Arabia Saudí vs. Uzbekistán por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Arabia Saudí y Uzbekistán correspondiente al amistoso internacional se disputará este martes 17 de noviembre a las 12.30 h en el Jassim Bin Hamad Stadium de Doha. El compromiso marca el inicio de la actividad para ambos seleccionados en esta fecha FIFA.

El momento de los equipos

Arabia Saudí llega al encuentro con la confianza alta tras su reciente victoria por 3-2 frente a la República de Corea. Por el contrario, Uzbekistán buscará revertir su imagen luego de caer en su última presentación ante Rusia por el mismo marcador de 3-2.

Estadísticas del duelo

Ambos conjuntos han mostrado recientemente una vocación ofensiva destacada, evidenciada en sus últimos resultados donde marcaron y recibieron múltiples goles. Este cruce servirá para ajustar piezas tácticas y evaluar rendimientos individuales tras sus respectivos compromisos previos ante rivales de peso en el escenario internacional.

Lo que está en juego

Este amistoso representa una oportunidad clave para Arabia Saudí de mantener la racha positiva y consolidar su idea de juego. Para Uzbekistán, el objetivo es fundamental: lograr una recuperación inmediata que les permita retomar el camino del triunfo tras el traspié sufrido en su último encuentro.