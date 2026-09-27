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Boca vs. Racing, en vivo por la Copa Argentina: hora, TV y las formaciones

Se miden en Rosario; el ganador se jugará ante Banfield en la próxima instancia

Boca y Racing en busca de las semifinales
Boca y Racing en busca de las semifinalesMarcelo Manera - LA NACION

Poco juego, mucha enjundia

Todo Boca pidió un penal sobre Velasco y en la siguiente acción, Conechny le cometió una dura infracción a Paredes. El jugador de Racing fue el primer amonestado del parrtido.

Primer encontronazo

Lodico le cometió una fuerte infracción a Lozano t se armó un tumulto entre los futbolistas de ambos equipos. Gariano no sacó amarilla y juntó a Rojo y Paredes para pedirles tranquilidad.

Buena llegada de Boca

Boca tocó con mucha paciencia y Merentiel, que quedó de espaldas al arco, lo vio a Delgado llegar de frente al arco. El uruguayo se la pasó y el mediocampista le pegó al arco. Por un rebote se fue al córner.

Un aviso

Sólo 10 segundos pasaron para que a Ulises Ortegoza le quede desde afuera del área. El mediocampista le pegó y Brey, muy atento, se quedó con la pelota.

¡Se juega!

Boca y Racing juegan por los cuartos de final de la Copa Argentina en la ciudad de Rosario. Andrés Gariano es el árbitro principal y Lucas Novelli está en el VAR.

Los equipos a la cancha

Con un gran recibimiento por parte de ambas parcialidades, Boca y Racing ya están en el campo de juego. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Paredes, por el lado del Xeneize, y Cambeses en la Academia.

Los hinchas de Boca en las tribunas del Gigante de Arroyito
Los hinchas de Boca en las tribunas del Gigante de ArroyitoMarcelo Manera

Andrés Gariano, el árbitro para el clásico

Cuando se lo designó en la semana, se generó polémica por lo que podría llegar a hacer en un partido cargado de tensión. Previo al duelo, el referí habló y se refirió a todo lo que se dijo: “Todo lo que se dijo es mediático, cada uno tiene su opinión. Si me tocó este partido es porque me lo gané. Es un partido dificilísimo, la instancia la que se juegan, pero nosotros tenemos que hacer lo mejor para que el día de mañana se hable de fútbol”, expresó.

Andrés Gariano, el árbitro para el clásico
Andrés Gariano, el árbitro para el clásicoMario Sar

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Gigante de Arroyito tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Los jugadores de Racing durante la entrada en calor
Los jugadores de Racing durante la entrada en calorMarcelo Manera

El historial y el único cruce por esta copa

Boca y Racing disputaron 223 partidos a lo largo de la historia. El Xeneize domina este cruce con 94 triunfos contra los 74 de la Academia. Los 55 restantes fueron empates.

Por la Copa Argentina sólo se midieron en una ocasión y fue en la final de la edición de 2012. Fue triunfo de Boca por 2 a 1 y luego se coronó campeón. Santiago Silva y Lucas Viatri marcaron para el ganador; Valentín Viola para el subcampeón.

La entrada en calor

Desde hace algunos minutos los jugadores están en campo de juego del Gigante de Arroyito realizando los movimientos previos al duelo que comenzará 17. Mientras tanto, el público de las dos parcialidades ya tiene sus sectores prácticamente colmados.

Equipos confirmados

Rodolfo Arruabarrena eligió a los siguientes futbolistas para medirese ante Racing: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Juan Pablo Vojvoda formó el siguiente equipo para enfrenatrse a Boca: Facundo Cambeses; Gonzalo Escudero, Mateo Martínez, Marcos Rojo; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny y Adrián Martínez.

Cómo ver online Boca vs. Racing

El partido será transmitido por TyC Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante del clásico por la Copa Argentina

Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Boca y Racing, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugará desde las 17 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Andrés Gariano.

El Xeneize, que atraviesa un gran presente futbolístico, viene de dejar eliminado a Vélez. Por su parte, La Academia viene de derrotar a Belgrano. Quien se quede con este cruce jugará ante Banfield en la semifinal.

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