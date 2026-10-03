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Argentina vs. Burkina Faso, EN VIVO: hora, TV y formaciones

En el Monumental, el equipo de Lionel Scaloni juega el segundo amistoso de la fecha FIFA

Los jugadores de Burkina Faso se sacan fotos en el Monumental
Los jugadores de Burkina Faso se sacan fotos en el MonumentalManuel Cortina

Argentina llegó al Monumental

La delegación de la selección argentina llegó al Monumental para enfrentar desde las 21 a Burkina Faso. El plantel de Lionel Scaloni ya está en el estadio y en breve comenzará con los movimientos previos al amistoso.

Burkina Faso reconoció el campo de juego

Los futbolistas de Burkina Faso salieron al césped del Monumental para reconocer el campo de juego y aprovecharon el momento para sacarse fotos. En un primer momento recibieron algunos silbidos desde las tribunas, pero luego fueron aplaudidos por el público. Y se retiraron entre aplausos también.

Un cruce inédito en el Monumental

Argentina y Burkina Faso se enfrentarán por primera vez en la historia. El seleccionado africano viene de vencer por 1-0 a República Centroafricana el 28 de septiembre en Casablanca, con un gol de Aboubacar Sidiki Camara, que convirtió apenas un minuto después de ingresar y marcó en su debut con la selección mayor.

Muchos chicos también dicen presente en el Monumental
Muchos chicos también dicen presente en el MonumentalManuel Cortina

Burkina Faso llegó al Monumental

Después de aterrizar a las 15.43 en Ezeiza y pasar por un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, la delegación de Burkina Faso llegó al Monumental. El seleccionado africano afrontará desde las 21 el amistoso ante la Argentina, poco más de cinco horas después de pisar el país.

Los carteles de los hinchas para la selección argentina
Los carteles de los hinchas para la selección argentinaManuel Cortina

Hoy con la suplente

La Argentina usará la camiseta suplente ante Burkina Faso, la misma que utilizó por última vez en el partido de semifinales ante Inglaterra, que fue triunfo 2-1.

El ritual de Chiqui Tapia, con nuevos protagonistas

Claudio Chiqui Tapia mantuvo una de sus costumbres en la previa de los partidos de la selección argentina. Sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, el presidente de AFA compartió el habitual encuentro antes del partido, esta vez junto a Cuti Romero, Julián Alvarez, Lisandro Martínez y Enzo Fernández.

La Scaloneta rumbo al Monumental

La Argentina partió rumbo al Monumental desde el predio de Ezeiza, donde enfrentará a Burkina Faso desde las 21.

Los hinchas ya lucen la camiseta especial que la Argentina utilizará el partido del martes ante Benín, en la despedida de Lionel Messi
Los hinchas ya lucen la camiseta especial que la Argentina utilizará el partido del martes ante Benín, en la despedida de Lionel MessiManuel Cortina

Burkina Faso, 62° del ranking FIFA

El rival de esta noche ocupa el 62° puesto del ranking mundial de FIFA. Su mejor ubicación histórica fue el 35° lugar. Además, lidera el Grupo F de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 con cuatro puntos en dos fechas, después del empate 1-1 ante Benín y la victoria por 1-0 frente a República Centroafricana.

La selección de Burkina Faso enfrentó a Benín
La selección de Burkina Faso enfrentó a Benín

El Monumental, escenario de los próximos dos partidos

Después de jugar frente a Bolivia en Córdoba, la Argentina cerrará la fecha FIFA con dos encuentros en el Monumental. Esta noche enfrentará a Burkina Faso y el martes 6 recibirá a Benín, en el partido elegido para la despedida de Lionel Messi de la selección.

El último partido de Messi con la celeste y blanca será en el estadio Monumental, donde brilló decenas de veces
El último partido de Messi con la celeste y blanca será en el estadio Monumental, donde brilló decenas de vecesMICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dos rivales que vienen de enfrentarse

Burkina Faso y Benín, los dos adversarios africanos de la selección en esta ventana, se enfrentaron el 26 de septiembre por las eliminatorias para la Copa África. Los seleccionados mayores empataron 1-1: Lassina Traoré convirtió a los 20 minutos para Burkina Faso y Oluwatosin Aiyegun igualó de penal a los 68. El antecedente adquiere un valor relativo para esta noche por las numerosas ausencias que tendrá el equipo dirigido por Amir Abdou.

Un viaje cargado de problemas

El traslado de Burkina Faso estuvo en duda durante varios días. El chárter previsto para el 30 de septiembre sufrió una falla técnica y fue cancelado. Según explicó Jairo Pachón, responsable de la organización del amistoso, algunos futbolistas de la nómina original decidieron después no viajar por “el desgaste y el cansancio acumulados”. Representantes de la federación y del gobierno burkinés intentaron que modificaran su postura, pero finalmente debieron buscar reemplazantes.

Un rival que llegó apenas horas antes

Burkina Faso aterrizó este sábado pasadas las 15.43 en Ezeiza, después de casi 12 horas de viaje desde Casablanca (Marruecos). Como el partido comienza a las 21, la delegación africana habrá pisado la Argentina apenas cinco horas antes de salir a jugar en el Monumental, con un margen mínimo para instalarse y trasladarse al estadio.

Argentina llega después de golear en Córdoba

El equipo de Lionel Scaloni abrió esta ventana internacional el miércoles con una goleada por 4-0 frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López marcaron los goles. Después del encuentro, la delegación regresó a Buenos Aires para preparar el segundo compromiso de la serie.

Argentina goleó 4-0 a Bolivia en el Mario Alberto Kempes
Argentina goleó 4-0 a Bolivia en el Mario Alberto KempesDIEGO LIMA - AFP

Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina-Burkina Faso

La selección argentina recibe este sábado a Burkina Faso desde las 21, en el Monumental, en el segundo de los tres amistosos de esta fecha FIFA. José Cabero, de Chile, será el árbitro, acompañado por Wladimir Muñoz y Carlos Venegas como asistentes y Fernando Vejar como cuarto árbitro. No habrá VAR. Transmiten TyC Sports y Telefe.

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