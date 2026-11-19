No siempre domina un partido el que mejor lo resuelve. La Argentina tuvo la iniciativa durante buena parte del encuentro, dispuso de ocasiones para ponerse en ventaja y mostró destellos del talento individual que distingue usualmente al país. Pero todo aquello quedó eclipsado por un puñado de errores puntuales que Australia supo capitalizar. El conjunto oceánico, con menos elaboración y mayor contundencia, se impuso por 2-0 en el debut del Mundial Sub 17 de Qatar, en una tarde en la que el seleccionado de Diego Placente terminó con diez jugadores y con la sensación de que el resultado no reflejó del todo lo que sucedió en la cancha.

Hay algo de recurrente en el primer paso en falso del conjunto albiceleste. Desde 2011, la Argentina apenas ganó uno de sus siete estrenos en el Mundial de la categoría, la única en la que nunca pudo consagrarse en el fútbol masculino. Ni siquiera disputó una final: sus mejores actuaciones se remontan a los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Una deuda histórica que, por supuesto, no les corresponde saldar a estos chicos, pero que le otorga un condimento especial a cada nueva participación.

En Doha, la superioridad técnica de los argentinos contrastó con la verticalidad de los australianos. Mientras el equipo de Placente procuró construir sus ataques a partir de la circulación de la pelota, de la que tuvo un dominio del 66% al cierre del encuentro con 22 disparos, su adversario necesitó de pocos pases para comprometer a la última línea albiceleste. Ya a los cinco minutos, un atacante oceánico desperdició una oportunidad inmejorable, con el arquero Valentín Reigia vencido. Y un rato después, el surgido en Argentinos Juniors debió resolver un mano a mano ante Emmett Shaw. Fueron dos advertencias de lo que, más tarde, terminaría por definir el encuentro.

Diego Placente durante el partido ante Australia

La riqueza técnica de algunos de sus futbolistas le permitía responder con chances, como Giovanni Baroni, una de las dos promesas argentinas incluidas en la tradicional selección de talentos juveniles de The Guardian. El mediocampista de Talleres, con 25 partidos en Primera a tan temprana edad, estuvo cerca de quebrar el cero con un remate desde afuera del área que exigió una gran respuesta de Charlie Wilson-Papps. La Argentina encontró pasajes de dominio territorial, pero no siempre consiguió traducir la posesión en situaciones claras.

También cabe destacar que hubo lugar para una polémica que podría haber cambiado el partido. Placente hizo uso del sistema de revisión por video para reclamar un penal por una mano de un defensor australiano, que detuvo la pelota después de un pase de su arquero. El canadiense Michael Venne interpretó que el balón todavía no estaba en juego. Una decisión que hubiera cambiado el desarrollo del juego, cuando apenas iban 22 minutos, y el resultado empatado sin goles.

El capitán Álvaro Güich tendría la mala suerte de ayudar al primer gol del rival x/@Argentina

Lo paradójico de la derrota fue que el primer golpe australiano llegó después de uno de los mejores pasajes del seleccionado argentino. En el comienzo de la segunda etapa, Wilson-Papps frustró los intentos de Matheo Machuca y Facundo Salinas. Hasta un tiro de esquina estuvo cerca de convertirse en un gol olímpico.

Pero a los 15 minutos, un remate de Akol Akon, el 10 rival, se desvió en el capitán Álvaro Güich, descolocó a Reigia y alteró el escenario. Once minutos después, Julio Coria se aventuró en una salida desde el fondo, perdió la pelota en la mitad de la cancha y dejó el espacio que aprovechó nuevamente el extremo australiano para escaparse, eludir al arquero y definir con el arco vacío. Dos acciones que expusieron la diferencia entre el dominio de la pelota y el control efectivo de un partido.

Los cambios no impactaron y, al final, ya en tiempo añadido, se sumó la expulsión de Benjamín Vallejo, por un planchazo en tiempo adicionado, fue el último episodio de una tarde frustrante.

El formato de la competencia, con 48 seleccionados y la clasificación de los ocho mejores terceros, ofrece margen para recuperarse. Aunque el próximo adversario, Mozambique, dio una muestra de su potencial con un 4-0 ante Dinamarca. El domingo, a las 12.30, la Argentina tendrá la oportunidad de corregir aquello que la traicionó en el estreno. Las condiciones individuales están a la vista; el desafío de Placente será conseguir que ese talento encuentre su mejor expresión colectiva.