos los amistosos internacionales clase A, es decir, partidos reconocidos oficialmente entre selecciones mayores. Ahora, tras la presentación de la AFA, quedó confirmado que esos encuentros también podrán utilizarse para purgar las suspensiones.

Distinto es el caso de una eventual Finalissima contra España, una competencia organizada conjuntamente por UEFA y Conmebol.

La otra buena noticia para Argentina es que desde 2026 cambió el calendario internacional. La primera convocatoria posterior al Mundial, que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, ya no estará dividida en dos ventanas, sino que será una sola de 16 días en la que cada selección podrá disputar hasta cuatro partidos. Las de marzo, junio y noviembre, en cambio, seguirán permitiendo un máximo de dos encuentros.

La final contra España dejó mucho más que la derrota de Argentina: varios jugadores y Roberto Ayala fueron informados Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Así, si Argentina utiliza los cuatro partidos disponibles entre septiembre y octubre y disputa otros dos en noviembre, Paredes podría terminar 2026 con seis de sus diez fechas cumplidas y solamente cuatro pendientes para el año siguiente. A Molina le quedaría una. Almada podría regresar después del primer encuentro, y Ayala quedaría habilitado tras el tercero.

Por ahora, sin embargo, Argentina no tiene confirmados ni los rivales, ni la cantidad de partidos que jugará. En principio, la idea era organizar un encuentro en el Monumental que sirviera como homenaje para el plantel después del Mundial, aunque esa intención quedó en suspenso en medio de la incertidumbre por la continuidad de Lionel Scaloni y, principalmente, de Lionel Messi.

La final contra España dejó mucho más que la derrota de Argentina: varios jugadores y Roberto Ayala fueron informados Tom Weller - dpa DPA

De hecho, la AFA recibió distintas propuestas para llevar a la selección al exterior, pero mientras no exista una definición sobre Messi resulta difícil cerrar los acuerdos económicos. Uno de los destinos que apareció como posibilidad fue China y uno de los eventuales rivales, Uzbekistán.

Hasta ahora, lo que se sabe es que Scaloni seguirá al frente de la selección al menos hasta fin de año y que Messi resolverá su futuro en las próximas semanas. El próximo 20 de septiembre, después del partido de Inter Miami ante San Diego por la MLS, debería viajar a la Argentina para incorporarse a los entrenamientos en Ezeiza.

Lionel Messi tampoco resolvió si seguirá en la selección: en septiembre comienza la próxima fecha FIFA Ashley Landis - AP

En ese escenario, no sería extraño que la AFA intentara aprovechar al máximo la cuádruple fecha FIFA. Cuantos más partidos dispute Argentina, más rápido podrá empezar a limpiar las sanciones y afrontar el próximo ciclo con menos fechas pendientes, aunque todavía no esté claro quién será el entrenador a partir de 2027, ni -continúe Scaloni o no- qué jugadores formarán parte de esa nueva etapa.

De todas formas, la AFA buscará reducir las sanciones: informó que se encuentra “a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia”.