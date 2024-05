Copa Libertadores: River y Talleres en los octavos de final, y las chances de los otros equipos argentinos

Escuchar

Esta semana se disputa la quinta fecha de la Copa Libertadores, con dos equipos argentinos -River Plate y Talleres- que ya tienen asegurado el pase a los octavos de final, mientras que otros tres aún cuentan con chances. Así está hoy la situación de cada uno:

River Plate

Derrotó a Libertad de Paraguay en el Monumental y firmó una clasificación que ya estaba casi dentro del bolsillo. Además de consolidarse en el primer puesto, mantiene la idea de ser el mejor de los primeros de la etapa de grupos, lo que le aseguraría la localía en los desquites de los playoffs. Puede asegurarse el primer escalón si Nacional de Uruguay pierde mañana con Deportivo Táchira, o si le gana en la última fecha -el jueves 30- al equipo venezolano, nuevamente en el Monumental.

El equipo de Martín Demichelis también se aseguró el ingreso en el Mundial de Clubes de la FIFA que se hará el año próximo, como uno de los seis equipos de Conmebol. Acompaña a Palmeiras, Flamengo y Fluminense -los últimos tres campeones de la Libertadores-, en un grupo que se completará con el campeón de la Copa de este año, y el segundo equipo no campeón y mejor ubicado en el ranking Conmebol 2021-2024. En ese ranking, con chances de ingresar, están Boca (71), Olimpia (57) y Nacional de Uruguay (50).

El Mundial de Clubes ya tiene 27 clasificados: a River se suman Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Juventus, Porto, Benfica, París Saint-Germain y Salzburgo (Europa), Monterrey, León y Seattle Sounders (Concacaf), Al Hilal, Ulsan Hyundai y Urawa Red Diamonds (Asia), Al-Ahly, Wydad Casablanca, Espérance de Túnez y Mamelodi Sundowns (África), y Auckland City (Oceanía). Además de los dos cupos restantes de Conmebol, resta definir una plaza por Asia, otra por Centro y Norteamérica, más la del anfitrión de la competencia (Estados Unidos).

Talleres de Córdoba

El equipo de Walter Ribonetto ya se había instalado en los octavos de final, con una campaña formidable. En la quinta fecha derrotó por 1-0 a Cobresal, de Chile, y se afirmó al frente del grupo B, con 13 puntos. Aquí sólo resta definir quién terminará como puntero de la zona: la T necesita rescatar un empate frente a San Pablo cuando visite el Morumbí paulista en la fecha de cierre, el 29 de este mes.

San Lorenzo

Estaba muy complicado, pero renació con un muy buen triunfo sobre Independiente del Valle (2-0), al que se sumó la goleada de Palmeiras (5-0) sobre Liverpool en Uruguay. Con dos fechas por delante, el equipo brasileño tiene casi en el bolsillo el primer puesto y jugará sus dos últimos partidos en casa. El Ciclón lucha por el segundo escalón contra los ecuatorianos y los uruguayos, con los tres igualados ahora en 4 puntos, en un desenlace que promete resolverse por detalles. El jueves próximo, el equipo del Pipi Romagnoli deberá ganarle en el Bidegain a Liverpool, y dentro de dos semanas, tratar de sacar al menos un empate en suelo paulista.

Rosario Central

La derrota de la semana pasada frente a Atlético Mineiro (0-1) en el Gigante de Arroyito fue un duro impacto, que dejó al Canalla en una situación complicada en el grupo G. Encima, lo complicó la derrota que el martes sufrió el equipo de Belo Horizonte (0-2) en su visita al escolta Peñarol. Sin embargo, el equipo de Miguel Ángel Russo todavía depende de sí mismo. Para desplazar a Peñarol del segundo puesto, deberá ganarle a Caracas el jueves próximo, y luego derrotar al Carbonero en Montevideo en la última jornada. De lo contrario, tiene la posibilidad de terminar tercero e ingresar en los playoffs de reclasificación de la Copa Sudamericana.

Estudiantes

El campeón de la Copa de la Liga sufrió el jueves pasado una derrota ajustada por 1-0 en su visita a The Strongest en La Paz. El Pincha está dentro de un grupo C muy parejo, pero la caída lo deja en aprietos, ya que quedó tercero, con 4 puntos, y apenas un triunfo en cuatro partidos. Entre la paridad y algunas sorpresas, es una zona de difícil pronóstico, a lo cual se agrega una situación crítica: los partidos de Gremio fueron postergados por la Conmebol a raíz de las inundaciones que afectaron al sur de Brasil, y en particular a Porto Alegre. Las cuentas indican que, para seguir, el equipo de Domínguez deberá derrotar a Huachipato en La Plata, y conseguir un buen resultado cuando visite a Gremio el sábado 8 de junio, en un cotejo reprogramado y con sede a confirmar.

Las posiciones de la Libertadores

