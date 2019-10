Antoine Griezmann y su receta para hacerse amigo de Lionel Messi

El abrazo durante el partido de Barcelona ante Villarreal Fuente: AFP

Desde antes de arribar a Barcelona, procedente de Atlético de Madrid, sobrevuelan los rumores sobre la fría relación del francés Antoine Griezmann con los referentes del vestuario del equipo catalán. Y sobremanera con Lionel Messi. Desencuentros que habrían tenido su punto de partida un año antes, cuando ya se mencionaba la posible llegada del delantero que se coronó con su selección en el Mundial de Francia 2018.

Ciertamente, no se advirtió en estos dos primeros meses un trato efusivo con Griezmann por parte de los principales jugadores de Barcelona. Y en algunos partidos previos a la competencia oficial, como el que el Barsa disputó con el Arsenal inglés por la Copa Joan Gamper, hasta sorprendió la nula conexión con Messi, sobre todo cuando coincidieron en el banco de suplentes: cada uno miraba para un sector distinto a pesar de estar sentados uno al lado del otro, sin dirigirse la palabra.

El ánimo pareció cambiar en ocasión del partido entre Barcelona y Villarreal, cuando el francés convirtió luego de un centro que le facilitó Messi y se fundieron en un abrazo, con sonrisas incluidas. Pero, ¿cómo está hoy la relación? ¿Griezmann hace algo en particular para mejorar la relación con el crack del Barsa? Hace unas semanas, hasta lo comparó con el crack de la NBA LeBron James al expresar que "Messi es la imagen del fútbol, como LeBron del básquet".

"Al final, Lionel no es alguien en persona que hable mucho, yo tampoco, con lo cual se hace más difícil que nos hablemos. Pero ya le he cebado algún mate, así que por la buena dirección estamos. Él ha estado muchas veces lesionado y es complicado mejorar la conexión en el campo de juego, en los entrenamientos. Pero creo que somos buena gente los dos y aquí estoy para ayudar al equipo", apunto Griezmann, en la previa del partido por la Champions League, este miércoles ante Inter, de Italia. Será su primer partido en el Camp Nou por este torneo con la camiseta culé. "La Champions es mi sueño, es lo que me falta, y tengo una gran ilusión de conseguirla con este equipo", acotó.

Sobre el estilo futbolístico y la parte estratégica, el delantero señaló: "Estoy muy feliz en el Barça, disfrutando mucho. Veo nuevas cosas de cómo preparar los partidos, otra visión del fútbol, y estoy aprendiendo todo para mejorar", dijo Griezmann, marcando diferencias entre lo que hacía con Diego Simeone en el Atlético y lo que le pide Luis Valverde en Barcelona.

Sin miradas durante la Copa Joan Gamper, frente al Arsenal