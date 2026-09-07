Antonio Mohamed, leyenda: celebró su sexto título con Toluca y el décimo primero en el fútbol mexicano

Una marca que crece día a día y parece que ya se transformó en una dinastía en el fútbol mexicano. Y en el centro de la escena un protagonista que entiende el juego como nadie, porque Antonio Mohamed, como autor intelectual, logró que Toluca se consolide como la fuerza dominante al conquistar la Leagues Cup, su sexta corona con el entrenador argentino, tras vencer 2-0 al poderoso Monterrey, que tiene a Matías Almeyda como entrenador.

No se trata de una corona más, sino que con este título, el Turco Mohamed se afianzó como el DT más laureado en la historia de Toluca, club al que dirige desde 2025. “Quiero ganar todo lo que se pueda. No nos podemos relajar en los laureles, hay que seguir compitiendo. Estoy muy feliz y totalmente comprometido con hacer un gran torneo en México y en la Intercontinental”, dijo el entrenador argentino, que ganó su trofeo número once con equipos mexicanos.

Con esta corona con Toluca Mohamed superó a un histórico entrenador mexicano como Ignacio Trelles, que estaba en la cima de la lista de DT más ganadores del club, ya que consiguió dos títulos de Liga, correspondientes a las temporadas 1966-67 y 1967-68, además de dos Campeón de Campeones y la Copa de Campeones de la Concacaf de 1968.

Por otro lado, Toluca se convirtió en el equipo que logró darle otra vez la Leagues Cup a la Liga MX, ya que en las tres competiciones anteriores quedaron en poder de clubes de la MLS.

“El partido estuvo muy bien jugado, como se merece jugar una final. Ellos lastimaron en el momento justo, después entramos en partido, propusimos, tomamos riesgos, y el futbol se gana haciendo goles”, dijo Almeyda, quien dirigió su primera final en menos de cien días con Rayados.

"QUEREMOS VOLVER A GANAR LA LIGA" 😎👹🏆



Antonio Mohamed festeja el campeonato de la Leagues Cup, pero afirma que busca un nuevo campeonato de Liga MX y hasta la Intercontinental.



"HAY QUE ACEPTAR LA DERROTA Y LEVANTARSE": Matías Almeyda.#LUP pic.twitter.com/ta8wtKPz1o — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 7, 2026

Esta Leagues Cup es la sexta corona para la dinastía escarlata del Turco Mohamed , que incluye dos títulos de la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf. En lo que resta del año, Mohamed y Toluca tendrán la oportunidad de intentar sumar dos trofeos más: el Apertura 2026 en México y la Copa Intercontinental.

El técnico argentino fue contundente al hablar de las metas inmediatas del equipo: “Queremos clasificarnos entre los cuatro primeros en la liga y la queremos volver a ganar. Es el objetivo que tenemos. Acá no se permite relajarse. Hay que seguir compitiendo y pensando en seguir ganando”, aseguró Mohamed.

Copy. Paste. Gol.👹⚽️⚽️



Alexis Vega y Helinho encontraron la misma fórmula para marcar los dos goles de @TolucaFC en la Final de #LeaguesCup2026 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/wj5KMzhgE4 — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 7, 2026

Además, el DT de Toluca tuvo palabras para los hinchas de Rayados Monterrey, ya que tiene un cariño muy especial porque fue jugó en el club (1998-2000) y fue entrenador conquistando el Apertura 2017 y las Copa MX del Apertura 2017 y 2020: “Yo soy Rayado por siempre, eso no va a cambiar. Lo que pasa es que trabajo como entrenador y me toca enfrentarlo, yo lo último que quería era jugar contra Monterrey, pero bueno el destino hay veces que te pone este tipo de situaciones y tenés que jugar”.

Con el triunfo de su equipo en Houston, Mohamed ha ganado su título número once dirigiendo a equipos mexicanos y se sitúa a solo tres del mítico Ricardo Ferretti, quien se mantiene como el estratega extranjero que más veces salió campeón con clubes de México (14). En tanto que Ignacio Telles se mantiene en la cima, con 16.

🇦🇷📊 Antonio Mohamed suma ONCE TÍTULOS como entrenador en equipos del fútbol mexicano:



🏆 Liga MX, con Xolos | 2012

🏆 Liga MX, con América | 2014

🏆 Copa MX, con Monterrey | 2017

🏆 Liga MX, con Monterrey | 2019

🏆 Copa MX, con Monterrey | 2020

🏆 Campeones Cup, con Toluca |… pic.twitter.com/yU1Sy6iJD4 — JS (@juegosimple__) September 7, 2026

La corona con Toluca es el trofeo 14 en la vitrina de Mohamed, porque el primer gran logro fue el ascenso que consiguió con Huracán regresando al Globo a la Primera División de Argentina en el 2007. Además, logró ganar la Copa Sudamericana 2010 con Independiente y con Atlético Mineiro, en Brasil, conquistó el Campeonato Mineiro y la Supercopa de Brasil en 2022.

Los técnicos con más títulos en México