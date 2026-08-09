La AFA hizo un posteo con la foto del penal no sancionado a Correa en Tigre-River, pero luego lo borró

River vive un momento crítico e inédito. La derrota de este sábado en Victoria, por 1-0 frente a Tigre, fue la cuarta caída consecutiva en el Clausura y la cuarta sin poder anotar goles: dos nuevos récords negativos en su historia. Así concretó el peor inicio en la historia del profesionalismo: nunca un equipo millonario había perdido los primeros cuatro encuentros de un torneo en la era profesional. Más allá del pobrísimo momento deportivo, con un DT (Eduardo Coudet) muy debilitado y una dirigencia discutida, existe un fuerte malestar en el mundo River porque entienden haber sido perjudicados con algunos fallos arbitrales.

La jugada polémica: Angel Correa entra en el área de Tigre y es derribado por Nahuel Banegas (también acompaña Alan Barrionuevo), pero el árbitro no sancionó el penal Marcelo Endelli - Getty Images South America

Un ejemplo de ello fue el penal no sancionado ayer a Angel Correa. A los 33 minutos del primer tiempo, todo River pidió penal de Nahuel Banegas al número 10. En una primera instancia, algunos pensaron que el delantero de River se iba cayendo en el momento del cruce del lateral, pero en las repeticiones de las cámaras se vio claramente la infracción (lo tomó del brazo y lo cruzó abajo con las piernas), sin embargo el árbitro Andrés Gariano entendió que no fue falta y tampoco fue llamado por el VAR, a cargo de Yamil Possi.

El penal a Correa no sancionado

Eso generó una gran queja del capitán de River, Nicolás Otamendi, en el entretiempo y al final del partido sobre el juez. “A mi criterio y por lo que me dicen todos, es un penal claro. Se ve que ni el árbitro ni los del VAR están para una competición como esta. Tenemos que ganarlo dentro del campo, contra todo”, sentenció el defensor campeón del mundo en Qatar 2022, en TNT Sports. Y añadió: “Los árbitros se quejan de que no tenemos que hablar de ellos, pero nunca asumen un error. No nos están cobrando las chiquitas, nada. No entiendo quién es el encargado de los árbitros, pero tenemos que lidiar con eso”.

El enojo de Otamendi con los árbitros

OTAMENDI CRÍTICO CON EL ARBITRAJE



El capitán de River salió a dar la cara por el mal momento y se quejó sobre las decisiones arbitrales.



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Como si la situación no hubiera generado suficiente enojo en el mundo River, un posteo en X (antes, Twitter) de la Asociación del Fútbol Argentino azuzó el fuego. ¿Qué ocurrió? A las 18.56 de ayer, la cuenta @AFA publicó el resultado de Tigre-River y lo ilustró con la foto de la polémica acción de Correa y los defensores de Tigre. Hubo una reacción inmediata de los hinchas en las redes sociales a partir del posteo. Lo llamativo fue que, más tarde, la AFA borró el tuit. Entonces, en su historial de posteos quedó, a las 16.42, la notificación del triunfo de Sarmiento 2-1 a Atlético Tucumán y, luego, recién a las 21.20, el del empate 1-1 de Boca y Vélez, sin el resultado de Tigre-River en el medio de ambos.

El enojo de River tras el penal no cobrado a Correa se suma al no sancionado el 25 de julio ante Barracas, en la derrota 1-0 en el Monumental. Aquel día tuvo una jugada muy polémica: una infracción de Rafael Barrios a Lautaro Pereyra, del equipo millonario, sobre el final del primer tiempo. Ni el árbitro, Nazareno Arasa, ni sus asistentes del VAR, vieron nada ilícito en el contacto del defensor barraqueño.

El penal ante Barracas no castigado

¿ERA PENAL PARA RIVER?

Pereyra regateó para ingresar al área y fue empujado por Barrios, el equipo completo pidió penal



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Con el marcador 1-0 favorable a Barracas Central, el juvenil millonario tiró la pelota larga y el lateral derecho del Guapo no quiso jugarla. Empujó a su rival, perdiendo de vista el balón, que se fue por la línea de fondo. Hubo una tímida protesta de Pereyra y sus compañeros se unieron en el clamor por la pena máxima. Arasa, el árbitro, hizo caso omiso al pedido de los jugadores locales. En el edificio VAR de Ezeiza, ni Pablo Echavarría ni Mariana De Almeida juzgaron infracción del futbolista de Barracas, el equipo de Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA.