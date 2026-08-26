Mourinho dirigió a Real Madrid en el Bernabéu tras 13 años: goleó 4-1 a Real Sociedad con tres de Mbappé

Pasaron más de 13 años para que el estadio Santiago Bernabéu vibrara de la mano de José Mourinho. Hombre que fue parte de la etapa en la cual el Merengue tuvo los duros e inolvidables cruces contra el Barcelona de Josep Guardiola y Lionel Messi, y dejó una marca en cada uno de los hinchas. En efecto, este miércoles, el portugués recibió un caluroso afecto de las tribunas. La goleada a Real Sociedad por 4-1, con triplete de Kylian Mbappé, le puso la frutilla al postre.

Fue el regreso, asimismo, del equipo a su hogar tras el Mundial y jugar el primer partido de la liga española como visitante de Espanyol. Aquel, correspondiente a la fecha 2; el de la presente jornada, a la primera fecha. Comienzo invertido, pero sin alterar el producto, que brindó ante los vascos el segundo triunfo consecutivo. Aunque, esta vez, con mejores sensaciones.

Imparable Kylian Mbappé, otra vez: marcó un triplete y llegó a 101 aportes, entre goles y asistencias, en el comienzo de su tercer año en la institución. Manu Fernandez - AP

Todo inició fuera del campo de juego, justamente, con The Special One volviendo a asomarse al banco de suplentes local. Mientras las bufandas con su rostro y las ovaciones apuntaban hacia su persona, Mourinho miró a su alrededor con evidente nostalgia y hasta con una ligera emoción que evitó prolongar cuando se sentó y las cámaras captaron su atención.

No pasó demasiado desde su última vez en la casa del Real Madrid, pero para el técnico, de 63 años, no tiene el mismo significado enfrentarlo que dirigirlo: en febrero, cuando estaba al frente de Benfica, la revancha entre ambos clubes por el playoff de UEFA Champions League anticipó su retorno. No fue el mismo sentimiento en esa única vez. Después de dejar el cargo en 2013 pasó por Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma y Fenerbahce.

🏠 La vuelta a casa de José Mourinho.



RealMadridRealSociedad | LALIGAEASPORTS | VUELVELALIGA | @realmadrid pic.twitter.com/wi6WNaDvJS — LALIGA (@LaLiga) August 26, 2026

En esta nueva presentación, evidentemente, el primer tiempo no lo dejó conforme. Pocas acciones de peligro y escasa fluidez, a excepción de la conducción y el pase claro de Federico Valverde a Mbappé, que la puso en la parte superior del arco con un zurdazo certero para abrir el marcador a los 40 minutos. Aunque antes de que el árbitro señalara el cierre, llegó la igualdad del croata Luka Sucic. Eso activó la corrida del portugués hacia el vestuario para ajustar detalles tácticos.

Vaya si lo hizo. Al primer cuarto de hora del complemento ya se vio otra dinámica que el atacante francés selló con su segunda conquista: se asoció con Jude Bellingham mediante una bella y rápida pared que lo dejó de cara al arco, al que acertó abriendo el pie. Ocho minutos después, la voracidad del volante inglés lo metió en el área a pura gambeta, la recuperó con gran esfuerzo tras perderla y, luego de una lujosa pisada, habilitó a Vinicius Junior, que solo tuvo que empujarla.

Jude Belligham redondeó un gran partido, en el que asistió tanto a Mbappé como a Vinicius Junior. THOMAS COEX - AFP

A falta de diez minutos, Real Madrid puso el broche con la asistencia del brasileño, con caño incluido, para el hat-trick de Mbappé, que picó levemente la pelota para evitar el achique de Álex Remiro. Abrazo de una dupla de estrellas que, hace unos meses, fue señalada por los celos que desprende un vestuario lleno de egos. Significó, a dos años de desembarcar, la contribución número 101 para el delantero galo en el club de sus sueños.

José Mourinho apunta a una mejor afinidad en un vestuario lleno de figuras que son miradas de reojo por el público, con Vinicius como principal protagonista. THOMAS COEX - AFP

Minutos posteriores, Mourinho decidió la salida de Vini para el ingreso del refuerzo marfileño Yan Diomandé: el portugués esperó al ‘7′ con una seña que pareció indicarle cómo lo aplaudía el Bernabéu, que todavía no se aleja de los silbidos de la pasada temporada. Eso derivó en la risa de ambos.

¡MOU LO AMA A VINI! Risas cómplices entre Mourinho y Vinicius tras la salida del brasileño del campo de juego.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/W16iezA6dZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2026

Son los primeros pasos de Mou en su segunda etapa, pero parece apuntar al buen clima de su tropa, que -por ahora- no se desvía de la línea que baja un DT tan respetado en el mundo.

Y, a la vez, consigue sus primeros récords en la combinación de ciclos: la de esta noche, fue su victoria 50 en 58 compromisos dirigidos en el mítico estadio, donde sufrió apenas tres caídas y vio 202 goles en favor.