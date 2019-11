Lionel Scaloni, entrenador argentino, da indicaciones durante el amistoso con Uruguay en Tel Aviv. Fuente: AFP - Crédito: EMMANUEL DUNAND

Se terminó el 2019 para el seleccionado argentino. El tercer puesto en la Copa América de Brasil fue el hito deportivo, aunque la noticia del año haya sido la confirmación de Lionel Scaloni como entrenador hasta el mundial de Qatar 2022. De cara a las eliminatorias que empezarán en marzo, el triunfo ante Brasil y el empate frente a Uruguay de esta última doble fecha FIFA marcan un crecimiento futbolístico del seleccionado. "Más allá del resultado, estamos satisfechos con el partido que hicimos. Dimos la sensación de ser un equipo que sabía a qué jugaba", dijo el DT argentino en TyC Sports.

Scaloni agregó: "El equipo siempre dio la cara. Atacó bien y con sentido. Estamos satisfechos", apuntó. El DT también contó que Marcos Acuña tenía un problema físico y que prefirió reemplazarlo para evitar una lesión más grave: "Marcos salió por una molestia. Hago los cambios mal, pero no tanto", ironizó. "No hacía falta lesionarlo. Es importante que siga en su club", añadió. Sobre el futuro, Scaloni adelantó: "Ahora tenemos que pensar en lo que hicimos bien y en lo que podemos corregir. Lo que viene es muy difícil: las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo".

Sobre ese gran objetivo llamado Qatar 2022, el entrenador albiceleste agregó: "Tenemos esa sensación de equipo, que es lo mejor. Juegue quien juegue hace bien las cosas. Estamos satisfechos, conformes y confiados".

Agüero: "Estamos disfrutando con este nuevo grupo"

Sergio Agüero tuvo su regreso con gol en el seleccionado. Bastó que Messi le pusiera un tiro libre en su cabeza para que el delantero de Manchester City anotara el empate. "Creo que llegamos más veces que ellos. Me sentí bien, hacía tiempo que venía con un problema en el talón y por eso no vine en las otras dos convocatorias. Hablé con el DT y me dejó tranquilo Para esta convocatoria ya estaba bien y me llamó. Entrené normalmente y me sentó bastante mejor".

El Kun Agüero festeja su gol, que significó el transitorio empate 1-1 con Uruguay en Tel Aviv. Fuente: AFP - Crédito: EMMANUEL DUNAND

El Kun habló sobre este equipo que está todavía en etapa de construcción. "Estamos disfrutando con este nuevo grupo. Siempre es lindo estar en la selección. Con toda esta gente nueva estamos muy bien, disfrutando. Hoy hay que disfrutar. Uno siempre quiere jugar, pero ahora prefiero disfrutar desde el lugar que me toque".

Dybala: "No estoy conforme con el resultado. Fuimos superiores"

El cordobés Paulo Dybala arrancó el partido como titular y a punto estuvo de igualar el marcador. Su gol fue invalidado por una mano. De todas maneras, el delantero de Juventus se mostró insatisfecho con el 1-1 final: "No estoy conforme con el resultado, porque fuimos superiores. Ellos patearon dos veces al arco e hicieron dos goles. Nosotros tuvimos la pelota e hicimos un gran partido. Tratamos de entrarle a Uruguay por todos lados y estuvimos siempre en desventaja". Dybala hizo su propio balance sobre la temporada 2019: "Es positivo, más que nada por la Copa América. Llegamos de la mejor manera a la Eliminatoria", opinó.