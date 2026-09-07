Boca Juniors vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca Juniors y San Pablo de Brasil abrirán la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 el próximo martes con el partido de ida en la Bombonera. El juego está programado a las 21.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticias actualizadas al instante.

En la previa al juego que arbitrará el chileno Piero Maza, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.78 contra 5.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.40.

Por la envergadura de ambos clubes, es el cruce más atractivo que ofrecen los cuartos de final. Dos gigantes de Sudamérica cara a cara por un lugar en las semifinales de un torneo en el que no prefieren participar porque anhelan la Copa Libertadores, pero que los resultados lo ubicaron en él y son dos de los favoritos al título.

El xeneize accedió entre los ocho mejores del certamen continental tras eliminar en octavos a Recoleta de Paraguay por un global de 7 a 1, 3 a 1 en la ida y 4 a 0 en la vuelta. Antes, en 16avos de final superó a O’Higgins de Chile por penales 4 a 3, luego de igualar 1 a 1 en el global. En el primer semestre, todavía con Claudio Úbeda como DT, compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil, por lo que decantó en la Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena tiene la misión de darle a Boca un título después de varios años Marcelo Aguilar - LA NACION

El equipo de Rodolfo Arruabarrena atraviesa un buen momento, más allá del empate con sabor amargo que consiguió el sábado pasado en Mendoza ante Gimnasia 2 a 2 y que le impidió levantar vuelo en el Torneo Clausura. En la Copa Argentina, también está en cuartos de final y se medirá con Vélez.

Su rival en la Sudamericana, en tanto, tiene una labor irregular en el Brasileirao, donde se ubica undécimo con 33 puntos con nueve triunfos, seis empates y 10 derrotas. En el plano internacional, compitió en este certamen desde la etapa de grupos y dominó la zona C con 12 unidades gracias a tres triunfos y tres igualdades y avanzó directamente a octavos, donde se impuso a Bolívar de Bolivi apor un global de 4 a 2 -1 a 1 en La Paz y triunfo 3 a 1 de local-.

En su plantel tiene dos futbolistas argentinos y entre ellos se destaca Jonathan Calleri, exdelantero de Boca que es el capitán del Tricolor. El otro es el ex-River Plate y Talleres de Córdoba Enzo Díaz.

Jonathan Calleri, ex-Boca, es el capitán y figura de San Pablo NELSON ALMEIDA - AFP

La revancha de la serie tendrá lugar una semana después en el Morumbí de San Pablo. El ganador avanzará a las semifinales y enfrentará a quien se imponga de la llave entre Independiente Santa Fe de Colombia y Vasco Da Gama de Brasil.

El cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 Canchallena

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en el mismo torneo, pero en 2007. En la primera etapa -octavos de final- de un certamen que por entonces solo tenía instancias de eliminación directa, el xeneize ganó 2 a 1 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Brasil, por lo que quedó eliminado porque su rival anotó más tantos de visitante.