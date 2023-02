Ángel Di María se desahogó a dos meses de ser campeón del mundo y realizó una impensada autocrítica

escuchar

El campeón del mundo con la selección argentina, Ángel Di María, habló a casi dos meses de que la albiceleste se quedara con la final del Mundial Qatar 2022 disputada contra Francia.

En diálogo con el programa radial Vuelta y Media (Urbana Play), “Fideo” aprovechó a desahogarse por las “barbaridades” que le dijeron en los últimos años y lanzó una inesperada autocrítica sobre su rendimiento contra el equipo dirigido por Didier Deschamps.

En primer lugar, admitió que fueron “sus viejos” quienes más sufrieron por las críticas emitidas desde la prensa. Consideró sin embargo que el último partido que jugó con la celeste y blanca le permitió disipar cualquier tipo de dudas sobre su calidad como jugador: “Pude revertir todo esto y demostrar que no me cagaba en las finales, que es de las cosas que más me dolía y más me tocaba”.

Con el foco puesto en la final contra Les Bleus, Di María se sinceró sobre lo que él cree fueron los resultados que obtuvo en el campo de juego. “A veces veo jugadas y momentos de la final, siempre digo lo mismo: siento que podría haber hecho más”, admitió.

Ángel Di María en @vueltamediaok: "Durante el partido a veces siento que podía haber hecho más" pic.twitter.com/EPwc87sivF — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) February 9, 2023

En los últimos tramos de la entrevista, el actual jugador de la Juventus describió cómo se siente ganar el tan ansiado título mundialista. “Es algo inolvidable. Lo soñé muchas veces, pero jamás pensé que podía llegar a ser lo que es hoy en día. Ver a mi familia llorar de alegría era lo que más deseaba”, consignó.

Además, reconoció que siente nostalgia cuando recuerda el tiempo pasado junto al plantel con el que alcanzó la gloria máxima del fútbol mundialista. “Se armó un grupo espectacular. Los mates a la mañana, quedarnos tirados en la cancha hablando después de los entrenamientos... se extraña mucho”, admitió.

Por último, dio un pronóstico optimista sobre el futuro de la selección: “Se viene una generación muy buena en la Selección, de personas que están demostrando en sus clubes”.

LA NACION