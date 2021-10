Argentina - Perú, y el orgullo de Lionel Scaloni por la selección: “Los jugadores son en la cancha la representación de la gente”

Lionel Scaloni no cambia el rictus. Ahora que la selección argentina disfruta del enamoramiento del público y marcha a pasos acelerados en las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar, con la miel de la Copa América ganada todavía en el paladar, el entrenador responde con el mismo tono pausado que cuando el horizonte no aparecía tan despejado. Será que tiene que ver con su manera de vivir. La imagen del instante exacto de la consagración en el Maracaná, cuando apenas gesticuló, tal vez sea su mejor carta de presentación en ese sentido. Por eso repite la palabra “equilibrio” si se le pregunta por las sensaciones que vienen de la mano de este momento. Aunque tres días atrás se haya goleado a Uruguay y la clasificación al Mundial esté cada vez más cerca.

“Lo que consiguió Scaloni es cultura”, lo elogió ayer Sergio Hernández, un entrenador de prestigio y reconocido más allá del básquetbol. El hombre escucha el mensaje y aprovecha para insistir con su librito: “Es un halago lo que venga de él, se lo agradezco. Sé que ganar es importante, pero hay cosas que están casi a la altura: representar a la camiseta, no dar nada por perdido. Los jugadores son en la cancha la representación de la gente. Nunca nos van a dejar tirados. Podemos jugar mejor o peor, pero la dinámica está marcada y la gente está identificada. Es lo más importante. Lo demás es la consecuencia”, plantea su manual de estilo en el mediodía del miércoles, en la conferencia de prensa previa al partido de este jueves ante Perú en el Monumental.

Un hincha, feliz con su entrada para ver a la selección este jueves, ante Perú Tomás Cuesta

Escucha que Simeone dijo, en una entrevista con el diario Olé, que la selección “es un equipo”, y aprovecha para contar una intimidad: “Fuimos con Walter (Samuel) a charlar con él cuando nosotros empezábamos acá. Nos encantó su manera de recibirnos y hablarnos. Entiende el fútbol como nosotros: compromiso, el equipo primero… Le tengo un gran respeto, esto que dijo ahora me lo había dicho en privado”. Le dicen que la gente está loca con el equipo, como se vio el domingo, y elige diferenciarse: “La euforia es justa y está bien. Pero nosotros estamos igual que antes, tenemos una línea clara. No me fijo en cuándo es el Mundial. Ahora estamos arriba, antes de la copa estábamos más abajo, pero en el fondo nunca cambiamos. Equilibrio, eso es lo más importante”, repite el concepto.

Un periodista le marca que, a pesar de que hay una base marcada de titulares, él siempre se permite una modificación. Entonces explica: “Mientras el equipo funcione, no tenemos por qué retocar tanto. Solo lo hacemos para generarle más daño al rival”, dice. Y suelta una idea que se aproxima a lo que busca: competitividad extrema. “Yo les pido a ellos que no bajen el pistón. Hay que rendir todos los partidos porque atrás hay compañeros listos para entrar. Que nadie se relaje ni piense que tiene el puesto asegurado, cualquiera de los que está afuera puede aportar en cualquier momento. Es evidente que hay una base de jugadores en la que confiamos, pero si no vemos buenas señales, no tenemos problemas en cambiar”, amplía.

Una imagen posterior a un entrenamiento de la selección argentina, en Ezeiza. Twitter @messismo10

Fiel a su costumbre, evita confirmar la formación para enfrentar a Perú, todavía con entrenamiento por delante (el de esta tarde). Pero acepta que no habrá grandes noticias al respecto. “El equipo va a estar en la línea de los últimos dos partidos, con algún retoque. Tendrá que ver con lo que creemos que el partido nos pida, más que por rendimiento. Perú es un equipo claro, que tiene jugadores de buen pie. La posesión puede estar disputada, tienen un centro del campo con jugadores que tienen la pelota. No está acostumbrado a meterse atrás, afronta los partidos de la misma manera. Más allá de la posición en la tabla, es un equipo difícil. En las eliminatorias anteriores vinieron e hicieron su partido, cuando nosotros estábamos muy necesitados, y terminamos empatados. No siente meterse atrás, siempre piensa en atacar”, elogia al rival y, por carácter transitivo, a Ricardo Gareca, su colega.

