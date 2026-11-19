Se acerca el desenlace de la Copa Sudamericana y crece la expectativa por la gran final en Barranquilla. Y si bien Boca y Atlético Mineiro van por la gloria deportiva, lo que también moviliza a los equipos a luchar por esta corona es el premio económico que pueden embolsar con la conquista. Es que el conjunto xeneize ya tiene asegurada una suma importante, por todo su recorrido en la competencia, pero levantar en trofeo en Colombia dispararía todavía más la cuenta.

Para comprender un poco mejor el escenario que se le abre por delante al conjunto de Rodolfo Arruabarrena hay que saber que ya tiene asegurados 5.725.000 de dólares por haber llegado a la final del torneo, ya que la Conmebol otorga diferentes sumas a medida que un equipo progresa en el certamen, por ejemplo US$ 2.500.000 por llegar al último partido. Ahora bien, si Leandro Paredes y compañía logran imponerse en el duelo de este sábado ante Atlético Mineiro, sumarán a la cuenta 7.500.000 de dólares (el campeón recibe US$ 10.000.000 solo por ganar la final).

El festejo de Leandro Paredes en la victoria de Boca ante Vasco da Gama con la que se aseguró 2.500.000 de dólares por llegar a la final. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) PABLO PORCIUNCULA - AFP

La composición de esta suma millonaria se desprende de los montos que ganó Boca con cada partido disputado e instancia superada. Para entender: por vencer a O’Higgins, el conjunto de la Ribera recibió 500.000 dólares; el paso siguiente fue ante Deportivo Recoleta y haber logrado la eliminación le permitió sumar otros US$ 600.000; por acceder a los cuartos de final agregó a la cuenta 700.000 dólares y después de sacar de su camino a San Pablo, se aseguró US$ 800.000 por clasificarse a la semifinal de la Sudamericana.

Además de tener un monto fijo por cada paso en la competencia, la Conmebol también le paga al equipo vencedor otros 125.000 dólares por ganar cada uno de los partidos disputados. Es decir, los xeneize consiguieron cinco triunfos: uno frente a O’Higgins, dos ante Deportivo Recoleta, uno contra San Pablo y uno ante Vasco Da Gama, lo que representó quedarse con US$ 625.000.

Boca comenzó su camino en la Sudamericana con la victoria ante O'Higgins con la que embolsó 500.000 dólares. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP) RODRIGO ARANGUA - AFP

Es así que haber sorteado las diferentes instancias y las victorias que logró Boca en la Copa Sudamericana, le permitieron asegurarse los 5.725.000 de dólares, ya que el conjunto xeneize ingresó al certamen desde los playoffs tras quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores (ganó 3.680.000 dólares por esa participación), no disputó la fase de grupos de la Sudamericana. Por lo tanto, los xeneize si logran romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, podría quedarse con una cifra muy importante: 13.350.000 de dólares.

O sea, si levanta el trofeo, solo por competencias internacionales de Conmebol Boca habrá embolsado en 2026 un total de US$ 17.030.000.