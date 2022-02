Argentina - Colombia: Papu Gómez, el mejor de la “segunda unidad” de la selección, que sigue sin saber qué lugar ocupa Dybala

Servida por la coyuntura, la ocasión lucía especial. Y, tal vez, irrepetible. Jugar sin Messi el duelo Argentina-Colombia no era una elección, sino un peso que Scaloni debía transformar en oportunidad. Para sí mismo (diseñar otra estructura de equipo era su misión) y, sobre todo, para los futbolistas. Los habituales, claro, pero sobre todo para aquellos que debían repartirse el protagonismo que el capitán dejaba vacante.

Y en esa línea, los faros apuntaban a la fase ofensiva del juego. Entonces, se imponía un juego coral: sin el artista capaz de hacer un unipersonal, el mandato era aceitar las sociedades, algo que se dejó ver desde el arranque del partido en la siempre bien predispuesta Córdoba cuando juega la selección. Dos duetos asomaron: Montiel (aprovechó muy bien la oportunidad de reemplazar a Molina) y Di María por derecha, Acuña y Lucas Ocampos por izquierda…

El gol de Lautaro Martínez

Estos dos, compañeros en Sevilla, respondieron fielmente al lugar que ocupan en la consideración del entrenador. El lateral, titular asentado, juega con el oficio y la seguridad de quien se sabe importante. Su centro en el gol de Lautaro Martínez fue una muestra de uno de sus atributos: sus envíos suelen ser dagas. Ocampos se jugaba mucho, tanto que le costó soltarse. Tímido, y también sin demasiados metros libres para galopar, le costó imponer su velocidad y potencia. Convocado en el inicio del ciclo como parte del recambio, regresó a esta convocatoria luego de haber quedado fuera de la Copa América. Y, ya sin tanto margen para probar más adelante, sabía que la de anoche era una carta a emplear con todo. Él no logró jugarla con brillo. De hecho, fue el primer cambio: por él entró Maxi Meza, que no se ponía la camiseta de la selección desde… la eliminación ante Francia en el Mundial de Rusia.

Si se trata de pasar lista, hay un nombre que es también un enigma: el de Paulo Dybala. Sin minutos ante Chile en Calama (cuando se presumía que podía ocupar el lugar de Messi por sus características), esta vez tampoco contó con esos al menos 60 minutos que exige una real prueba. El DT lo hizo ingresar a los 24 de la segunda etapa por Lautaro Martínez, el goleador del ciclo, a jugar como delantero. Y el cordobés, largamente pedido por sus coterráneos durante el partido, volverá a Europa sin saber si será parte del plantel que llegue al Mundial. Buscó el gol en un tiro libre que se le fue apenas alto, un regalo que podría haber sido también una inyección de confianza. No pudo ser, y entonces habrá que esperar si la ventana de marzo, en el cierre de las eliminatorias, le concede una ocasión más nítida para convencer a Scaloni.

Paulo Dybala y Juan Cuadrado, compañeros en Juventus, enfrentados anoche. Por diferentes motivos, ninguno de los dos tiene su lugar asegurado en Qatar... Marcelo Endelli - Getty Images South America

En cambio, lo que funcionó en este banco de pruebas que ideó el entrenador en esta doble fecha es aquello que el básquetbol define como “segunda unidad”: los llamados a tomar el lugar de los titulares. Quizás, el adelantado fue Papu Gómez, siempre activo (esta vez por izquierda, como volante interior). El volante, que el 15 de febrero cumplirá 34 años, está llamado a jugar su primer Mundial en el momento de su mayor plenitud. Nunca es tarde. Las fotos con vestimentas multicolores y llamativas junto a Otamendi y De Paul, cada vez que llegan a Ezeiza, son parte de lo anecdótico: lo central es la interpretación del juego y los recursos que Papu exuda.

Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Guido Rodríguez (todos titulares en el Kempes) no necesitaban revalidar credenciales para hacer el check-in a Qatar: simplemente debían ocupar con seguridad el lugar de los ausentes en sus puestos. Con sus más y sus menos, los cuatro salieron con la tranquilidad de no haber desentonado. Y eso no es poco para la exigencia de un equipo que se acostumbró a competir siempre y lucir muchas veces. El más contento, si vale la lucubración, pudo haber sido el Martínez menos conocido de los tres del plantel: el defensor de Ajax volvió a mostrar temple para jugar la pelota siempre a un compañero para asegurar la posesión, incluso tomando el riesgo que considerara necesario. Esa valentía es un atributo: dio correctamente 79 de los 81 pases que intentó.

Lisandro Martinez lucha en el aire con William Tesillo: el defensor argentino aprobó con creces

Y la noche se terminó a tono con este momento especial que disfruta la selección: la noche fue más inolvidable para Emiliano Buendía que para nadie: el marplatense de 25 años debutó y disfrutó los 15 minutos finales del partido desde adentro. Su sonrisa posterior, en medio de una curiosa celebración con sus compañeros al grito de “¡dale campeón!”, con el trofeo de la Copa América mostrado al público, fue el eslabón final de la cadena de buenas noticias.