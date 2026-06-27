Argentina vs. Cabo Verde, por los 16vos de final del Mundial 2026: cuándo se juega el partido

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi se verá las caras con una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo
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La selección argentina tiene un claro objetivo en el Mundial 2026: intentar defender el título obtenido en Qatar 2022. Para hacerlo, por la inclusión de los 16vos de final en el nuevo formato con 48 participantes, deberá disputar ocho partidos, uno más que en su camino a la consagración en Medio Oriente. En esta instancia, que se añadió en esta edición, el rival del seleccionado albiceleste será Cabo Verde, que quedó segundo en el Grupo H. Todos los detalles están en canchallena.com.
El encuentro está programado para el viernes 3 de julio a las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos y se podrá ver por televisión en Telefé, TyC Sports, TV Pública y DSports, y por streaming en Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El seleccionado albiceleste, que arrancó el certamen con el pie derecho, afronta esta Copa del Mundo como uno de los grandes favoritos. Con la base del plantel que levantó el trofeo en Medio Oriente hace tres años y medio, busca su cuarta estrella tras las obtenidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Su rival de turno es uno de los cuatro debutantes de esta edición, que ya se convirtió en la revelación al pasar de ronda en una zona en la que también estaban España, que pasó como puntero, y Uruguay y Arabia Saudita, que quedaron eliminados.
- Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.22 contra los 20.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cabo Verde. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.65.
Cruces de 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.
- Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.
- Francia (1º Grupo I) vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
- México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- 2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- España (1° Grupo H) vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Australia vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
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