TC: Diego Ciantini, vencedor en una jornada repleta de emociones, y un abrazo inolvidable

El 24 de enero pasado, José Bocha Ciantini, un histórico del Turismo Carretera, ya retirado de la categoría, anunció en redes sociales: “Empecé el 2023 lleno de trabajo y lindos proyectos,mejor no podía ser. El viernes me dolió la panza y hoy me diagnosticaron cancer de páncreas. No escribo para dar lástima porque voy a luchar y me voy a curar. Solo a los que lean esto: reflexionen. hagan lo que les haga feliz, pasen tiempo con la gente que aman, vivan cada día como si fuese el último, porque la vida a veces se transforma de una comedia en una de drama! ¡Besos a todos!”.

Dos meses después, la vida le ofreció al Bocha un domingo especial. Porque Diego, su hijo, piloto de Chevrolet, consiguió este domingo su primera victoria en el Turismo Carrera. Un triunfo que llegó después de la sanción aplicada al uruguayo Marcos Landa (Torino) en la definición de la tercera fecha del TC, que se realizó en el autódromo pampeano de Toay.

Landa, joven piloto de Maldonado, culminó primero en la pista, pero cedió el primer puesto por una carga de 5 segundos que los comisarios deportivos le aplicaron por superar a Ciantini en bandera amarilla. De esta manera, el Bochita Ciantini, de 24 años, fue declarado ganador. Así obtuvo su primera final en 43 carreras, y como era de esperar, festejó abrazado a su padre, en una postal familiar inolvidable.

“Cumplí uno de los sueños de mi vida. Fue una lástima lo de Marcos (Landa), porque me pasó con bandera amarilla. Él venía mucho más rápido, y estoy seguro de que me hubiera superado más adelante. No tenía auto para ganar, tanto Landa como Rossi tenían más potencial que yo, pero así se me dio”, contó Ciantini luego de su primera victoria. Su triunfo llegó poco más de una década después del retiro del Bocha, el 28 de octubre de 2012, después de 260 carreras como piloto titular, con tres victorias. José Ciantini había debutado en 1993 en Balcarce, curiosamente con un auto que era propiedad de Juan Manuel Landa, abuelo del conductor uruguayo que hoy terminó segundo.

La alegría de Ciantini, después de su victoria en Toay ACTC

Marcos Landa no pudo ocultar su frustración por la sanción que le impidió quedarse con la victoria. “No tengo mucho para decir. La verdad es que quiero tranquilizarme y ver qué pasa. Hicimos un carrerón, la venimos luchando, no venimos de un buen año. La habíamos ganado en pista y esto duele. La bandera no la vi”, dijo el uruguayo, que alcanzó su cuarto podio en la categoría.

En el autódromo de Toay, en La Pampa, y más allá del desenlace, se disputó una carrera con características especiales, ya que los autos debieron cumplir con una parada obligatoria en boxes para recarga de combustible. Al triunfo de Diego Ciantini, piloto del team JP Carrera, lo escoltó Landa (Torino), mientras que Gastón Mazzacane (Chevrolet), completó el podio.

La alegría de Diego Ciantini, luego de su primer éxito en el TC ACTC

La competencia tuvo un sorpresivo desenlace por el abandono de Matías Rossi (Toyota), a pocas vueltas del cierre, por una falla en el motor que cambió abruptamente sus sensaciones del fin de semana. El piloto de Del Viso había tenido un gran sábado, tras lograr la primera pole position para Toyota en el Turismo Carretera y dominó gran parte de la carrera hasta la rotura de su máquina.

Ford monopolizó los tres puestos siguientes al podio, con Mariano Werner, Julián Santero y Otto Fritzler, ingresados respectivamente en el cuarto, quinto y sexto lugar. El campeón vigente, José Manuel Urcera (Torino), concluyó en el puesto 29°, a más de un minuto de diferencia del ganador.

En el campeonato, Werner -ganador de la primera carrera en Viedma- se mantiene como líder con 113,5 puntos, escoltado por Juan Catalán Magni -vencedor en Neuquén- con 104, y Germán Todino, con 85. La próxima fecha del TC se disputará el domingo 16 de abril en el autódromo de El Calafate.

