La prensa de Burgos confirma que adquirió el 50% de las acciones del club, pero el escueto comunicado de prensa de la institución no da demasiadas precisiones: no está ni el número ofrecido (que superó a otras dos propuestas), ni los detalles del proyecto, ni cuántas acciones quedaron bajo su órbita. Algo está claro: Antonio Caselli, excandidato a presidente de River, es el nuevo dueño de Burgos CF, un equipo de la Segunda B de España (la tercera división). "La llegada de Caselli supondrá que el club cuente con todo lo necesario para el crecimiento del club", dice el comunicado. "Habrá que esperar para que Caselli dé a conocer el proyecto que quiere poner en marcha en la entidad blanquinegra, en el que no cabe duda que figurará como primer objetivo, el ascenso a Segunda División, categoría en la que los clubes compitan profesionalmente en todos los sentidos", destacan en el medio local Burgos Conecta.

Caselli se presentó en las últimas tres elecciones a presidente de River, pero no tuvo un buen desempeño en las urnas: en 2009 todo se definió entre Daniel Passarella y Rodolfo D'Onofrio (El Kaiser se adelantó por un puñado de votos), mientras que en 2013 y 2017 terminó detrás de D'Onofrio (la última fue la diferencia más amplia, con el 75% de los sufragios para el oficiliasmo millonario).

El comunicado oficial de Burgos CF

El Consejo de Administración ha llegado a un acuerdo con el empresario argentino ya que ha valorado su experiencia y capacidad en el mundo del fútbol. Junto a su equipo de trabajo aportarán todo lo necesario para el crecimiento del club.

Nacido en Buenos Aires en 1968, Caselli cuenta con una amplia trayectoria como dirigente futbolístico, ha formado parte de la dirección de River Plate y fue aspirante a la presidencia de ese importante club sudamericano. El Burgos Club de Fútbol sumará los conocimientos de Caselli, que suponen dar un gran impulso y fortaleza a los actuales recursos, para garantizar tanto en lo económico, logístico y deportivo una institución a la altura de su afición.

El grupo de colaboradores de Caselli está formado por profesionales del fútbol con una prolítica y larga trayectoria técnica y directiva tanto en el fútbol argentino como en el español. Han descubierto y formado a importantes y talentosos futbolistas que alcanzaron las más altas cotas internacionales.

El Consejo de Administración está convencido de que la llegada al Burgos Club de Fútbol de Antonio Caselli es la mejor noticia. La filosofía de esta nueva etapa se fundamenta en fomentar el fútbol base, apoyar el fútbol femenino y potenciar al primer equipo para que vuelva a ser el orgullo de la ciudad y la provincia.