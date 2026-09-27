Boca vs. Racing, en vivo por la Copa Argentina: hora, TV y las formaciones

Boca y Racing disputaron 223 partidos a lo largo de la historia. El Xeneize domina este cruce con 94 triunfos contra los 74 de la Academia. Los 55 restantes fueron empates.

Por la Copa Argentina sólo se midieron en una ocasión y fue en la final de la edición de 2012. Fue triunfo de Boca por 2 a 1 y luego se coronó campeón. Santiago Silva y Lucas Viatri marcaron para el ganador; Valentín Viola para el subcampeón.