Lionel Messi y Antoine Griezmann: el francés salió a hablar después de las declaraciones de allegados suyos sobre supuestos roces con el argentino Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS / Rafael Marchante / Pool

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2020 • 20:30

¿Qué pasa en Barcelona? ¿Cuál es la gravedad de la crisis, deportiva, institucional? ¿Es cierto que Lionel Messi se irá de Barcelona en 2021? ¿Es mala la relación entre el rosarino y Antoine Griezmann, que suele brillar en el seleccionado de Francia y es un despiste en el equipo catalán? Luego de mucho tiempo, el delantero galo habló de todo. Hasta de cómo se lleva con el crack rosarino, que hubiese querido que el atacante arribara al Camp Nou un año antes, en 2018.

"Llegué al Barcelona, club que rechacé un año antes. Hubo comentarios hasta en el vestuario, de periodistas, de la afición y por eso cuando llegué quería pedir perdón en el campo. Si alguno se ha sentido ofendido, pediré perdón dándolo todo en el campo. Hablé con Leo [Messi] cuando llegué y me dijo que le jodió cuando rechacé ir al club la primera vez, porque él había hecho comentarios públicos y al final dijo que no... pero que estábamos en el mismo equipo y que iba a muerte conmigo y es lo que noto y siento cada día", advirtió el delantero, en una entrevista en el programa 'Universo Valdano' de 'Vamos' (Movistar).

En el campo de juego, no hay conexión entre el francés y el argentino. Al parecer, lejos del césped, tampoco. Griezmann respondió las preguntas de Valdano y se inclinó por esta plataforma para dar su visión y aclarar las repetidas polémicas alrededor de su figura, su situación en el Barça, su salida de Atlético de Madrid y su relación con Messi. "No hay ningún problema con nadie, estoy muy bien de verdad y solo pido que me dejen un poco tranquilo", aseguró. Días atrás, hubo otro escándalo, relacionado con una persona de su entorno.

Las controvertidas declaraciones de Éric Olhats, ex asesor de Antoine Griezmann, quien definió como un "régimen del terror" al liderazgo ejercido por Lionel Messi. Luego, se arrepintió. "Antoine Griezmann nunca me informó de este tema. Los comentarios que hice en France Football vienen por una situación argumentada por muchos medios durante la pasada temporada. Entiendo que mis comentarios son subjetivos y que incluso podría estar equivocado. De ellos yo soy el único responsable", comunicó.

Otras frases de Griezmann

"Es un no para... (conmigo). Siempre algo malo, si no es con Leo es que me quiero ir, que me iré en enero porque me van a vender. Es levantarme cada mañana y ver si hay algo malo. Ojalá después de esta entrevista se vaya calmando todo un poco conmigo".

"Es difícil. Llevamos dos años complicados. pero quedan muchos partidos por jugar y yo creo que tenemos el nivel para ganar cosas importantes, pero hay que responder y me toca también a mí demostrar que estoy preparado para jugar en este club".

"En año y medio tuve tres entrenadores. Es muy difícil cuando llegas al Barcelona, de un club con un estilo contrario (Atlético de Madrid) y tienes tres entrenadores con una pandemia de cuatro 4 meses casi sin jugar... es como difícil y claro, todavía necesito tiempo para adaptarme a mis compañeros y ellos a mí. Y todavía más con tres entrenadores y tres sistemas diferentes".

"Con el Cholo cada entrenamiento era como un partido a nivel de intensidad. Me gritaban todos pidiéndome más: Koke, Gabi, el profe Ortega. En el Atleti todos corrían y todos se movían por todas partes, y así sigo haciéndolo. El vestuario era muy solido. Quedábamos para comer cuando perdíamos para no dar opción a los malos rollos"

"Cansa el ver todas las mañanas noticias malas. Y eso no me deja terminar de disfrutar. Casi que respiro el día que no ha salido nada".

Conforme a los criterios de Más información