Argentina en el Mundial 2026: fechas, horarios y sedes de todos los partidos

La selección argentina ya se aseguró terminar en lo más alto del Grupo J del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni es uno de los candidatos al título y, en un certamen lleno de sorpresas, no puede relajarse si quiere levantar el trofeo más preciado por cuarta vez en la historia y por segunda edición consecutiva. Ya derrotó a Argelia por 3 a 0 y a Austria por 2 a 0, y este sábado 27 de junio a las 23 (horario argentino) se enfrentará a Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. El minuto a minuto de cada encuentro se podría seguir en canchallena.com.

De los tres equipos en cuestión, el más complejo en los papeles era el combinado austríaco, que tiene varias figuras que juegan en las cinco mejores ligas de Europa (Konrad Laimer en Bayern Múnich y Kevin Danso en Tottenham, entre otros). Para vencerlo, la Argentina sufrió y se vio obligada a ceder la posesión de la pelota, pero demostró que también sabe sufrir cuando es necesario. El seleccionado africano, por su parte, no generó grandes inconvenientes. Por último, el conjunto asiático es uno de los cuatro debutantes de esta edición y ya está eliminado.

Lionel Messi convirtió los cinco goles de la selección argentina en lo que va del Mundial 2026 MB Media - Getty Images North America

Fixture y resultados de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

Argentina 3 - 0 Argelia .

. Argentina 2 - 0 Austria .

. Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Como ya se aseguró el primer puesto de su zona, el campeón del mundo en ejercicio sabe que su rival en 16vos de final, la instancia que se añadió para esta edición por la inclusión de 16 nuevos participantes, será el segundo del Grupo H. Esa zona está integrada por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, y cualquiera de ellos puede avanzar o quedar eliminado en la última fecha. El partido en cuestión está programado para el 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

El Hard Rock Stadium será la sede del partido de la selección argentina en16vos de final RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hasta el momento, el equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi se cruzaría con Uruguay, que empató sus primeros dos partidos (1 a 1 vs. Arabia Saudita y 0 a 0 vs. Cabo Verde). La Celeste se verá las caras con la Furia Roja este viernes 26 de junio a las 21 (horario argentino) en el estadio Chivas de Guadalajara, México, en simultáneo con el compromiso que jugarán árabes y caboverdianos en el NRG de Houston, Estados Unidos.