Murió Franco Baresi a los 66 años, leyenda del fútbol italiano y campeón del mundo

El legendario defensor y capitán de Milan, Franco Baresi, murió este viernes a los 66 años. El club italiano compartió la noticia a través de un comunicado en su cuenta oficial de X. Junto al texto se pudo ver una imagen del futbolista levantando la Champions League.

“La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6″, se puede leer en el posteo del club italiano.

El comunicado de Milan por la muerte de Baresi

Aunque Milan no dio detalles sobre el motivo del deceso, Baresi había sido sometido a una intervención quirúrgica en agosto de 2025 para extirparle un nódulo pulmonar.

“Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia“, finaliza el parte que la institución difundió en redes sociales.

Nacido el 8 de mayo de 1960 en Lombardía, al norte de Italia, Franchino “Franco” Baresi ingresó en las categorías inferiores de Milan en 1974 y debutó con el primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses. En esa institución obtuvo 18 títulos, entre los que se encuentran:

6 Serie A : 1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96

: 1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96 3 Champions League : 1988-89, 1989-90, 1993-94

: 1988-89, 1989-90, 1993-94 3 Supercopas de Europa : 1989, 1990, 1994

: 1989, 1990, 1994 2 Copas Intercontinentales : 1989, 1990

: 1989, 1990 4 Supercopas de Italia : 1988, 1992, 1993, 1994

: 1988, 1992, 1993, 1994 2 Serie B : 1980-81, 1982-83

: 1980-81, 1982-83 1 Copa Mitropa: 1982

Además, con la selección de Italia se coronó campeón del mundo en el Mundial de España 1982. En aquella ocasión, la Tricolor le ganó por 3 a 1 a Alemania Federal, en el partido que se disputó el 11 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

En Milan se convirtió en titular a los 18 años y en capitán a los 22, gracias a su técnica, su capacidad de anticipación y su vocación por el liderazgo, cualidades que compensaban un físico considerado poco corpulento para la época. Más tarde constituyó, junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta, una línea defensiva temida por todos los delanteros de Europa.

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