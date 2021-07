La magia de la camiseta 10: por qué Simeone es el lazo entre Maradona y Messi

Todavía no llegaba a diez partidos en la selección Diego Simeone, que andaba por los 21 años recién cumplidos. El vozarrón cavernoso de Alfio Basile interrumpió el almuerzo en el viejo comedor del predio de la AFA, en Ezeiza. “¿Vos te animás a jugar con la 10?”, lo desafió. En cada mesa se detuvo el tiempo. “¡Seguro, cómo no me voy a animar!”, respondió el ‘Cholo’ Simeone. ¿Había otra respuesta posible? “La 10” no era cualquier camiseta. Era la de ÉL, la que había dejado empapada de lágrimas tras perder la final de la Copa del Mundo en Italia ’90. La Argentina iba a jugar el primer torneo oficial sin Diego Armando Maradona y la 10 necesitaba una espalda valiente.

Durante dos años defendió la 10 Simeone, pero no fueron dos años cualquiera. Coincidieron con las últimas alegrías antes del gran apagón. Simeone con la casaca número 10 en 1991, campeón y goleador en el partido de la consagración ante Colombia. Simeone con la 10 en 1993, campeón y padre intelectual del primer gol de Gabriel Batistuta en la final frente a México desde una avivada al realizar velozmente un lateral. Después sobrevino el invierno interminable. Hasta que en el Maracaná se acabó la maldición. La Argentina iba a jugar en Brasil el primer torneo oficial sin Diego Armando Maradona en la Tierra y la 10 estaba en una espalda valiente.

Maradona y Messi, cuando Diego era el entrenador de la selección Argentina Archivo

Simeone está feliz en Madrid. De pretemporada con su Atlético campeón. Siguió la final pegado al televisor, con las cinco horas de diferencia que lo descubrieron festejando casi en el amanecer europeo. Terminó el embrujo. Lo llenaba de placer el dato, pero que se prolongara era una triste descripción. Durante casi tres décadas nadie había podido ganar enfundado en la ¿mágica? 10. Muchos la honraron con su compromiso, pero ninguno lograba reencontrarla con gloria. Ni Lionel Messi había podido. Jugó con la 19 y la 18 antes de tomar la 10 en 2009, con... Diego Maradona como entrenador. Hasta la 15 utilizó en los Juegos Olímpicos de Pekín. Maradona usó la N° 9 alguna vez en los seleccionados juveniles, debutó con la 16 en la selección mayor y, aunque parezca mentira, en la Copa América de 1979 usó la camiseta..., ¡número 6!

El gol de Maradona a Bélgica en México 86

Alguna vez la AFA intentó borrar la 10. Vale recordarlo. Le hubiesen quitado este placer a Messi. Y a todos, ¿o acaso a cada momento no reaparece Diego? En 2002 no prosperó, ante la FIFA, un pedido desde Viamonte para preservar la 10 en las competencias oficiales. Después del retiro definitivo de Maradona de la selección, en 1994, varios apellidos la llevaron. Algunos, la cargaron. Desde Marcelo Espina hasta Juan Román Riquelme, pasando por Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Carlos Tevez y hasta Sergio Agüero, que un día se la cuidó a su gran amigo. También la vistieron Pablo Aimar y Andrés D’Alessandro. Y hasta hubo un capítulo para el ridículo: se trató de una provocación passarelliana cuando en la Copa América de Bolivia 1997 el ‘Káiser’ le entregó esa camiseta a Ignacio ‘Nacho’ González. Sí, un arquero con la 10 de la selección argentina. Ridículo.

Una de las últimas gemas de Maradona con la camiseta de la selección, en el Mundial 94: su gol a Grecia. Lo abraza Simeone, se acercan Batistuta, Chamot y Caniggia Francisco Pizarro - LA NACION

Por siempre será camiseta muy especial. Después de Italia ’90, Maradona y la selección argentina se reencontraron en 1993, cuando él cumplió una sanción por doping y cuando el 5-0 de Colombia dejó en estado de shock a una nación. El repechaje contra Australia apareció como un listón entre el desahogo y el deshonor. Simeone, que había sido espoleado por Basile para usar la 10, ahora se topó con otro hostigamiento cuando el entrenador le devolvió la 10 a su dueño natural: “Dejá Cholito, seguí usándola vos ya que te la bancaste estos años; dejá, yo elijo otra, vos entrá con la 10 que yo me pongo la 7 o la 11...”, lo espoleó Maradona. Buena broma. ¿Alguien se hubiese atrevido? Ni el ‘Cholo’ Simeone.

Diego Simeone y un gol con Colombia en la Copa América de Ecuador 1993

Como alguna vez escribió el periodista Daniel Arcucci: ‘Todos sabemos de qué hablamos cuando decimos El 10/ Todos sabemos de qué hablamos cuando decimos La 10/ Todos sabemos de qué hablamos cuando decimos juega De 10’. Increíble, fue el primer torneo sin el Diez.

Diego Simeone campeón, con la Copa America en sus manos

Entre México 86 y el Maracanazo II en 2021, entre Maradona y Messi con la 10 y con la cinta de capitán, apenas hubo dos títulos. Y Simeone como enlace. Tres íconos en celeste y blanco. “Desgarrado hasta la lengua, pero yo nunca voy a faltar. ¿Una locura jugar por mi país? ¡Las pelotas! La selección es mi vida”, alertó el 10 inspirador. “La selección jamás se negocia, es un juramento de sangre”, defendió el 10 del cuchillo afilado. “Soñé muchísimas veces con este momento. Necesitaba sacarme la espina de poder ganar algo con la selección después de haber estado tan cerca durante años. Sabía que en algún momento se iba a dar y creo que no hubo uno mejor que éste”, exclamó el 10 redentor, en la cancha que siete años antes le había dado una puñalada.

El gol de Messi contra Ecuador en Brasil 2021

Mravailloso gol de Messi para el 3-0

Gloria, sangre y poesía. Maradona, Simeone y Messi. La 10 esperaba. La S de sentimiento para la conexión mágica de las M. Vuelve la calma. La transmisión se ha completado. El seleccionado argentino se consagró en el Maracaná un... 10 de julio. Todo parece encuadrarse dentro de un contexto emotivo, visceral y nostálgico. El magnetismo, el coraje y la estética puestos al servicio de los colores celeste y blanco. Demasiado hubo que esperar para que otro N° 10, por fin, alzara el trofeo más brillante.