La selección argentina le ganó 7-0 ante Costa Rica en Córdoba, y mientras en el campo de juego Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono se lucían con un par de goles cada uno -más el tanto de Alexis Mac Allister- en los alrededores del estadio Mario Alberto Kempes se vivió una situación inusual: se abrieron los accesos en medio del partido y se habilitó el ingreso de cientos de hinchas sin entradas.

El hecho quedó registrado en un video que publicó el medio local eldoce.tv, donde puede verse el momento en que el cordón policial cede el control en uno de los ingresos al Kempes y, de forma pacífica, cientos de fanáticos de la albiceleste que no tenían su ticket ingresan al estadio.

La insólita decisión ocurrió apenas cuatro días después de que el seleccionado cayera derrotado por 2-1 en una Bombonera con poco más de 25.000 hinchas en sus tribunas. Este martes por la noche, la imagen fue similar, con varias butacas vacías.

El momento en el que la policía cordobesa permitió el ingreso de los hinchas

En la previa, durante la venta de entradas, que no respondió a las expectativas de la organización, se decidió abaratar el costo de las mismas en todos los sectores, tanto plateas como populares. En el caso de estas últimas, por ejemplo, pasaron de valer $90.000 a $80.000.

En el video que difundió el noticiero cordobés a través de redes sociales puede verse un caudal de gente sin entrada que superó ampliamente a los casi 16.000 hinchas que habían hecho el esfuerzo para comprar su localidad. El Kempes está preparado para recibir hasta 57.000 espectadores.

Si bien no trascendió si la decisión de abrir las puertas fue adoptada por la AFA o las autoridades provinciales, el marco en Córdoba arrojó un 75% de aforo completo en el Kempes. Además, como informó LA NACION, en la antesala del encuentro la AFA regaló entradas.

Qué dejó la victoria argentina

Luego de la derrota ante Uruguay por 2 a 1, los dirigidos por Scaloni se hicieron cargo de esta nueva realidad para pasarle por encima a la endeble Costa Rica con un 7-0 y un rendimiento muy serio, consciente de su estatus de potencia mundial.

Costa Rica ocupa el puesto 54° en el ranking FIFA y venía de perder 2 a 0 contra el Ecuador de Marcelo Gallardo en la altura de Quito. Su objetivo de refugiarse con un 4-4-2 apretado en su campo se desintegró rápidamente bajo la presión argentina, que cada vez que recuperaba la pelota en tres cuartos de cancha quedaba inmediatamente en situación de gol. Enzo Fernández y Nico Paz, cuando apenas habían pasado seis minutos, ya tuvieron remates desde posiciones favorables.

Show de goles y otro amistoso adentro para los dirigidos por Scaloni Nicolas Aguilera - AP

Paz pasó otro examen para recibirse de futbolista de selección, si es que todavía quedan dudas. De la renovación en marcha, es el más adelantado, con el hándicap que le da sobre el resto haber vivido ya un Mundial desde adentro. El resto pasa por sus estupendas condiciones, tanto en la conducción de la pelota como en la gambeta y el remate. Todo eso dentro del molde de la eficiencia y practicidad, porque no se regodea haciendo una de más.

Entre los goleadores de una jornada de alto nivel para las nuevas caras que empiezan a asomar bajo la Albiceleste, se anotaron con tres dobletes el mismo Paz (8′ y 38′), Julián Álvarez (35′ y 43′), Franco Mastantuono (48′ y 88′), y Alexis Mac Allister, quien marcó su tanto al minuto 78.