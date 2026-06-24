Argentina en el Mundial 2026: fechas, horarios y sedes de todos los partidos

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi ya se aseguró un lugar en los 16vos de final de la Copa del Mundo como líder de la zona J
- 3 minutos de lectura'
La selección argentina ya se aseguró terminar en lo más alto del Grupo J del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni es uno de los candidatos al título y, en un certamen lleno de sorpresas, no puede relajarse si quiere levantar el trofeo más preciado por cuarta vez en la historia y por segunda edición consecutiva. Ya derrotó a Argelia por 3 a 0 y a Austria por 2 a 0, y este sábado 27 de junio a las 23 (horario argentino) se enfrentará a Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. El minuto a minuto de cada encuentro se podría seguir en canchallena.com.
De los tres equipos en cuestión, el más complejo en los papeles era el combinado austríaco, que tiene varias figuras que juegan en las cinco mejores ligas de Europa (Konrad Laimer en Bayern Múnich y Kevin Danso en Tottenham, entre otros). Para vencerlo, la Argentina sufrió y se vio obligada a ceder la posesión de la pelota, pero demostró que también sabe sufrir cuando es necesario. El seleccionado africano, por su parte, no generó grandes inconvenientes. Por último, el conjunto asiático es uno de los cuatro debutantes de esta edición y ya está eliminado.
Fixture y resultados de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026
- Argentina 3 - 0 Argelia.
- Argentina 2 - 0 Austria.
- Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Como ya se aseguró el primer puesto de su zona, el campeón del mundo en ejercicio sabe que su rival en 16vos de final, la instancia que se añadió para esta edición por la inclusión de 16 nuevos participantes, será el segundo del Grupo H. Esa zona está integrada por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, y cualquiera de ellos puede avanzar o quedar eliminado en la última fecha. El partido en cuestión está programado para el 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.
Hasta el momento, el equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi se cruzaría con Uruguay, que empató sus primeros dos partidos (1 a 1 vs. Arabia Saudita y 0 a 0 vs. Cabo Verde). La Celeste se verá las caras con la Furia Roja este viernes 26 de junio a las 21 (horario argentino) en el estadio Chivas de Guadalajara, México, en simultáneo con el compromiso que jugarán árabes y caboverdianos en el NRG de Houston, Estados Unidos.
Otras noticias de Mundial 2026
Uno por uno. Así vivió Messi cada uno de los cumpleaños que le tocó pasar con la selección argentina
"¿Doble vara?". La imagen de Bellingham que recorre el mundo y desató la furia de Paraguay
Minuto a minuto. Mundial 2026, en vivo: los cambios en la formación a la espera de Jordania y todos los partidos de la segunda fecha
- 1
Argelia derrotó a Jordania, aseguró el primer puesto del Grupo J para la Argentina, y sueña con clasificarse
- 2
Los medios de Austria se rindieron ante Lionel Messi: “No hubo quien detuviera al creador”
- 3
Argentina-Austria: Ariel Rodríguez tuvo un exabrupto al aire y debió salir a aclarar
- 4
Posiciones del grupo de Inglaterra y Croacia: así está la tabla, tras la fecha 2