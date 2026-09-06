River vs. Independiente Rivadavia, en vivo, por el Torneo Clausura: el minuto a minuto del partido
El Millonario busca su segundo triunfo en el ciclo Ponzio ante el conjunto mendocino, líder de la tabla general
Todo River reclama roja a Florentín
El volante de Independiente Rivadavia cometió una fuerte infracción sobre Lucas Martínez Quarta, pero Nicolás Ramírez solo le mostró la amarilla. Hernán Mastrángelo, a cargo del VAR, tampoco lo convocó a observar una jugada que, al menos, ameritaba una revisión en campo.
¿ERA ROJA PARA FLORENTÍN?— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026
El mediocampista de Independiente Rivadavia le entró muy duro a Martínez Quarta
Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/rzH0oF7Gmg
¡Gol de River!
Gonzalo Montiel se hizo cargo del penal y definió al medio del arco para poner 1-0 a River sobrte Independiente Rivadavia. Así, River llega a los 10 puntos e iguala a Atlético Tucumán en el octavo lugar del Grupo B, aunque con peor diferencia de gol.
DE PENAL, MONTIEL PUSO EL 1-0 PARA RIVER— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026
El defensor del Millonario remató fuerte al medio y no falló
Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/SiY6soWt1R
¡Penal para River!
Ángel Correa entró al área con la pelota dominada y el uruguayo Leonard Costa lo tocó abajo: falta clara, bien sancionada por Nicolás Ramírez. Va Gonzalo Montiel.
PENAL PARA RIVER POR FALTA A CORREA— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026
El delantero del Millonario fue derribado por Villalba y Ramírez no dudó en cobrar penal
Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Dp0ZTE8cEA
Ninguno se hace dueño
Pese a las buenas intenciones de los dos, el partido no termina de armarse. Ambos intentan ser prolijos con la pelota y mantener el orden, pero les falta decisión. Lo más destacado hasta ahora: un caño con pisada de Matías Fernández a Gonzalo Montiel.
TREMENDO CAÑO DE FERNÁNDEZ A MONTIEL— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026
El jugador de Independiente de Rivadavia con un lindo lujo ante el defensor de River
Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/pwvAUsBUZO
Ovación para Lionel Messi
Al minuto 10, el juego se detuvo y todo el Monumental reconoció al ídolo, que anunció su retiro de la selección argentina. Además, detrás de uno de los arcos hubo bombos que formaban la frase “Messi 10” y un telón con su rostro, firmado por Los Borrachos del Tablón, la barra brava de River.
Un comienzo con mucho ritmo
Los dos buscan atacar y eso vuelve entretenido el inicio del partido, aunque todavía no hubo situaciones claras de gol. En River, Thiago Almada vuelve a jugar centralizado, la posición en la que mostró su mejor versión en la victoria sobre Banfield.
¡Arrancó el partido!
Ya juegan River e Independiente Rivadavia en el Monumental, por la octava fecha del Torneo Clausura. Los dos ponen mucho en juego: el local busca seguir sumando para acercarse a los playoffs; la visita, mantenerse en lo más alto de la tabla general.
Insultos para Claudio Tapia
Antes del inicio del partido hubo cánticos contra el presidente de la AFA. “A ver si te das cuenta que no te quiere nadie...” y “vos sos hincha de Boca” bajaron desde los cuatro costados del estadio.
Homenaje a las campeonas
En la previa del partido, Juana Castellaro y Mercedes Artola, jugadoras de River e integrantes de la selección argentina de hockey femenino que acaba de consagrarse campeona en el Mundial de Países Bajos, recibieron un reconocimiento por parte de la institución.
Castellaro y Artola, Leonas campeonas y con actualidad en River, recibieron la ovación del Monumental 🇦🇷 pic.twitter.com/rhpwESJ524— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 6, 2026
El mensaje para Ponzio en su estreno como local
Detrás de uno de los arcos del Monumental apareció una bandera con la inscripción “Gracias por todo, mi capitán”, dedicada al nuevo entrenador de River, quien dirigirá su primer partido en ese estadio. Además, fue ovacionado cuando la voz del estadio anunció su nombre.
Formaciones confirmadas
Leonardo Ponzio ya definió el equipo: irá con Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Thiago Almada, Tomás Galván; Ángel Correa y Sebastián Driussi
El conjunto de Alfredo Berti, en tanto, irá con Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce.
📋 Los 11 de River para enfrentar a Independiente Rivadavia en el Monumental ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/Sjc08nfaMl— River Plate (@RiverPlate) September 6, 2026
Dónde ver River vs. Independiente Rivadavia
El partido será transmitido por TNT Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
🔜 Preparados para esta tarde 💪— River Plate (@RiverPlate) September 6, 2026
⏳ 19.15 vs. Independiente Rivadavia ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/0qemjwXIpV
Bienvenidos a la cobertura al instante
Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre River e Independiente Rivadavia, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 19.15 en el Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez.
El Millonario viene de conseguir ante Banfield su primera victoria en el torneo y buscará confirmar la levantada en el segundo partido del ciclo de Leonardo Ponzio. La Lepra, en tanto, llega con dos triunfos consecutivos y, a falta de nueve fechas, es uno de los líderes de la tabla general, que reparte un título.
- 1
- 2
Atlético de Madrid fue goleado por Athletic Bilbao en la Liga de España, con silbidos a Julián Alvarez y el debut de Cuti Romero
- 3
Un paliativo para San Lorenzo: un refuerzo, un gol y la esperanza que nunca está de más
- 4
Pedro González, de Matador en San Lorenzo a uno de los héroes que rescató a River de la sequía: “Fue algo muy fuerte, el boom total”