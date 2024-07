Copa América 2024 | Jesse Marsch, el DT de Canadá que se quejó de la selección y quiere hacer historia

Escuchar

NUEVA JERSEY, (enviado especial).- Media hora después de la salida de Lionel Scaloni de la sala de conferencias del imponente estadio MetLife, donde mañana jugarán Argentina-Canadá por el boleto a la final de la Copa América, hizo su ingreso Jesse Marsch, el DT estadounidense de Canadá que buscará quedar en la historia. Destacó que para su equipo es una ventaja haber enfrentado a la selección en el debut de la Copa América, que deberán marcar mejor a Messi para tener chances y que el campo de juego “es un desastre”.

Además, se refirió a su reclamo en el primer partido, cuando pidió una sanción para el DT argentino por haber salido tarde al segundo tiempo. “Era una broma, no quería que fuera sancionado”, dijo ante una consulta de LA NACION.

“En los últimos partidos, evolucionamos físicamente. Estamos mejor preparados que al principio. Hemos logrado crecer como equipo. Y todavía no han visto lo mejor que tenemos para dar”, destacó Marsch al analizar el encuentro decisivo. Además, el entrenador estadounidense consideró una “ventaja” que Canadá haya disputado un primer partido ante la selección argentina en Atlanta: “Ahora sabemos la calidad y el nivel al que juegan. Eso nos beneficia más a nosotros de lo que los beneficia a ellos”.

Jesse Marsch, entrenador de la selección de Canadá HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más adelante, compartió sus sensaciones de cara al encuentro de este martes en Nueva Jersey. “Estamos calmos, estables. Sabemos lo que queremos lograr”, resaltó.

Como lo había hecho en anteriores oportunidades, hizo especial hincapié en la neutralización de Lionel Messi en el campo de juego.“Nosotros no lo hicimos bien en el primer partido. Se pudo despegar de la marca muchas veces, llegó al arco”. En esa línea, insistió: “El foco de nuestra defensa y nuestra capacidad de marcarlo será determinante. Le tenemos que limitar el espacio. No queremos que pueda correr libremente y que llegue al arco. Tenemos algunos planes en mente”.

Marsch llegó a su cargo solo dos meses antes de la Copa América. Su último trabajo había sido como entrenador de Leeds United, donde fue despedido tras una floja campaña en la Premier League inglesa. Su mejor marca como DT había sido con el Salzburgo de Austria. El estadounidense es un producto de la MLS, donde fue jugador y director técnico de dos clubes. Mañana enfrentará nuevamente al conjunto de Lionel Scaloni -ambos equipos protagonizaron el duelo inaugural de la Copa América- con el deseo de obtener una plaza en la final del torneo sudamericano, en el que su selección participa como invitada.

“Vamos a tener que ser muy buenos, compactos, confiados con la pelota, dinámicos en cuanto a la velocidad y la potencia”, analizó Marsch respecto de cómo deberá plantarse la selección canadiense frente a los campeones del mundo.

Reclamo contra Scaloni

El antecedente de Marsch y la Argentina se dio tras el partido del debut. Allí el estadounidense reclamó una multa para la selección por haber regresado tarde al campo antes del inicio del segundo tiempo. “Argentina debería ser multada, ¿ok? ¡Escriban eso, Olé, LA NACION!”, reclamó el DT.

Se había fastidiado porque entendía que el equipo dirigido por Scaloni había aprovechado esos instantes para analizar varias jugadas por video. Y cuatro minutos después del reinicio, los campeones del mundo se pusieron en ventaja por intermedio de Julián Álvarez. En la fecha siguiente el entrenador argentino volvió a recaer en la misma infracción, fue multado y no pudo estar en el banco en el tercer partido frente a Perú, en Miami.

Marsch fue consultado por LA NACION sobre ese episodio. El entrenador, siempre de tono amable y sin muchas vueltas, contestó con una sonrisa que su reclamo se trató de “un chiste”.

“Era una broma. No esperaba que sancionaran a la Argentina por llegar tarde al segundo tiempo. No quería que el entrenador [Lionel Scaloni] sea suspendido. Sí lo dije para que la Conmebol hiciera algo. Pero me sorprendió muchísimo cuando tomaron aquella decisión”, dijo.

Para este torneo, el entrenador promovió figuras que no estaban en el radar. Le advirtieron que tenía jugadores demasiado jóvenes e inexpertos y que debía llevarlos de a poco. Pero no hizo caso. La dupla central que marcará a Messi casi no había jugado junta. Derek Cornelius, que juega en Suecia, y Moise Bombito, de Colorado Rapids en la MLS, rindieron en buena forma hasta ahora.

Jesse Marsch, entrenador de la selección de Canadá Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde el primer partido frente a la Argentina en Atlanta, Canadá mostró cómo el DT les impuso otra mentalidad. En gran parte del primer tiempo, el equipo apuró a los campeones del mundo e incluso tuvo varias llegadas. El pase a semifinales llegó luego de dejar en el camino en los penales a Venezuela, que venía como favorita. Se coló así entre los cuatro mejores del continente, junto a tres potencias sudamericanas, como Argentina, Uruguay y Colombia.

Lo que dijo el DT argentino

A un día del choque con Canadá por las semifinales de la Copa América, Lionel Scaloni terminará de definir esta noche, tras el entrenamiento en el predio de los New York Red Bull, el equipo titular.

En compañía de Nicolás Tagliafico, el entrenador campeón del mundo admitió qué es lo que más le preocupa del conjunto de Jesse Marsch. “Tiene jugadores que son importantes y que son bastante buenos, con un entrenador que le ha trasmitido una manera de jugar. Presionan bien. Tiene jugadores interesantes y es un buen equipo. Nos ha puesto las cosas difíciles. Esperemos que mañana que el partido se decante por nuestro lado, con el juego sobre todo. En el tema físico no será posible equipararlo. Con nuestra armas llevaremos el equipo a nuestro lado”, valoró el entrenador oriundo de Pujato.

Lionel Scaloni y Nicolás Tagliafico durante la conferencia de prensa previa a la semifinal de Copa América 2024 que disputarán las selecciones de Argentina y Canadá, en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, 8 de julio de 2024. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Al evaluar si tiene alguna ventaja volver a enfrentar al mismo rival en pocos días, el entrenador argentino opinó: “A Ecuador ya lo hemos enfrentado en repetidas ocasiones y el anterior partido fue diferente. Todos los entrenadores toman nota y después buscan hacer daño al rival. Cada equipo tendrá que hacer algo diferente. Nosotros intentaremos hacerlo también”.