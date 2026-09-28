Argentina vs. Bolivia por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo amistoso internacional y Argentina y Bolivia se enfrentan en Córdoba en el marco de la preparación para los próximos compromisos oficiales; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Argentina y Bolivia, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional 2026, se disputará este martes 29 de septiembre a las 20.00 h en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
El momento de los equipos
El seleccionado argentino afronta este compromiso con el objetivo de continuar su preparación táctica de cara a las próximas eliminatorias. Por su parte, Bolivia llega al encuentro tras caer ante Paraguay por 2-0 en su última presentación, resultado que buscará revertir con una mejora en su rendimiento colectivo en este choque amistoso.
Números que anticipan el duelo
Este enfrentamiento representa una oportunidad para que ambos cuerpos técnicos evalúen variantes en sus alineaciones titulares. Si bien se trata de un partido de preparación, la dinámica de juego permitirá observar la eficacia ofensiva de la selección argentina frente a un combinado boliviano que intentará fortalecer su estructura defensiva tras el último traspié.
Lo que está en juego
Para Argentina, el partido es fundamental para consolidar su idea de juego y probar futbolistas. Para Bolivia, el resultado es clave para recuperar la confianza del plantel y ajustar piezas tras la derrota reciente frente al conjunto paraguayo, buscando cerrar la jornada con sensaciones positivas de cara al futuro próximo.
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