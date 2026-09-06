River vs. Independiente Rivadavia, en vivo, por el Torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre River e Independiente Rivadavia, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 19.15 en el Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez.

El Millonario viene de conseguir ante Banfield su primera victoria en el torneo y buscará confirmar la levantada en el segundo partido del ciclo de Leonardo Ponzio. La Lepra, en tanto, llega con dos triunfos consecutivos y, a falta de nueve fechas, es uno de los líderes de la tabla general, que reparte un título.