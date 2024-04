Real Madrid le ganó a Barcelona en un clásico demasiado parecido... al River - Boca

Escuchar

Uno se jugó en el estadio Mario Kempes, en Córdoba; el otro, en el legendario Santiago Bernabéu, en Madrid. Dos clásicos, un Boca vs. River y un Real Madrid vs. Barcelona casi calcados, con cinco goles en cada encuentro, remontadas, y hasta similitud en un “no-gol” sin validar a instancias del VAR. Muchas coincidencias en ambos encuentros. Pero, mientras Boca avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga, el Merengue dio un paso enorme hacia una nueva consagración en España, con el 3-2 sobre el conjunto catalán.

Un gol de Jude Bellingham en el minuto 91 cerró la remontada del Real Madrid sobre Barcelona, una victoria en casa que le da un impulso irresistible a la campaña del líder de la Liga española por conseguir su 36° título en esta competencia. El equipo de Carlo Ancelotti estuvo se recuperó dos veces, luego de estar un gol abajo, antes de que Bellingham anotara el gol de la victoria entrando por el segundo palo para derrotar al campeón defensor por cuarta vez consecutiva.

La acción de la polémica

LA GRAN POLÉMICA EN EL BERNABÉU: ¿era gol de Lamine Yamal? El VAR dijo que NO... pic.twitter.com/Rd4ScTB6lC — SportsCenter (@SC_ESPN) April 21, 2024

Barcelona, que venía de quedar eliminado de la Champions League con una dolorosa derrota en Montjuic contra PSG (1-4), se jugaba su última oportunidad de achicar distancias y ponerle una pizca de suspenso a la Liga. En caso de dar el golpe en el Bernabéu, se hubiera situado a cinco puntos. En cambio, la derrota lo mantiene en el segundo puesto, pero ahora con 70 puntos, once por debajo de su archirrival, cuando quedan seis jornadas. Por eso, el título para Real Madrid parece ser sólo una cuestión de tiempo.

Lo mejor del clásico español

Con esta victoria, se cerró una semana perfecta para el equipo de Carlo Ancelotti, que venía de clasificarse a las semifinales de la Champions al derrotar en definición por penales al Manchester City, vigente campeón. ”Qué gran noche para ser aficionado del Real Madrid, es increíble”, dijo Luka Modric, después del encuentro. ”Es una victoria que nos acerca al título, que es lo que queremos. Ha sido un gran partido, nunca hemos dejado de creer. Estuvimos dos veces por detrás en el marcador, pero seguimos luchando, jugando bien, presionando y al final remontamos una y otra vez”.

El lamento de Xavi Hernández; el DT de Barcelona durante la derrota en el Bernabéu Manu Fernandez - AP

Barcelona se puso en ventaja a los 6 minutos, cuando Andreas Christensen marcó de cabeza tras un tiro de esquina. Pero pronto Real Madrid empató, cuando Vinicius Jr anotó de penal, luego de que Lucas Vázquez recibió una falta dentro del área tras eludir a dos defensores.

Barcelona se quejó cuando el partido se detuvo durante varios minutos, mientras el VAR intentaba determinar si un disparo de Lamine Yamal había cruzado la línea de gol antes de que el arquero Lunin la sacara, pero no pudo encontrar un ángulo de cámara claro y la decisión de no conceder el gol se mantuvo. La de España es la única de las grandes ligas europeas que no utiliza la tecnología de la línea de gol.

Vinicius Junior anota de penal y festeja; fue el 1-1 parcial Manu Fernandez - AP

Real Madrid dominó la segunda parte, pero desaprovechó varias ocasiones y permitió al suplente Fermín López volver a adelantar a los visitantes después de recibir un rebote en el área chica. Tozudo, replicó el local con una volea de Lucas Vázquez cuatro minutos después. El partido ya había entrado en el tiempo agregado, cuando la presión de Real Madrid encontró premio: Vázquez se internó por la banda derecha y envió el centro para Bellingham, que marcó el gol de la victoria.

Fue otra dura derrota para el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, que anunció en febrero que dejará el cargo al final de una temporada difícil. El DT se quejó amargamente del arbitraje: “Ayer [el sábado] me preguntaron por el árbitro y dije que ojalá pasara desapercibido y acertara. Pues ninguna de las dos. Es una vergüenza. Mi sensación hoy es de injusticia máxima. No ha sido justo el encuentro. Es una lástima. Si queremos la mejor Liga del mundo, hay que poner la tecnología (de la línea de gol). Todo el mundo lo ha visto, no hace falta que diga nada. Analizadlo vosotros”.

La celebración de Bellingham, acompañado por Joselu OSCAR DEL POZO - AFP

En un contexto similar Marc-Andre ter Stegen, el arquero del Barça, que criticó la falta de la tecnología para este tipo de jugadas. “Me faltan palabras para las cosas de la línea, de la tecnología, que no encuentran un buen ángulo para chequearlo. Me parece una vergüenza para el fútbol, otras ligas lo tienen. Este mundo mueve mucho dinero y no hay dinero para lo que es importante, me parece una vergüenza”, dijo.

Luego, aceptó la autocrítica: “Teníamos todo a favor y no pudimos mantener o llevarnos los tres puntos. No tuvimos paciencia, tranquilidad en su campo, con el marcador a favor. No tuvimos control. Ellos siempre son capaces de encontrar alguna solución. No digo que sea un fallo del árbitro o que ha cambiado las cosas a favor del Real Madrid. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, no hemos estado a la altura defensivamente”.

LA NACION