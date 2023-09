escuchar

En el comienzo de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionado argentino de fútbol venció en el estadio Monumental por 1-0 al de Ecuador con un golazo de Lionel Messi, su capitán.

De tanto insistir, de tanto perseverar, Argentina llegó al gol a 13 minutos del final, con un tiro libre ejecutado por Lionel Messi. El rosarino acomodó la pelota de frente al arco y abrió el marcador enviando su remate por encima de la barrera, ante un arquero que quedó inmóvil. Un golazo.

#ARG 1-0 #ECU | 77’ ST | ¡Messi, siempre Messi! El capitán abrió el marcador en el monumental con este golazo de tiro libre.



📲 Mirá Argentina vs Ecuador en https://t.co/fnEKkuadQ9#SomosMundiales #Eliminatorias pic.twitter.com/CKiqLDSnbO — Televisión Pública (@TV_Publica) September 8, 2023

Luego de marcar su gol 29 en las eliminatorias e igualar el récord del uruguayo Luis Suárez como los máximos goleadores de la historia de este torneo clasificatorio, Messi salió reemplazado y se retiró ovacionado. Exequiel Palacios ingresó en su lugar a falta de dos minutos y Ángel Di María quedó como capitán. Ya no había tiempo para mucho más, aunque el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni estuvo cerca de aumentar la diferencia.

“Sabíamos que iba a ser difícil, que jugábamos contra una gran selección, que viene jugando bien desde la anterior eliminatoria, pero este grupo no se va a relajar porque sino nos pasan por arriba”, dijo Messi tras el partido. “No estaba previsto que saliera, pero estaba cansado, se fue dando... Seguramente no sea la última vez que me toca salir”, agregó el capitán, de 36 años, sonriendo.

Lionel Messi hizo la diferencia y se retiró ovacionado por el público ante Ecuador Santiago Filipuzzi

Al final del primer tiempo, Lautaro Martínez había sido el que estuvo muy cerca de marcar en el descuento, pero el palo devolvió su definición. El delantero fue a buscar un centro desde la derecha de Rodrigo De Paul y conectó entre dos rivales. Enseguida se tomó la cabeza la estrella de Inter, de Milán, que no puede creer la sequía con la camiseta albiceleste: su último tanto fue en septiembre de 2022, cuando abrió el marcador en un 3-0 a Honduras en Miami.

Pese a haber logrado el título de campeón mundial en Qatar 2022, Argentina debe afrontar las eliminatorias y conseguir su llegada a la próxima Copa del Mundo por uno de los seis cupos directos o por el repechaje que jugará el seleccionado ubicado séptimo en la tabla.

Las posiciones

LA NACION