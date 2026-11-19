A días de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, los hinchas del club brasileño fueron a despedir a sus jugadores antes de partir hacia Barranquilla, Colombia. Entre ellos se encontraba un integrante de Galoucura, la barrabrava del equipo de Belo Horizonte, que le habló directamente a Everson, arquero y capitán, y le pidió a los futbolistas que “jueguen como hombres” a través de una dura advertencia.

“El Galo perdió ya cuatro finales. Cuatro finales a las que llegaron y perdieron. No pueden una quinta. Ustedes van a enfrentar a [Leandro] Paredes, que metió un gol en la semifinal y lo gritó como si fuese una final. Van a jugar contra un equipo aguerrido. Si el jugador es como la Cenicienta, el equipo no gana”, le dijo al arquero, que lo miraba fijamente y asentía con la cabeza.

Luego, el hincha le marcó que Atlético Mineiro debe “salir a ganar” y le pidió a Everson que piense en los 15 mil hinchas del Galo que van a viajar a Colombia. “Ellos no reciben nada del club, así que nosotros les vamos a pagar. Lo que queremos aquí es por el honor del escudo. Que salgan a la cancha y jueguen como hombres. No vamos hasta allá para perder, vamos a ganar”, siguió.

¡UN CARA A CARA MÁS QUE PICANTE! Un hincha de Atlético Mineiro charló con Everson en la previa a la final de la CONMEBOL #Sudamericana contra Boca.



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“Eso es lo que le pedimos al equipo, porque, sinceramente, si juegan como Cenicientas, estamos muy mal. Aquí también los vamos a recibir. Jueguen como hombres, hermano”, sentenció el hincha, que al terminar de hablar le estrechó su mano al arquero.

Everson, en tanto, ya había vivido una situación de violencia con los hinchas de Atlético Mineiro. En septiembre de 2025 denunció que su hija sufrió acoso sexual a la salida del estadio por un grupo de simpatizantes que estaban enojados por el empate 1-1 ante Santos.

Tras el episodio, el plantel de Atlético Mineiro partió rumbo a Barranquilla, donde se concentrará antes de la final, que se disputará este sábado a las 20 (hora argentina). Boca, por su parte, también viajó este miércoles y planea retomar los entrenamientos este jueves para adaptarse al calor de Colombia.

Atlético Mineiro acumula siete partidos seguidos sin ganar EITAN ABRAMOVICH - AFP

El equipo brasileño llegó a la final después de vencer a Red Bull Bragantino en los octavos de final, Santos en los cuartos y Montevideo City Torque en la semifinal, y se propone como un rival difícil para Boca, ya que, además, es el último subcampeón de la competencia: en 2025 perdió en el duelo decisivo ante Lanús.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez está en una racha negativa: acumula siete partidos sin ganar. Este fin de semana empató ante Mirassol por el Brasileirao, en el marco de su último encuentro previo a la final, y empató 0-0.

Otra mala noticia que recibió el Galo es que Alan Franco, uno de los jugadores más destacados del plantel, no va a poder estar disponible debido a que fue expulsado en el partido de vuelta de las semifinales, y Atlético Mineiro deberá reemplazarlo.

El equipo de Belo Horizonte, a su vez, está en medio de una sequía de títulos: en los últimos tres años llegó a cuatro finales y perdió todas. Cayó 1 a 0 ante Cruzeiro en la final del Campeonato Mineiro en 2026, 5 a 4 en penales ante Lanús en la Copa Sudamericana 2025, 3 a 1 ante Botafogo en la Libertadores 2024 y 4 a 1 ante Flamengo en la Copa de Brasil en 2024.