Argentina vs. Burkina Faso, EN VIVO: hora, TV y formaciones
En el Monumental, el equipo de Lionel Scaloni juega el segundo amistoso de la fecha FIFA
Argentina llegó al Monumental
La delegación de la selección argentina llegó al Monumental para enfrentar desde las 21 a Burkina Faso. El plantel de Lionel Scaloni ya está en el estadio y en breve comenzará con los movimientos previos al amistoso.
🇦🇷 ¡LA SCALONETA YA ESTÁ EN EL MONUMENTAL Y SE LEVANTA LA GENTE! Los jugadores de la Selección Argentina llegaron al Estadio de River cantando y golpeando el micro en la previa al partido vs. Burkina Faso. pic.twitter.com/MrWydlT7o0— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
Burkina Faso reconoció el campo de juego
Los futbolistas de Burkina Faso salieron al césped del Monumental para reconocer el campo de juego y aprovecharon el momento para sacarse fotos. En un primer momento recibieron algunos silbidos desde las tribunas, pero luego fueron aplaudidos por el público. Y se retiraron entre aplausos también.
🏟️ ¡APLAUSOS PARA BURKINA FASO CUANDO SALIÓ EL ESTADIO! 😅— TyC Sports (@TyCSports) October 3, 2026
Así recibieron los hinchas al rival de la Selección Argentina, que llegó hace solo algunas horas al país. pic.twitter.com/8zjd2aMTH4
Un cruce inédito en el Monumental
Argentina y Burkina Faso se enfrentarán por primera vez en la historia. El seleccionado africano viene de vencer por 1-0 a República Centroafricana el 28 de septiembre en Casablanca, con un gol de Aboubacar Sidiki Camara, que convirtió apenas un minuto después de ingresar y marcó en su debut con la selección mayor.
Burkina Faso llegó al Monumental
Después de aterrizar a las 15.43 en Ezeiza y pasar por un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, la delegación de Burkina Faso llegó al Monumental. El seleccionado africano afrontará desde las 21 el amistoso ante la Argentina, poco más de cinco horas después de pisar el país.
Hoy con la suplente
La Argentina usará la camiseta suplente ante Burkina Faso, la misma que utilizó por última vez en el partido de semifinales ante Inglaterra, que fue triunfo 2-1.
#SelecciónMayor Indumentaria lista👕— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 3, 2026
¿Cómo estamos para esta noche? 😍 pic.twitter.com/AENdFriFHp
El ritual de Chiqui Tapia, con nuevos protagonistas
Claudio Chiqui Tapia mantuvo una de sus costumbres en la previa de los partidos de la selección argentina. Sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, el presidente de AFA compartió el habitual encuentro antes del partido, esta vez junto a Cuti Romero, Julián Alvarez, Lisandro Martínez y Enzo Fernández.
Nos vemos en un rato 👋🏻🩵🤍🩵 pic.twitter.com/5o9SPhoaqp— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 3, 2026
La Scaloneta rumbo al Monumental
La Argentina partió rumbo al Monumental desde el predio de Ezeiza, donde enfrentará a Burkina Faso desde las 21.
Burkina Faso, 62° del ranking FIFA
El rival de esta noche ocupa el 62° puesto del ranking mundial de FIFA. Su mejor ubicación histórica fue el 35° lugar. Además, lidera el Grupo F de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 con cuatro puntos en dos fechas, después del empate 1-1 ante Benín y la victoria por 1-0 frente a República Centroafricana.
El Monumental, escenario de los próximos dos partidos
Después de jugar frente a Bolivia en Córdoba, la Argentina cerrará la fecha FIFA con dos encuentros en el Monumental. Esta noche enfrentará a Burkina Faso y el martes 6 recibirá a Benín, en el partido elegido para la despedida de Lionel Messi de la selección.
Dos rivales que vienen de enfrentarse
Burkina Faso y Benín, los dos adversarios africanos de la selección en esta ventana, se enfrentaron el 26 de septiembre por las eliminatorias para la Copa África. Los seleccionados mayores empataron 1-1: Lassina Traoré convirtió a los 20 minutos para Burkina Faso y Oluwatosin Aiyegun igualó de penal a los 68. El antecedente adquiere un valor relativo para esta noche por las numerosas ausencias que tendrá el equipo dirigido por Amir Abdou.
Un viaje cargado de problemas
El traslado de Burkina Faso estuvo en duda durante varios días. El chárter previsto para el 30 de septiembre sufrió una falla técnica y fue cancelado. Según explicó Jairo Pachón, responsable de la organización del amistoso, algunos futbolistas de la nómina original decidieron después no viajar por “el desgaste y el cansancio acumulados”. Representantes de la federación y del gobierno burkinés intentaron que modificaran su postura, pero finalmente debieron buscar reemplazantes.
Un rival que llegó apenas horas antes
Burkina Faso aterrizó este sábado pasadas las 15.43 en Ezeiza, después de casi 12 horas de viaje desde Casablanca (Marruecos). Como el partido comienza a las 21, la delegación africana habrá pisado la Argentina apenas cinco horas antes de salir a jugar en el Monumental, con un margen mínimo para instalarse y trasladarse al estadio.
🇧🇫 Después de tanta incertidumbre… ¡LLEGÓ BURKINA FASO! La selección africana aterrizó en Ezeiza a horas del amistoso ante Argentina en el Monumental. pic.twitter.com/XlCBQD1tb9— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
Argentina llega después de golear en Córdoba
El equipo de Lionel Scaloni abrió esta ventana internacional el miércoles con una goleada por 4-0 frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López marcaron los goles. Después del encuentro, la delegación regresó a Buenos Aires para preparar el segundo compromiso de la serie.
Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina-Burkina Faso
La selección argentina recibe este sábado a Burkina Faso desde las 21, en el Monumental, en el segundo de los tres amistosos de esta fecha FIFA. José Cabero, de Chile, será el árbitro, acompañado por Wladimir Muñoz y Carlos Venegas como asistentes y Fernando Vejar como cuarto árbitro. No habrá VAR. Transmiten TyC Sports y Telefe.