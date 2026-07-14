Antecedentes de Argentina vs. Inglaterra en Mundiales: cómo está el historial

La selección argentina e Inglaterra protagonizan este miércoles la segunda semifinal del Mundial 2026. El encuentro, que definirá al segundo finalista, comienza a las 16 (hora argentina) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. La televisación estará a cargo de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, mientras que la transmisión vía streaming correrá por cuenta de Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

“Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa. Vamos a jugar contra una gran selección, pero es un partido de fútbol. Punto. No hay nada más que eso”, dijo Lionel Scaloni, DT albiceleste, en la previa del encuentro. Sin embargo, es una realidad que la rivalidad traspasa fronteras y que el enfrentamiento, que tiene varios antecedentes históricos, ya se convirtió en un clásico.

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, dejó en claro que el duelo contra Inglaterra es "solo un partido" KYLE RIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El cruce mundialista entre ambos tiene tres victorias de Inglaterra, una de la Argentina y un empate con posterior triunfo por penales de la albiceleste.

El historial entre ambos seleccionados en Copas del Mundo cuenta con cinco choques previos, cada uno con una carga simbólica o deportiva específica. La primera vez que se enfrentaron fue en la etapa de grupos de Chile 1962, cuando Inglaterra superó a la Argentina por 3 a 1. Entonces, los goles británicos fueron convertidos por Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras que José Sanfilippo descontó para la albiceleste.

El segundo mano a mano tuvo lugar en los cuartos de final de Inglaterra 1966. Allí, los locales volvieron a festejar, esta vez por 1 a 0 con gol de Geoff Hurst. El compromiso quedó en la historia por la expulsión del capitán argentino Antonio Ubaldo Rattín. El mediocampista reclamó un intérprete al árbitro alemán Rudolf Kreitlein porque desconocía el idioma y demoró más de 10 minutos en retirarse del campo de juego. Aquel incidente marcó un precedente fundamental para el fútbol moderno, ya que motivó la implementación de las tarjetas amarillas y rojas a partir de México 1970.

El capítulo más emblemático sucedió en México 1986, también en cuartos de final. En aquella ocasión, la Argentina triunfó por 2 a 1 con los dos goles más famosos de Diego Armando Maradona: la Mano de Dios y el Gol del Siglo (Gary Lineker marcó el tanto del descuento para los europeos). El contexto de posguerra tras el conflicto de Malvinas otorgó al partido una carga emocional inigualable para los argentinos.

Maradona celebra su obra cumbre: su segundo gol a Inglaterra en el Mundial México 1986 Dani Yako

En Francia 1998, el marco del enfrentamiento fueron los octavos de final. El encuentro terminó 2 a 2 por las anotaciones de Gabriel Batistuta y Javier Zanetti para el equipo dirigido por Daniel Passarella, y de Michael Owen y Alan Shearer para los Tres Leones. En la definición por penales, los argentinos se impusieron por 4 a 3 y eliminaron a los británicos.

El último cruce mundialista fue en la primera ronda de Corea del Sur-Japón 2002, con triunfo inglés por 1 a 0 con un tanto de David Beckham. Aquel resultado contribuyó a la eliminación argentina en la etapa de grupo, pese a que llegaba como gran candidato al título. La historia reciente de estos choques en Mundiales acumula episodios de alta tensión y decisiones arbitrales que cambiaron las reglas del deporte para siempre. El partido de este miércoles escribirá un nuevo capítulo en una de las mayores rivalidades futbolísticas del planeta.