Argelia, primer rival mundialista de la Argentina, superó 4-0 a Bolivia

La selección de Argelia, que será el primer rival de la Argentina en el Mundial 2026, derrotó este miércoles por 4 a 0 a Bolivia en Kansas y llegará con una amplia victoria a cuestas al partido frente a la albiceleste por la primera fecha del Grupo J. El conjunto africano se impuso con autoridad y resolvió el encuentro con una ráfaga de tres goles en apenas cinco minutos durante el segundo tiempo.

El encuentro se disputó desde las 21 en el estadio Rock Chalk Park, con capacidad para 5000 espectadores. El plantel del equipo africano dominó el desarrollo de principio a fin y plasmó esa superioridad en el marcador con tantos de Aïssa Mandi, Amine Gouiri -por duplicado- y Anis Hadj Moussa.

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¡Atención! Mira el gol de Argelia logrado en el cierre del primer tiempo sobre Bolivia (1-0), este miércoles en Kansas City, Estados Unidos, en un partido de preparación. (Video: Elheddaf TV Compte) #PREMIUM pic.twitter.com/kI2DtCsDwx — PREMIUM (@premium0608) June 11, 2026

La apertura del marcador llegó a los 45 minutos, cuando Mandi conectó una acción asistida por Mohammed Amoura y estableció el 1 a 0 que le permitió al seleccionado africano irse al descanso con ventaja.

Luego, en pocos minutos, la diferencia se amplió rápidamente. Gouiri marcó a los 56 minutos y volvió a convertir apenas unos segundos después, en ambos casos tras habilitaciones de Adil Boulbina. Cuando Bolivia todavía intentaba reorganizarse, Hadj Moussa aprovechó una asistencia de Ramiz Zerrouki y anotó el cuarto tanto a los 61.

Con el resultado definido, Argelia administró la posesión y controló el ritmo del partido. Bolivia intentó modificar el desarrollo con varias sustituciones en el complemento, entre ellas los ingresos de Carlos Melgar y Guilmar Centella a los 64 minutos, aunque no logró revertir la tendencia del encuentro.

El seleccionado africano se presentó con un esquema 4-3-3 integrado por Benbot; Aït Nouri, Mandi, Chergui y Abada; Bentaleb, Maza y Boudaoui; Benbouali, Amoura y Mahrez. Durante el segundo tiempo, el entrenador renovó varias piezas y encontró respuestas inmediatas en los futbolistas que ingresaron desde el banco.

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Bolivia se viene abajo y recibe el tercer gol en el amistoso frente a Argelia: 3-0. (Video: Elheddaf TV Compte) #PREMIUM pic.twitter.com/KIKUw0Uxrb — PREMIUM (@premium0608) June 11, 2026

En un partido con pocas incidencias disciplinarias, Bolivia sufrió las amonestaciones de Moisés Paniagua y Óscar López. En Argelia, el árbitro sancionó con tarjeta amarilla a Amoura y Boulbina.

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La selección boliviana sufre una nueva goleada en Estados Unidos. Argelia le convierte con facilidad el cuarto tanto (4-0). (Video: Elheddaf TV Compte) #PREMIUM pic.twitter.com/qc27FKWfOk — PREMIUM (@premium0608) June 11, 2026

Argelia será el primer adversario de la selección argentina en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que llegó al torneo tras vencer a Honduras por 2 a 0 e Islandia por 3 a 0 en sus amistosos preparatorios, debutará ante la selección africana el próximo martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Como cabeza de serie del Grupo J, la Argentina completará la fase inicial frente a Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27 de junio.