Argentina - Canadá, en vivo por la Copa América

Escuchar

18.00 El estadio abre en una hora

Los hinchas podrán ingresar desde las 19 (hora argentina) al MetLife Stadium, donde ya se hizo la prueba de sonido con los himnos. La pantalla, colorida, muestra los detalles del encuentro entre Argentina y Canadá que comenzará a las 21 de nuestro país. Algunos auxiliares trabajan en el campo de juego ultimando detalles para cuando los equipos lleguen e ingresen a hacer el precalentamiento.

17.50 El árbitro, un viejo conocido

Piero Maza, de Chile, es el árbitro que estará a cargo del partido de esta noche entre el seleccionado de Argentina y Canadá por las semifinales de la Copa América. El juez, ligado a sucesos positivos en la historia glorioso del ciclo de Scaloni, es un viejo conocido del equipo albiceleste: fue quien impartió justicia en la Finalissima de 2022, en Wembley, donde Argentina venció a Italia por 3 a 0 y se adjudicó el trofeo en juego entre los campeones de Sudamérica y Europa. Además dirigió el encuentro en el Maracaná contra Brasil en noviembre de 2023, en el marco de las eliminatorias en el que la selección argentina se impuso por 1-0, con gol de Nicolás Otamendi y que rompió una racha de 65 partidos sin derrotas para la Brasil como local en las Eliminatorias.

17.35 El regreso a Nueva Jersey

El Metlife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, es la casa de los New York Giants y New York Jets, dos equipos de la NFL, y en la actual edición de la Copa América ya tuvo al seleccionado argentino jugando allí: fue en el triunfo por 1-0 sobre Chile con gol de Lautaro Martínez, por la segunda fecha del Grupo A. Además, por la tercera y última jornada del grupo C, también fue sede de la goleada de Uruguay por 5 a 0 sobre Bolivia.

17.15 “Unidos como los 9″

La selección argentina publicó un video para celebrar el día de la independencia. A las nueve de la mañana de este 9 de julio, a 208 años de la declaración de la independencia de nuestro país, la cuenta oficial del equipo argentino posteó la frase “Unidos como los 9″, con un clip con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como protagonistas, pero que evoca varios momentos del equipo durante el ciclo de Lionel Scaloni.

16.55. El “chiste” de Jesse Marsch

El técnico de Canadá volvió a ser consultado por aquella frase en la que se quejó porque el equipo argentino había demorado en salir del entretiempo, cuando se enfrentaron y ahora explicó las intenciones de sus palabras: “Casi era un chiste, una broma. Realmente no esperaba que sancionaran a la Argentina, lo que no quería era que Scaloni fuera suspendido, porque no quiero que se prive la chance de estar con el equipo, sino para que Conmebol haga algo al respecto. Argentina es un show espectacular, lo he dicho antes, me sorprendió mucho que la Conmebol no haga algo al respecto”.

16.40. Los valores de las entradas

La Argentina lidera el ranking de entradas vendidas y se piden precios increíbles para la final del domingo. La Conmebol anunció que batirá un récord de asistencia a los estadios pese a varios partidos que se disputaron con muchas butacas vacías; aún sin confirmar la asistencia de Messi, la reventa “vuela” para el encuentro definitorio.

16.15. Los once que elegiría Scaloni

El técnico argentino, Lionel Scaloni, no suele confirmar el equipo hasta dos horas antes de cada encuentro, pero según los movimientos que realizó en la última práctica, estos serían los once elegidos: Emiliano Martinez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristián Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso o Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.