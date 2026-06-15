Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Argentina y Argelia correspondiente al grupo J se disputará el martes 16 de junio a las 22.00 h en el Kansas City Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas City, Missouri.

El momento de los equipos

El seleccionado argentino inicia su camino en la competencia buscando reafirmar su protagonismo en la escena internacional. Por su parte, el equipo argelino llega a esta primera jornada con la expectativa de dar el golpe en un grupo que se presenta competitivo y exigente desde el arranque.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan a esta instancia con estadísticas que reflejan su preparación de cara al Mundial 2026. Si bien se trata del debut en la competencia, el rendimiento previo de Argentina en certámenes oficiales y la capacidad física de Argelia marcan el termómetro de lo que será un enfrentamiento táctico en el Kansas City Stadium.

Lo que está en juego

Al tratarse del debut en la fase de grupos, sumar de a tres resulta fundamental para ambos conjuntos. Un resultado positivo en esta primera fecha le permitiría a cualquiera de los dos equipos tomar confianza y posicionarse de cara a la clasificación hacia la siguiente fase del Mundial 2026, condicionando el desarrollo futuro del grupo J.