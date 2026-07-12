Final del Mundial 2026: fecha, hora y dónde se juega la definición de la Copa del Mundo

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El encuentro definitivo de la 23ª edición del certamen ecuménico, la primera con 48 participantes, se disputará en Nueva Jersey, Estados Unidos
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El Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva. El encuentro que definirá al campeón del mundo está programado para el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Dicho compromiso marcará el cierre de la vigésima tercera edición del certamen ecuménico organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).
Para esta Copa del Mundo, la casa madre del fútbol a nivel internacional amplió la cantidad de participantes de 32 a 48. Al finalizar el torneo, se habrán disputado un total de 104 partidos, lo cual representa 40 encuentros más que en las últimas siete Copas del Mundo. Debido a este nuevo formato, los cuatro semifinalistas —Francia, España, Inglaterra y la Argentina— disputarán ocho compromisos en total, uno más de lo acostumbrado históricamente. Esto se debe a que los perdedores de esta instancia jugarán el compromiso por el tercer puesto, mientras que los ganadores se enfrentarán en la definición.
El estadio elegido para el partido número 104 se ubica en East Rutherford. Inaugurado en 2010, posee una capacidad para 82.500 espectadores y funciona como casa habitual de los equipos Jets y Giants de la National Football League de fútbol americano (NFL). El recinto cuenta con antecedentes relevantes: albergó la final de la Copa América Centenario 2016, donde Chile venció a la Argentina, además de recibir partidos de la Copa América 2024 y del Mundial de Clubes 2025. Por último, fue sede de varios duelos destacados de la Copa del Mundo que se está disputando en Norteamérica.
Resultados de todas las finales de los mundiales
- Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.
- Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.
- Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.
- Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.
- Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.
- Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.
- Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.
- Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.
- México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.
- Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.
- Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.
- España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.
- México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.
- Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.
- Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.
- Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.
- Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.
- Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.
- Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.
- Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.
- Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.
- Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.
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