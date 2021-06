Argentina - Chile: la selección ve en la vapuleada Copa América una ocasión para crecer y cambiar la historia de los 28 años sin títulos

Para la Argentina empieza una Copa América que por el camino fue dejando de todo un poco: las sedes originales (Argentina y Colombia), los dos invitados (Qatar y Australia), auspiciantes, la posibilidad de admitir en los estadios un cupo de público, futbolistas contagiados, la complicidad y el interés de los hinchas que habitan un continente arrasado por el Covid-19. Solo conserva su historia centenaria para compensar este presente triste y desangelado.

El torneo de selecciones más antiguo del mundo suena a una imposición de la Conmebol contra viento y marea, pero para nuestro seleccionado representa una oportunidad esperada, un objetivo que merecerá máxima atención y dedicación.

El pesado trofeo sudamericano que ayer, previo al partido inaugural Brasil-Venezuela, fue ingresado en el estadio Mané Garrincha por un médico y un enfermero, es el que aspira a levantar Lionel Messi el 10 de julio en el Maracaná. Precedida por un manoseo organizativo y el desapego popular, esta Copa América puede encontrar en la Argentina a un participante que le concede un valor importante. La asume como una ocasión reivindicatoria, una más, para salir del desierto de 28 años sin títulos, período que Uruguay aprovechó para pasar al frente en cantidad de trofeos (15 contra los 14 de nuestro país).

Messi: “Es el momento de dar un golpe”

Aunque sea un campeonato encajado con fórceps, para Lionel Messi reviste un atractivo especial. Cerca de los 34 años, probablemente sea el último de su carrera a nivel continental. Atrás quedaron cinco participaciones del capitán, con tres finales perdidas, un tercer puesto y un cuartos de final (Argentina 2011). Una manera de alivianar la mochila e incorporar un gen ganador con el seleccionado camino al Mundial de Qatar 2022. “Es el momento de dar un golpe y puede ser en esta copa”, dijo Messi, al rato de llegar a Río de Janeiro.

Disputada hace dos años, la última Copa América aún se mantiene como referencia. Aquella competencia le dio a Lionel Scaloni la estabilidad en el cargo que no traía de origen. En el actual plantel de 28 apellidos se repiten 15 de los 23 de 2019. La continuidad de varios jugadores todavía no alcanzó para definir un estilo. Es un equipo de trazo grueso, que no renuncia a la pelota y compite con fibra, pero demasiado oscilante, ya no de un partido a otro, sino en los 90 minutos. El período de maduración y consolidación se alarga, sigue necesitando de más capítulos. Ya es hora de exhibirse con la autoridad de un campeón.

El tercer puesto de la última copa lo mostró como un seleccionado que futbolísticamente fue de menor a mayor, con un peligroso apego al victimismo y la intolerancia cuando se vio perjudicado por algunos fallos arbitrales.

Lionel Scaloni no confirmó la formación para el debut ante Chile y expresó preocupación por el estado del campo del estadio Olímpico de Río de Janeiro Tato Pagano - AFA OFICIAL

El debut será este lunes, a los 18, frente a Chile, en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro. Un rival que si acarreaba algún histórico complejo de inferioridad contra la Argentina, se lo sacudió con las finales de 2015 y 2016 ganadas por penales. El equipo de Scaloni lo venció por el tercer puesto hace dos años. Y el antecedente más cercano es por las eliminatorias, con el 1-1 en Santiago del Estero, donde el irregular rendimiento argentino chocó con la seguridad del arquero Claudio Bravo.

Esta etapa de grupos, que clasificará a cuatro de los cinco equipos a los cuartos de final, no debería traer apuros, puede contribuir a hacer ajustes, proporciona el rodaje que no abunda en los calendarios de los seleccionados.

Leandro Paredes, el futbolista con más presencias en el ciclo de Scaloni, festeja el gol ante Colombia por las eliminatorias

Ausente por coronavirus hace 11 días, en Chile reaparecerá hoy Arturo Vidal, volante de alto voltaje anímico. Por una lesión muscular no estará el principal delantero del equipo de Lasarte, Alexis Sánchez, autor del gol del empate por las eliminatorias. Chile también se comprometió con este torneo. La posibilidad de afrontarlo con un equipo alternativo fue descartada por decisión de los referentes.

La Argentina se volvió a poner en marcha con la reciente doble fecha de clasificación al Mundial. Aun siendo superior a Chile y Colombia en el balance, no pudo ganar ni redondear una producción convincente. Hubo luces y sombras, una constante en todo el ciclo. Messi tomó nota: “Si bien dejamos una buena imagen, debemos corregir cosas para pelear de verdad porque quedó claro que no alcanza”.

Scaloni no confirmó la alineación, pero Emiliano Martínez mantendría la titularidad en el arco, Lucas Martínez Quarta reemplazaría al lesionado Cristian Romero –una revelación entre los últimos convocados- y Nicolás Tagliafico volvería al lateral izquierdo, por Acuña. El bloque del medio hacia adelante es el que está más afianzado.

Hay una fisonomía de equipo para empezar, pero el devenir de un torneo trae cambios, requiere de variantes, de jugadores que pasan de un segundo a un primer plano. De esa capacidad de adaptación a las circunstancias y de la mano del entrenador para interpretar los momentos dependerá la suerte de la Argentina. Hasta aquí, no sobraron ninguna de esas virtudes.

Apenas puso un pie en Brasil, Scaloni eludió explicaciones sobre la confección de la lista final –la sorpresiva marginación de Foyth y Ocampos, el artilugio reglamentario para que Julián Álvarez entrara por Alario-, manifestó su preocupación por la pandemia y por el estado de un campo que hasta hace dos semanas nadie pensaba en ponerlo a punto para una Copa América. “Nos hubiera gustado jugar en nuestra casa”, dijo Scaloni. Tan cierto como que la Argentina no está en condiciones de elegir ni de poner excusas, sino de dar y superarse.

Probables formaciones

Argentina : Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT : Lionel Scaloni.

: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. : Lionel Scaloni. Chile : Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta y Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal y César Pinares; Eduardo Vargas y Jean Meneses. DT : Martín Lasarte.

: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta y Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal y César Pinares; Eduardo Vargas y Jean Meneses. : Martín Lasarte. Árbitro : Wilmar Roldán (Colombia).

: Wilmar Roldán (Colombia). Estadio : Nilton Santos (Río de Janeiro).

: Nilton Santos (Río de Janeiro). Hora : 18, de la Argentina.

: 18, de la Argentina. TV: TyC Sports, DirecTV Sports y TV Pública.