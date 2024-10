Alta tensión en Boca: Cristian Medina se plantó y pidió no jugar porque no se hizo su transferencia; Gago sacaría a “Chiquito” Romero

Escuchar

A horas del duelo clave ante Gimnasia La Plata, por los cuartos de final de la Copa Argentina, Fernando Gago sumó un nuevo dolor de cabeza a su ya complicado comienzo de ciclo: Cristian Medina amenazó con no disputar el encuentro frente al Lobo hasta tanto la dirigencia del club no acepte la oferta del Fenerbahce, que lleva varios meses tras los pasos del volante. Una situación que sacudió la concentración del plantel en Rosario y le sumó un nuevo aditivo a un compromiso clave para las aspiraciones del Xeneize.

De flojo rendimiento ante Tigre, Medina había quedado en la mira del cuerpo técnico y era uno de los jugadores que podía abandonar el 11 en caso de que el entrenador decidiera realizar cambios. Tanto él como Kevin Zenón eran candidatos a salir del equipo, al igual que Sergio Romero, quien continúa en duda, y Marcos Rojo, que finalmente se mantendría en la formación. Sin embargo, fue el propio Medina quien planteó la posibilidad de no ser de la partida. Si bien aceptó viajar a Santa Fe junto al resto de la delegación, y hasta se sacó fotos con un grupo de fanáticos en la llegada del plantel al hotel Holiday Inn, el jugador manifestó su deseo de abandonar el club y pidió no ser tenido en cuenta para el trascendental duelo contra Gimnasia.

Cristian Medina, cuando en un entrenamiento le dice a Merentiel que es el momento e irse de Boca y firmar un contrato de por vida

Según pudo averiguar LA NACION, Medina alertó primero a los integrantes del Consejo de Fútbol y luego mantuvo una charla con Gago. En ambos casos hizo saber su intención de emigrar y de no formar parte del equipo titular. El entrenador, de todos modos, resolvió ratificarlo en la lista de concentrados, confiado en poder revertir la situación. Sin embargo, lejos de solucionarse, el conflicto entró en un callejón sin salida, en que ninguna de las partes estaría dispuesta a ceder. En consecuencia, todo indica que Medina no estará presente en el Coloso. Al menos, como parte del equipo titular.

Desde el fin de semana pasado Boca tiene en sus manos el nuevo ofrecimiento del Fenerbahce de Turquía. A principios de agosto, el conjunto de Estambul había ofertado ocho millones de dólares limpios más otros tres en bonus, una cifra importante teniendo en cuenta la edad (22) y el presente del jugador. Pero el Xeneize, que ya se había desprendido de Ezequiel Fernández (pasó al Al-Qadsiah de Arabia Saudita) decidió rechazar la propuesta e informó que solo se desprendería del jugador en caso de ejecutarse la cláusula de rescisión, que asciende a 20 millones. Semanas después, y en medio del tire y afloje con los dirigentes, el departamento de comunicación de Boca posteó un video en su canal de YouTube en el que Cristian Medina, sin saber que estaba siendo filmado, le comenta a Miguel Merentiel su deseo de emigrar a Europa. “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”, dice el mediocampista. Desde el club dejaron trascender que todo se había tratado de un “error involuntario”, aunque en el entorno del futbolista desestimaron esa teoría.

Fernando Gago, frente a su primer gran desafío como entrenador de Boca Prensa Boca

Desde entonces, el conflicto escaló y las tensiones aumentaron día a día. El morenense acumula 160 partidos con la camiseta de Boca y cree que es momento de “hacer una diferencia”, por lo que expresó varias veces su deseo de abandonar el club. La última oferta de Fenerbahce fue de 10 millones de dólares, otros cinco millones por objetivos y un 20% para Boca en caso de una futura venta. A pagar en cómodas cuotas, eso sí, hasta diciembre de 2027. Boca, único dueño de su pase, aún no dio una respuesta y se tomará su tiempo para analizar la situación, ya que el mercado de pases en Europa comienza recién en los primeros días de enero y Medina tiene contrato con Boca por tres temporadas más.

Ante este conflicto, y sumado al flojo rendimiento que venía mostrando el jugador, Gago decidió excluir a Medina del 11 titular. Los candidatos a sucederlo, en principio, serían Guillermo Fernández y Tomás Belmonte, aunque no se descarta que el DT apueste a un cambio de esquema con Exequiel Zeballos como carrilero por la izquierda.

Gago y otra decisión caliente: dispuesto a sacar a Chiquito Romero

Sergio Romero, a punto de perder la titularidad por sus bajas actuaciones Marcos Brindicci

Aun así, la decisión más fuerte que deberá tomar el entrenador, y que aún mantiene bajo siete llaves, tiene que ver con la elección del arquero. Sergio Romero, cuestionado por los hinchas y de flojo partido ante Tigre, podría dejarle su lugar al joven Leandro Brey, de muy buenos rendimientos cada vez que le tocó atajar. El entrenador, que compartió plantel con Chiquito en el Mundial de Brasil 2014, analiza seriamente la posibilidad de reemplazarlo, aunque todo se definirá en los instantes previos al comienzo del encuentro. Por otra parte, Marcos Rojo mantendría su lugar en la defensa y Pol Fernández puja por un lugar en el mediocampo, ya sea en lugar de Medina o del exGimnasia Ignacio Miramón.

Una previa caótica a horas de una verdadera final.