El posible equipo tendrá a Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Romero, Otamendi, Acuña o Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso, Di María o Nicolás González o Papu Gómez; Messi y Lautaro Martínez. “La idea es siempre la misma, no es que nos adaptamos a lo que proponga el rival. Pero hay matices y tenemos diferentes jugadores para aprovechar de acuerdo a cada partido. Apuntamos a mejorar en cada partido. En algunos repetiremos el equipo, en otros cambiaremos”, insiste con su manera de gestionar un plantel que está afirmado.

Lionel Scaloni, en el predio de AFA de Ezeiza https://twitter.com/Argentina

Scaloni y…

El partido contra Brasil de noviembre. “Contra Brasil vamos a jugar en San Juan, nos gusta ir al interior, esa es la idea. Quedan partidos para ir a otros sitios. Nuestra única exigencia es que la cancha esté buena. La de River es como las de Europa, donde juegan nuestros jugadores. Todo lo que venga será mejor que las canchas de la Copa América…”.

El nivel ante Uruguay. “No sé si el de Uruguay fue nuestro mejor partido, hicimos otros muy buenos. Se magnifica por haber jugado en casa, con nuestro público. Pero jugamos algunos mejores.”

Lautaro Martínez celebra con su Rodrigo De Paul tras anotar el tercer gol de Argentina en la victoria 3-0 contra Uruguay

El aporte de Lo Ceslo. “Giovani es más o menos ofensivo de acuerdo a su posición. Su aporte es muy bueno en la construcción del juego, y tiene trabajo también cuando no tenemos la pelota. Eso es muy importante.”

El regreso de Kun Agüero. “Lo más importante es que compita en su club y nos ponga las cosas difíciles. Lo mismo que dije de Paulo (Dybala). Que rindan bien, ya tendremos tiempo de tomar la decisión.”

El momento de Messi. “Yo no creo que no haya rendido antes en la selección. Al final, es el equipo el que lo hace ser todavía mejor. Él se siente cómodo, y eso lo hace mejor. Sin el equipo, no podría brillar tanto.”

La actitud de Montiel. “De solo verlo entrenarse y comportarse, es un ejemplo. No jugó ninguno de los dos partidos y fue el primero en entrenarse, eso es un ejemplo y nos encanta. Está listo para jugar.”

Dibu Martínez saluda al público. Atraviesa un momento excepcional en la selección Twitter @argentina

El brillo de Dibu Martínez. “El tema es que cuando vaya la pelota al arco, la ataje... Está bien, estamos contentos con él. Tenemos un grupo de arqueros que empuja y que no dejará que él se relaje.”

La resolución del partido suspendido ante Brasil. “No tenemos novedades. Lo que está clarísimo es que fuimos los damnificados, no sé por qué saldría algo negativo para nosotros.”

La aparición de Cuti Romero. “Cuento con ventaja porque él antes jugaba en Atalanta, donde yo jugué, y teníamos todas las referencias de personas del club que conozco. Walter (Samuel) lo iba a ver, vive a media hora de Bérgamo. No pudo venir antes porque se suspendió la fecha FIFA de marzo, si no lo hubiéramos tenido desde ese momento. Es uno de los mejores del mundo en su puesto. Desborda humildad, es lo que pretendemos de los 30 que convocamos. No se la cree, siempre transmite ganas de estar acá, y eso se ve en la cancha. Tiene que seguir mejorando, es muy joven, en algún momento tendrá dificultades y ahí tendremos que estar nosotros para apoyarlo.”