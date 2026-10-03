Argentina vs. Burkina Faso, EN VIVO: hora, TV y formaciones

Burkina Faso y Benín, los dos adversarios africanos de la selección en esta ventana, se enfrentaron el 26 de septiembre por las eliminatorias para la Copa África. Los seleccionados mayores empataron 1-1: Lassina Traoré convirtió a los 20 minutos para Burkina Faso y Oluwatosin Aiyegun igualó de penal a los 68. El antecedente adquiere un valor relativo para esta noche por las numerosas ausencias que tendrá el equipo dirigido por Amir Abdou.