Argentina vs. Bolivia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Argentina y Bolivia en el marco de la temporada 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Argentina y Bolivia correspondiente a la jornada 1 de la fecha de amistoso internacional se disputará este miércoles 30 de septiembre a las 21.00 h en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
El presente de ambos seleccionados
La selección argentina encara este compromiso buscando consolidar su funcionamiento colectivo en el inicio de esta etapa de amistosos. Por el lado de Bolivia, el equipo llega con la necesidad de revertir su imagen tras haber sufrido una derrota por 2-0 frente a Paraguay en su última presentación.
Estadísticas y antecedentes
El estadio Mario Alberto Kempes será el escenario para este choque de preparación. Mientras Argentina busca aprovechar la localía para imponer su ritmo de juego, Bolivia intentará ajustar piezas defensivas tras los goles recibidos en su reciente partido ante el conjunto paraguayo para lograr un resultado positivo fuera de casa.
Lo que está en juego
Para ambos equipos, este amistoso internacional representa una oportunidad clave para realizar pruebas tácticas y evaluar jugadores de cara a los compromisos oficiales venideros del calendario 2026. Conseguir un resultado favorable es fundamental para fortalecer la confianza del grupo en esta instancia preparatoria.
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