De los héroes de Qatar a hoy: caso por caso, la renovación de la selección se cocina a fuego lento

De los héroes de Qatar a hoy, pasó una vida. Del Mundial 2026 a hoy, transcurrieron 118 días, lo que a esta altura parece una eternidad. Sin Lionel Messi (ahora sí, hay que empezar a asumirlo, con la elocuencia de una Bombonera semidesierta en un clásico de Río de la Plata), con un grupo de caciques consolidado y la sensación de que la renovación se cocina a fuego lento.

Lionel Scaloni, de a poco, maneja los tiempos. Dosifica el pasado con el futuro. Algo tiene claro: dispone de una base talentosa, jerárquica, valiente y afirmada. Dibu Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez (aún con sus habituales despistes defensivos), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez. Mucho más que una columna vertebral: todos son campeones mundiales, alcanzaron otra finalísima y son campeones de América.

Julián Alvarez, el gol de la Argentina y uno de los de la vieja guardia Augusto Famulari - LA NACION

Sin embargo, para la reconstrucción definitiva, Scaloni se inclina por el paso a paso. No hay vueltas: para mantener la gloria hay que arropar a los caciques de jóvenes con pasta de campeón. Todos los convocados tienen calidad. ¿Todos los convocados tienen personalidad de selección?

“Necesitan jugar con tranquilidad. Ya sabemos que los cracks no están; los que se quedan son buenos, pero hay que darles tiempo”, sostiene el conductor, tiempo después de la derrota contra Uruguay por 2 a 1 en la Ribera y antes del próximo desafío: este martes, en Córdoba, frente a Costa Rica.

Durante el Mundial, los jóvenes tuvieron poca, limitada participación. El equipo se caía desde el factor físico y el conductor, tal vez encariñado por una generación que le dio hasta lo que no tenía, insistió casi siempre con los mismos intérpretes. “Vamos a competir porque nuestros jugadores son buenos, pero no pensemos que los chicos jóvenes van a definir partidos. Ojalá así sea, pero no le carguemos de esa responsabilidad”, advierte.

Como tantas veces, la realidad ofrece dos lecturas.

Es un buen mensaje: nadie cree que los cracks Sub 23 pueden tomar las riendas del equipo. Además, está a la vista: no hace falta.

Es un mensaje peligroso: si no pueden volar a partir de ahora (faltan tres años y seis meses para el próximo Mundial), ¿cuándo lo van a hacer?.

El ensayo con Uruguay dejó algunas enseñanzas. No todos representan a un imaginario Sub 23: algunos valores tienen experiencia y también representan la renovación. Entre los positivos, lejos, Gianluca Prestianni, de 20 años, figura en Benfica y pieza de recambio. El único que entendió el partido esquivo contra los uruguayos. Atorrante, punzante, viajero por las bandas; sobre todo, el lado izquierdo. Cuatro partidos y un gol, con una convicción: para jugar con la camiseta nacional hay que creérsela. Y el jugador que provocó un terremoto en el fútbol mundial por una acusación de racismo, lo hace.

Prestianni-Julián, la conexión del gol argentino Augusto Famulari - LA NACION

Y jugó solo los últimos 30 minutos.

Matías Soulé, el wing de la Roma, entró en el segundo tiempo por un atribulado Thiago Almada, que sufre una crisis existencial en River. De 23 años y un par de partidos con la Argentina, lo intenta por el andarivel derecho, a perfil cambiado. No es poco.

Nico Paz (22 años, 15 partidos y cuatro goles) es crack. ¿Alguien lo puede dudar? Causa admiración en Como, un club subterráneo que entretiene a Europa. Es el heredero natural de Lionel Messi, por estirpe, zurda y conducción. Tiempo al tiempo: juzgarlo por su deslucido desempeño en la Bombonera es un error. Su magia, sin embargo, hay que acompañarla por otros atributos, que nada tienen que ver con su falta de “argentinidad”. El liderazgo, a veces, lleva años.

Nico Paz sufrió el áspero juego charrúa; deberá aclimatarse a este tipo de desafíos Augusto Famulari - LA NACION

Agustín Giay (un 4) y Román Vega (un 3), ambos de 22 años, aportan desde un costado. El defensor de Palmeiras tiene siete encuentros en el seleccionado, pero por ahora camina, no trota, según la clínica indicación del DT. Sin Nahuel Molina y con un Gonzalo Montiel “terrenal”, debería ser su tiempo.

Hay “veteranos” que convencen, otros que se resisten al reconocimiento. Facundo Medina (27) es un sabueso, Leonardo Balerdi (la misma edad), tiene un conflicto existencial con la selección. De la lesión que lo alejó del Mundial al descolorido desempeño ante Uruguay (más allá del gol en contra), mantiene la misma gris sintonía.

“Son chicos jóvenes y creemos que los momentos hay que buscarlos. Contra Uruguay no pudimos encontrar ese momento para que puedan disfrutar del partido, pero hay que tener paciencia porque son chicos jóvenes que nos van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro y que hagan cosas que son difíciles, sobre todo contra un gran rival”, insiste el conductor, que tiene claro algo. Los pibes al Gobierno, pero nunca al poder.

Facundo Medina es una buena alternativa por el sector izquierdo Augusto Famulari - LA NACION

¿Y si los hinchas empiezan a darles la espalda a los nuevos talentos? “La gente va a venir a alentar a la selección. Es incondicional, más allá de que no juegue Leo (Messi). Van a estar en los momentos que necesitemos su apoyo, y nosotros debemos contagiarlos y demostrarles que este equipo está para jugar como ellos quieran. No podemos pedir más”, suscribe el conductor, que en los partidos de la serie de octubre también dejó algunos indicios.

Bolivia, Burkina Faso y Benín. Giay, Vega, Paz y Prestianni fueron titulares en el primero. Giay, Medina, Paz y Prestianni fueron titulares en el segundo. Apenas Giay en el tercero. Algunos suelen ser convocados y toman apuntes desde el banco, principalmente, Valentín Barco y Flaco López. Hay otros casos, como Franco Mastantuono, Santiago Castro. O “novedades”, como Máximo Perrone y Mariano Troilo.

Sobran calidad, recursos y variantes. La cuestión es cuándo, cómo, dónde. Y para qué. Algunas viejas preguntas del periodismo deben estar dando vueltas por la cabeza de Scaloni.