La fecha 14 del Torneo Apertura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Con seis clubes clasificados a octavos de final y otros 21 que anhelan quedarse con los 10 boletos restantes, entre este viernes y el próximo lunes se llevará a cabo la fecha 14 y antepenúltima de la primera etapa del Torneo Apertura 2025. Los cotejos se transmitirán por TV a través de las señales de ESPN Premium y TNT Sports. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de cada encuentro con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada se abrirá con el duelo entre Gimnasia de La Plata y River Plate con Leandro Rey Hilfer como colegiado y seguirá con Racing vs. Central Córdoba de Santiago del Estero con Hernán Mastrángelo. Darío Herrera estará en Atlético Tucumán vs. Independiente mientras que Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata tendrá a Nazareno Arasa, el mismo que en las semifinales de la Copa de la Liga 2024. San Lorenzo visitará a Deportivo Riestra con Fernando Echenique mientras que en el clásico del sur entre Lanús y Banfield impartirá justicia Nicolás Ramírez.

Nazareno Arasa impartirá justicia en el duelo entre Boca y Estudiantes, como lo hizo en las semifinales de la Copa de la Liga 2024 HERNAN CORTEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cronograma de la fecha 14 del Torneo Apertura 2025

Viernes 18 de abril

17: Gimnasia vs. River -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Andrés Merlos.

AVAR: Gisella Trucco.

19.15: Racing vs. Central Córdoba -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta.

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza.

VAR: José Carreras.

AVAR: Diego Romero.

19.15: Talleres vs. Vélez -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero.

Cuarto árbitro: Franco Morón.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Gastón Suárez.

21.30: Unión vs. Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Diego Verlotta.

21.30: Atlético Tucumán vs. Independiente -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre.

VAR: Mauro Vigliano.

AVAR: Carla López.

Independiente manda en el grupo B del Torneo Apertura 2025 y ya se clasificó a octavos de final Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Sábado 19 de abril

16.15: Lanús vs. Banfield -Interzonal- (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Bruno Amiconi.

18.15: Huracán vs. Defensa y Justicia -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Hugo Páez.

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida.

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez.

VAR: Carlos Carranza.

AVAR: Carlos Córdoba.

20.30: Boca vs. Estudiantes -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky.

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.

Cuarto árbitro: Gastón Monson Brizuela.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Javier Uziga.

Boca Juniors juega su último partido en la Bombonera de la primera etapa del Torneo Apertura 2025 Fotobaires

Domingo 20 de abril

15.30: Deportivo Riestra vs. San Lorenzo -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Lucas Cavallero.

16.30: San Martín (SJ) vs. Godoy Cruz -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Juan Nebietti.

VAR: Juan Pafundi.

AVAR: Pablo Giménez.

18: Sarmiento vs. Platense -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: Julio Fernández.

Cuarto árbitro: Laura Fortunato.

VAR: Gastón Monson Brizuela.

AVAR: Ezequiel Brailovsky.

20.30: Rosario Central vs. Instituto -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco.

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Juan Pablo Loustau.

Rosario Central es uno de los seis clubes que ya está clasificado a octavos de final del Apertura 2025 Marcelo Manera - LA NACION

Lunes 21 de abril

19: Tigre vs. Belgrano -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel.

Árbitro asistente 1: Javier Uziga.

Árbitro asistente 2: Javier Mihura.

Cuarto árbitro: Julio Barraza.

VAR: Felipe Viola.

AVAR: Pablo González.

21.15: Argentinos vs. Barracas Central -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Silvio Trucco.

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella.

VAR: Fabricio Llobet.

AVAR: Nelson Sosa.

21.15: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Diego Martín.

Cuarto árbitro: Manuel Ejarque.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Laura Fortunato.

Del grupo A quienes sacaron pasaje a la siguiente ronda son Boca Juniors, líder de la tabla de posiciones con 29 puntos, junto a Huracán y Argentinos Juniors, sus escoltas con 26. Restan cinco plazas y las están logrando Tigre, Estudiantes de La Plata, Barracas Central, Racing y Central Córdoba de Santiago del Estero. Los que se están quedando afuera, pero pueden escalar y meterse entre los ocho mejores son Independiente Rivadavia, Defensa y Justicia, Newell’s, Belgrano y Unión de Santa Fe. Banfield y Aldosivi de Mar del Plata ya están eliminados.

En la zona B también hay tres clasificados a octavos: el líder con 28 puntos, Independiente; y sus perseguidores Rosario Central (26) y San Lorenzo (25). River Plate, Deportivo Riestra, Platense, Lanús e Instituto son los cinco conjuntos que están en posiciones de acceso a la siguiente instancia. Los que están afuera, pero pueden alcanzar los playoffs son Godoy Cruz, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Sarmiento de Junín y Vélez Sarsfield. San Martín de San Juan ya no puede llegar a estar entre los 16 mejores.

Huracán, de gran campaña, ya está en los octavos de final del Torneo Apertura 2025 Fotobaires

La ubicación en la que termine cada equipo también es importante porque a partir de ello se definirá la localía en los cruces, con excepción de la final porque está programada para el 1° de junio a las 15.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, es decir en terreno neutral. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

Octavos de final del Torneo Apertura 2025

*Los cruces son provisorios en la previa de la fecha 14. En negrita, los equipos ya clasificados.

Boca Juniors vs. Instituto de Córdoba.

vs. Instituto de Córdoba. River Plate vs. Estudiantes de La Plata.

Argentinos Juniors vs. Lanús.

vs. Lanús. Rosario Central vs. Racing Club.

vs. Racing Club. Huracán vs. Platense.

vs. Platense. San Lorenzo vs. Barracas Central.

vs. Barracas Central. Tigre vs. Deportivo Riestra.

Independiente vs. Central Córdoba.

San Lorenzo marcha tercero en el grupo B y está clasificado a octavos de final Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

En el Torneo Apertura 2025 los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputa un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzan a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.

La temporada continuará en el segundo semestre con el Torneo Clausura 2025, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

LA NACION