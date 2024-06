Argentina vs. Canadá, en vivo: cómo ver online el debut en la Copa América 2024

Escuchar

Este jueves, desde las 21 (horario argentino), la selección argentina debuta en la Copa América 2024 frente a Canadá, en un partido correspondiente al grupo A. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, se disputa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará conseguir los tres puntos para iniciar el camino en el torneo con el pie derecho. Una cuenta pendiente para el DT santafesino y sus dirigidos, ya que no pudieron conseguir la victoria en ninguno de los tres debuts internacionales anteriores (derrota 2 a 0 vs. Colombia en la Copa América 2019, empate 1 a 1 vs. Chile en la Copa América 2021 y caída 2 a 1 vs. Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022). El rival de turno, por su parte, nunca disputó una Copa América, por lo que sueña con que la primera imagen sea positiva, nada menos que frente al último campeón del mundo (también ganador del último torneo continental sudamericano).

El último entrenamiento de la selección argentina antes del debut dejó varias certezas Aníbal Greco

Argentina vs. Canadá: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la primera fecha del grupo A de la Copa América 2024, que se disputa este jueves en Atlanta, Estados Unidos, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSports como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, MiTelefe, Cont.ar y DGO. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

De cara al debut, Scaloni tiene pensado modificar algunas piezas. De atrás para adelante, la primera sorpresa aparecería en la zaga central, en la que Lisandro Martínez acompañaría a Cristian ‘Cuti’ Romero en reemplazo de Nicolás Otamendi; mientras que la principal duda estaría en el lateral izquierdo, con Marcos Acuña con una leve ventaja por sobre Nicolás Tagliafico. Luego, en la mitad de la cancha, Leandro Paredes, de gran temporada en Roma, será el volante central y, finalmente, Alexis Mac Allister sería el interno izquierdo. Por último, en la delantera, Lionel Messi y Ángel Di María son una fija, al mismo tiempo que Julián Álvarez, quien le ganó la pulseada a Lautaro Martínez para ser el 9 titular.

Marcos Acuña y el mano a mano de siempre con Nicolás Tagliafico; esta vez, corre con ventaja Aníbal Greco - La Nación

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el debut en la Copa América de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.29 contra los 10.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Canadá. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.60.

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Stephen Estaquio, Ismael Koné, Liam Millar; Cyle Larin y Jonathan David.

