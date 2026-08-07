La revelación de Nicolás Tagliafico sobre su futuro en la selección argentina: “Creo que fue mi último Mundial”

La lista de cara al próximo Mundial se comenzó a acortar tras la renuncia de Nicolás Otamendi a la selección argentina y los mensajes de alerta que expresaron Emiliano “Dibu” Martínez y Leandro Paredes. En las últimas horas también se sumó Nicolás Tagliafico, quien admitió que le será muy difícil participar de la Copa del Mundo de 2030.

“Lo valoré mucho más, quizás porque fue el último. Creo que fue el último, ya no me da para otro. Sentí que jugué el mundial antes de empezar el mundial”, manifestó el lateral durante una transmisión en vivo desde su stream.

Tagliafico expresó que el Mundial de 2026 fue su último

El jugador indicó que “físicamente” no le daría y señaló que debe empezar a analizar si se retira en el “mejor momento” o si incluso no puede seguir rindiendo y es el entrenador el que lo remueve del equipo. “Son cosas muy duras y hay que tomárselas con calma”, afirmó.

“No crean que se trabaja solo en un mes. No es que te enfocaste solamente en el mes del mundial. Esto se trabaja en tres años y medio. Después del último mundial uno empieza a enfocarse y dice ‘bueno, en lo deportivo cómo quiero llegar, físicamente cómo quiero llegar’, esto se arranca desde antes”, expresó.

Nicolás Tagliafico

“La carrera del futbolista es corta y uno piensa ‘que no llegue más la última etapa’, pero llega. Hay que tomárselo con calma y saber que uno dio todo y más pero todo tiene un final, dice el tema”, agregó.

A su vez, advirtió que todavía no se está retirando, que recién cumplirá 34 años y que pretende seguir con “el ejemplo” de Javier “Pupi” Zanetti, que jugó hasta los 40. “No sé si llegó tampoco”, dijo, entre risas.

La final con España

Tagliafico también se expresó sobe la final con España del Mundial 2026, que la selección argentina perdió por 1 a 0 el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

"Hay que estar orgulloso", la palabra de Tagliafico sobre el Mundial 2026

“La dorada ya la tenemos y acá está. Hay que estar orgulloso del mundial que se hizo. No es fácil llegar a dos finales seguidas ni tener dos medallas y hay que darle importancia”, manifestó el futbolista con presente en el Olympique de Lyon de Francia.

A su vez, reveló que al partido decisivo la albiceleste llegó agotada “física y mentalmente”. “España jugó muy bien y fue un merecido ganador. Nosotros lo hicimos mal”, afirmó.

“Nos tenemos que quedar con esa alma que nunca dejó de intentar. Fue una locura”, indicó. Y agregó: “Te queda esa sensación de que la vara quedó alta. Es difícil, ya tiene que haber recambio. Van a venir jugadores nuevos, no va a ser fácil mantener ese nivel”.

Tagliafico fue una de las figuras de la selección en la final Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En ese contexto, manifestó que en el fútbol “hay que saber perder” porque eso “demuestra que lo lograste”. “Lamentablemente en el fútbol se puede ganar o se puede perder. Una más para el cuaderno, que vale y mucho, por todo lo que se trabajó”, relató.