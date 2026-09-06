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River vs. Independiente Rivadavia, en vivo, por el Torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

El Millonario busca su segundo triunfo en el ciclo Ponzio ante el conjunto mendocino, líder de la tabla general

Gonzalo Montiel puso arriba a River ante Independiente Rivadavia, en el Monumental
Gonzalo Montiel puso arriba a River ante Independiente Rivadavia, en el MonumentalManuel Cortina - LA NACION

Todo River reclama roja a Florentín

El volante de Independiente Rivadavia cometió una fuerte infracción sobre Lucas Martínez Quarta, pero Nicolás Ramírez solo le mostró la amarilla. Hernán Mastrángelo, a cargo del VAR, tampoco lo convocó a observar una jugada que, al menos, ameritaba una revisión en campo.

¡Gol de River!

Gonzalo Montiel se hizo cargo del penal y definió al medio del arco para poner 1-0 a River sobrte Independiente Rivadavia. Así, River llega a los 10 puntos e iguala a Atlético Tucumán en el octavo lugar del Grupo B, aunque con peor diferencia de gol.

¡Penal para River!

Ángel Correa entró al área con la pelota dominada y el uruguayo Leonard Costa lo tocó abajo: falta clara, bien sancionada por Nicolás Ramírez. Va Gonzalo Montiel.

Ninguno se hace dueño

Pese a las buenas intenciones de los dos, el partido no termina de armarse. Ambos intentan ser prolijos con la pelota y mantener el orden, pero les falta decisión. Lo más destacado hasta ahora: un caño con pisada de Matías Fernández a Gonzalo Montiel.

Ovación para Lionel Messi

Al minuto 10, el juego se detuvo y todo el Monumental reconoció al ídolo, que anunció su retiro de la selección argentina. Además, detrás de uno de los arcos hubo bombos que formaban la frase “Messi 10” y un telón con su rostro, firmado por Los Borrachos del Tablón, la barra brava de River.

Los bombos de la barra de River en homenaje a Lionel Messi
Los bombos de la barra de River en homenaje a Lionel MessiManuel Cortina

Un comienzo con mucho ritmo

Los dos buscan atacar y eso vuelve entretenido el inicio del partido, aunque todavía no hubo situaciones claras de gol. En River, Thiago Almada vuelve a jugar centralizado, la posición en la que mostró su mejor versión en la victoria sobre Banfield.

¡Arrancó el partido!

Ya juegan River e Independiente Rivadavia en el Monumental, por la octava fecha del Torneo Clausura. Los dos ponen mucho en juego: el local busca seguir sumando para acercarse a los playoffs; la visita, mantenerse en lo más alto de la tabla general.

River e Independiente Rivadavia se enfrentan en el Monumental por la octava fecha del Clausura
River e Independiente Rivadavia se enfrentan en el Monumental por la octava fecha del ClausuraManuel Cortina - LA NACION

Insultos para Claudio Tapia

Antes del inicio del partido hubo cánticos contra el presidente de la AFA. “A ver si te das cuenta que no te quiere nadie...” y “vos sos hincha de Boca” bajaron desde los cuatro costados del estadio.

Homenaje a las campeonas

En la previa del partido, Juana Castellaro y Mercedes Artola, jugadoras de River e integrantes de la selección argentina de hockey femenino que acaba de consagrarse campeona en el Mundial de Países Bajos, recibieron un reconocimiento por parte de la institución.

El mensaje para Ponzio en su estreno como local

Detrás de uno de los arcos del Monumental apareció una bandera con la inscripción “Gracias por todo, mi capitán”, dedicada al nuevo entrenador de River, quien dirigirá su primer partido en ese estadio. Además, fue ovacionado cuando la voz del estadio anunció su nombre.

Bandera Ponzio
Bandera PonzioLa Página Millonaria

Formaciones confirmadas

Leonardo Ponzio ya definió el equipo: irá con Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Thiago Almada, Tomás Galván; Ángel Correa y Sebastián Driussi

El conjunto de Alfredo Berti, en tanto, irá con Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce.

Dónde ver River vs. Independiente Rivadavia

El partido será transmitido por TNT Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante

Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre River e Independiente Rivadavia, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 19.15 en el Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez.

El Millonario viene de conseguir ante Banfield su primera victoria en el torneo y buscará confirmar la levantada en el segundo partido del ciclo de Leonardo Ponzio. La Lepra, en tanto, llega con dos triunfos consecutivos y, a falta de nueve fechas, es uno de los líderes de la tabla general, que reparte un título.

Por Leandro Contento
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