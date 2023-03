Antonio Conte se alejó de Tottenham, en un final anunciado después de las fuertes críticas a jugadores y dirigentes de los Spurs

escuchar

La historia empezó a escribirse hace una semana, después de que Tottenham empató 3-3 con Southampton, último de la Premier League, después de estar 3-1 al frente. El resultado y el rendimiento confluyeron en declaraciones explosivas de Antonio Conte, el entrenador de los Spurs, que acusó a sus jugadores de ser “egoístas” y atacó la falta de mentalidad ganadora de su club. Después de esa conferencia incendiaria, la continuidad del DT estaba en una cuerda demasiado floja, y ese hilo se rompió el domingo, cuando el club londinense anunció la salida del entrenador “de común acuerdo”.

Conte, de 53 años, había llegado a Tottenham en noviembre de 2021, y lo deja en la cuarta plaza del campeonato inglés, un posición que le da acceso a jugar la próxima Champions League. ”Nos quedan 10 partidos de Premier League y está en nuestras manos pelear por un puesto de Champions League”, declaró en un comunicado el presidente del Tottenham, David Levy. En esa lucha, los Spurs aventajan por apenas dos puntos al Newcastle, pero las ‘Urracas’ tienen todavía dos partidos pendiente y podrían desbancar a Tottenham.

Solitario y final: Antonio Conte, luego del partido que disputaron Southampton y Tottenham David Cliff - Archivo / AP

La situación de Conte se complicó sobremanera después del empate contra Southampton, una igualdad con sabor a derrota, después de ir ganando 3-1 hasta los 32 minutos del segundo tiempo, en la última fecha previa al receso por la fecha FIFA de selecciones. El mal resultado llevó al explosivo entrenador italiano a criticar duramente a sus jugadores y a los dirigentes de la entidad.

“El problema es que, una vez más, mostramos que no somos un equipo. Veo jugadores individualistas, veo a jugadores que no quieren ayudar al otro y que no ponen el corazón en el partido. Están acostumbrados. No juegan por nada importante. No quieren jugar bajo presión”, disparó con rigor. También dejó clara la falta de ambición del club tras el cierre del mercado de fichajes en enero, en el que los Spurs no se reforzaron como quería el italiano. ”Para mí es complicado hablar de un cuarto puesto, porque estoy acostumbrado a objetivos más altos”, declaró el técnico, que levantó títulos con Juventus, Chelsea e Inter de Milán y que fue fichado por los ‘Spurs’ para acabar con 15 años sin trofeos de la entidad londinense.

EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE CONTE CONTRA SUS JUGADORES: el entrenador de Tottenham se mostró FURIOSO tras el 3-3 en la Premier League (su equipo ganaba 3-1). Disparó contra todos.



😱 "NO QUIEREN JUGAR POR ALGO IMPORTANTE, BAJO PRESIÓN..."pic.twitter.com/xR7Ehyirlb — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2023

“Faltan 10 partidos y alguno piensa que podemos luchar. ¿Con qué? ¿con este espíritu? ¿Con esta actitud, con estos comentarios? ¿Por qué ? por un séptimo, octavo, noveno lugar? No estoy acostumbrado a estar en esas posiciones”, consideró Conte muy molesto. Y luego fue contra la dirigencia: “El club es responsable por los fichajes… cada entrenador que pasó por aquí es responsable… ¿y los jugadores? ¿Dónde están los jugadores? Veinte años con este propietario y nunca han ganado nada. ¿Es solo culpa de los entrenadores o del club? Todos tienen que asumir su responsabilidad, no sólo el club, no sólo el entrenador, no sólo el staff. Los jugadores están envueltos en esta situación. El Tottenham debe cambiar. Si ellos quieren continuar de esta manera, deberán cambiar de entrenador. pueden cambiar de mánager, muchos mánagers, pero la situación no va a cambiar, créanme”.

Lo cierto es que los 16 meses en los que ha estado el técnico de 53 años han sido caóticos y tumultuosos, haciéndole honor a su fama de técnico temperamental y de carácter volcánico. Aunque es cierto que el objetivo de ganar la Premier League estaba seguramente fuera del alcance de los Spurs, la falta de resultados en las copas nacionales y, sobre todo, la eliminación en los octavos de final de la Champions League ante Milan acabó por hacer estallar al técnico y hacer inviable su situación en Londres.

La prensa británica aseguró en las últimas semanas que Conte se ha visto muy afectado por sus problemas de salud, y por los recientes fallecimientos de Gianluca Vialli y Sinisa Mihailovic, ambos compañeros durante su etapa como jugador, además de Gian Piero Ventrone, su preparador físico durante mucho tiempo.

Antonio Conte grita instrucciones durante el partido contra Milan por los octavos de final de la Champions, de la que fue eliminado

Conte será sustituido en el banquillo hasta el final de temporada por su hasta ahora adjunto Cristian Stellini, quien ya dirigió al equipo recientemente cuando el primer entrenador estuvo de baja después de someterse a una operación para que le fuese extraída la vesícula biliar. Stellini tendrá como ayudante al exjugador de los Spurs Ryan Mason, que ya ocupó brevemente y de manera interina el puesto de entrenador en 2021. Conte es el cuarto entrenador que deja Tottenham en apenas tres temporadas y media, después de Mauricio Pochettino, José Mourinho y Nuno Espiritu Santo. El club londinense, además, tendrá que pagarle al italiano 4,5 millones de euros (4,85 millones de dólares). Pochettino asoma como uno de los candidatos para volver a dirigir a los Spurs a partir de julio próximo.

“Nos quedan 10 partidos por jugar en la Liga Premier y tenemos que pelear por un lugar en la Liga de Campeones. Necesitamos estar unidos. Todos tienen que dar un paso al frente para asegurar el mejor resultado posible para nuestro club y nuestros increíbles y leales seguidores”, expresó el presidente Levy.

LA NACION