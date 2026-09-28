Ferro Carril Oeste tiene nuevas autoridades: se impuso “Somos Ferro” por casi el doble de votos del oficialismo

Con el voto de 3443 socios y socias, Ferro Carril Oeste tiene nuevas autoridades: la lista opositora “Somos Ferro” quebró la larga hegemonía del oficialismo al mando de la entidad de Caballito y Patricio Baigorrotegui se consagró como nuevo presidente, acompañado por Darío Silva (vicepresidente 1°) y Alejandro López Mieres (vicepresidente 2°). Los resultados finales indicaron que la oposición se impuso con 2072 votos (60,18%), mientras que Identidad Verdolaga (oficialismo) acumuló 1110 sufragios (32,23%), en tanto que Ferro en Acción alcanzó los 254 votos (7,37%). En tanto, hubo 4 votos en blanco y 3 nulos. En una jornada con lluvia intensa por momentos, hubo participación récord: se acercó a las urnas un 43% del padrón.

Ya al promediar el recuento se observaba una clara tendencia a favor de la agrupación opositora. Marcos Acuña, campeón del mundo con la selección en Qatar 2022 y exjugador del club, se presentó a votar en uno de los polideportivos de la calle Martín de Gainza; su esposa, María Julia Silva, integra la lista opositora “Somos Ferro” como vocal titular. En el final de los comicios se registraron algunas trifulcas entre socios, en el complejo de quinchos ubicado detrás del estadio Ricardo Etcheverri. Luego, llegó el momento de los festejos dentro y en los alrededores del club.

"Marcos Acuña"



Porque el jugador de la Selección estuvo presente en las elecciones de Ferro.



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“Ahora viene una etapa de trabajo, de dar vuelta a la página, ojalá que nos encuentre con un Ferro más unido. Uno de los objetivos de mi presidencia va a ser tratar de que no haya tantas divisiones, que logremos tener un objetivo en común como era antes, porque Ferro es una familia; eso hay que llevarlo a cabo y de a poco hay que limar esas diferencias. Es tratar de construir un proyecto integral del club para los próximos diez años a largo plazo”, señaló el flamante presidente en una entrevista con la cuenta @ElShowdeFerro.

“Ganamos una elección contra un oficialismo que lleva muchos años de gestión. Aun estando muy bien en el fútbol, el socio se dio cuenta que por ahí había cosas para cambiar, vio en nosotros esa oportunidad”, mencionó Baigorrotegui, que amplió: “Ahora tenemos unos meses muy intensos, compitiendo en el alto nivel del fútbol, tenemos compromisos con el básquet, con el futsal femenino internacionales, hay cosas muy importantes a nivel deportivo. Y claro, este lunes el club abre y esto sigue igual para los chicos, para los profes... No cambia mucho para ellos, por más que haya habido un cambio de conducción. Pretendemos un traspaso ordenado con la comisión del club saliente, en el cual tenemos muchos amigos, muchos colegas”.

“Un modelo de poca transparencia”

En el debate organizado por FerroWeb hace unos días, antes de las elecciones, Baigorrotegui se había presentado ante los socios de esta manera: “Soy socio vitalicio e hincha de Ferro. Mi historia con el club empieza desde que nací, en el jardín de infantes. Crecí haciendo deportes en el club y seguí a Ferro por todo el país. Tuve la oportunidad de formarme profesionalmente y también de realizar un máster en Gestión Deportiva. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que viví en Ferro y lo que aprendí estando en cada momento de su historia, siempre a disposición y con una participación activa. Quiero ser presidente porque considero que Ferro tiene un modelo de gestión totalmente agotado, unipersonal y de muy poca transparencia. Ferro necesita gente capacitada, responsable y honesta, sobre todas las cosas. Por eso existe Somos Ferro, una lista de unidad de cuatro agrupaciones”.

Las elecciones del domingo coincidieron con una alegría deportiva para Ferro Carril Oeste en el fútbol profesional: la victoria como visitante por 1 a 0 sobre Defensores de Belgrano, de visitante (gol de Emanuel Dening), le permitió al equipo de Juan Manuel Sara sacar una luz de seis puntos de ventaja en la Primera B Nacional. Sucedió que Deportivo Morón, el escolta, perdió por 2 a 1 y en tiempo de descuento ante Los Andes, en Lomas de Zamora. De esta forma, el conjunto de Caballito lleva una campaña de 61 puntos (18 ganados, siete empatados y seis perdidos) y se ilusiona con el ascenso luego de su pérdida de categoría en 2000; restan cinco fechas para la finalización de la etapa regular del campeonato. En tanto, en el Grupo 2, el puntero es Tristán Suárez, con 57 unidades.

"Emanuel Dening"



Por el golazo del jugador de Ferro ante Defensores de Belgrano. pic.twitter.com/EKp3SMGx7v — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026

Respecto del manejo de fútbol en este nuevo ciclo del club, Baigorrotegui había apuntado en el debate de FerroWeb: “Lógicamente, como hincha de Ferro, el objetivo prioritario y absoluto es que Ferro vuelva a Primera División. Pero no sólo volver a Primera División, sino que compita. Competir no tiene que ser la excepción. Ferro tiene que competir siempre y siempre tiene que estar a la altura”. Y detalló: Hace 26 años que estamos en la B. En los últimos 12 años, pasaron 350 jugadores y más de 40 técnicos. Yo no veo que Ferro, desde el oficialismo, haya tenido un proyecto de fútbol. La actualidad no la discutimos y creemos que es un gran trabajo del cuerpo técnico y los jugadores, y siempre los vamos a estar apoyando. Pero queremos que esto cambie. El fútbol de Ferro tiene que ser una estructura profesional. Tiene que haber inversión en infraestructura y tiene que haber planificación. No queremos más negociados con los representantes de siempre".