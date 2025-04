Real Madrid visita a Arsenal por la Champions League, con Ancelotti apuntado por los hinchas y apoyado por Florentino

En las tribunas del Santiago Bernabéu, el estado de ánimo no suele ser neutro. A una explosión de alegría por alguna de las gestas de Real Madrid, tan proclive a esas clasificaciones que parecen imposibles, le puede seguir sin escalas intermedias una muestra de rechazo cuando los resultados no acompañan. Ese extremismo quedó reflejado en dos partidos separados apenas por cuatro días.

El martes pasado, estuvo a diez minutos de quedar eliminado en la Copa del Rey, pero forzó el suplementario y con un cabezazo de Antonio Rüdiger avanzó a la final. El sábado, la derrota de local por la Liga frente a Valencia (1-2), que lucha por escapar de los puestos de descenso, generó silbidos, el cambio de humor fue abrupto. No fue la mejor escala previa a la apertura de los cuartos de final de la Champions League, este martes, frente a Arsenal, en Londres.

Esta escasa tolerancia de los simpatizantes a los vaivenes del equipo no hace excepciones. Los silbidos llegaron a oídos de Vinicius, a quien le atajaron un penal frente a Valencia. El malestar también apunta a Carlo Ancelotti, a quien no lo galvanizan ni los 15 títulos que obtuvo en sus dos ciclos en el club.

Vinicius se lamenta tras fallar un penal ante Valencia, el último sábado JAVIER SORIANO - AFP

Desde algún sector de la prensa de Madrid se especula con que el DT italiano, con contrato hasta junio de 2026, se juega el puesto de acuerdo a cómo le vaya en la Champions League, en la final de la Copa del Rey frente a Barcelona (26 de abril) y en la persecución del líder Barcelona en la Liga, al que debe visitar en la antepenúltima fecha.

“Ancelotti está fallando en las tres funciones básicas de un partido: las alineaciones, los cambios y las decisiones estratégicas. El italiano da síntomas claros de desgaste”, es una de las acusaciones que se lee. Despierta preocupación la fragilidad defensiva -sufre por las bajas prolongadas de Carvajal y Militao, más la decisión del club de no contratar refuerzos para esa zona-, expuesta en los ocho goles recibidos recientemente de rivales que distan de ser top: Leganés, Real Sociedad y Valencia.

Esta situación de probable inestabilidad es seguida con atención desde Brasil, que todavía no designó entrenador para el seleccionado tras el despido de Dorival días después de la goleada sufrida ante la Argentina. La Confederación Brasileña de Fútbol ya había mantenido contactos con Ancelotti durante el interinato de Fernando Diniz. Lo esperó en vano porque el nacido en Reggiolo renovó contrato con Real Madrid. Ahora se lo vuelve a señalar como uno de los candidatos, junto al portugués Jorge Jesús, que está dispuesto a asumir luego de la participación de Al Hilal en el Mundial de Clubes, donde también estará Real Madrid.

En la conferencia de prensa previa al encuentro con Arsenal, Ancelotti fue consultado sobre si percibía que su crédito se estaba agotando entre los hinchas. Con una sonrisa para relativizar la acidez de la pregunta, el entrenador dijo sentirse tranquilo porque cuenta con el principal respaldo: “No sé si la gente se ha cansado de mí, puede ser que mucha gente se haya cansado. Pero no me parece que la persona más importante (el presidente Florentino Pérez) esté cansada de mí, me apoya, me ayuda. Lo que puede cambiar la dinámica del equipo es que se canse la persona más importante de este club".

Ancelotti no se ve fuera de Real Madrid ni aun sin conquistar algunos de los títulos de esta temporada, tras haber perdido ya la final de la Supercopa de España frente a Barcelona (5-2). No pierde el optimismo: “Si no creyera que estamos en condiciones de ganar alguno de los títulos no estaría aquí. Me plantearía unas vacaciones. Estamos aquí para pelear todos los títulos hasta el final. Ganar... Hay que intentarlo. Si no sale bien, a pensar en la siguiente temporada".

Mikel Merino, un mediocampista reconvertido en centro-delantero por las bajas de Gabriel Jesús y Havertz Ian Walton - AP

Así como Real Madrid sufre por las bajas en la defensa, Arsenal también tiene motivos para lamentarse por las ausencias en la última línea. Fue un cimbronazo la reciente lesión por el resto de la temporada del zaguero brasileño Gabriel Magalhaes, que se suma al italiano Riccardo Calafiori. En el centro del ataque, el técnico Mikel Arteta tiene que improvisar con Mikel Merino, tras no contar con Kai Havertz y Gabriel Jesús por inconvenientes físicos.

Arsenal, que nunca obtuvo la Champions League -con Arsène Wenger fue finalista en 2006-, evitó los play-offs al finalizar tercero en la Liguilla de 36 equipos. En los octavos de final dejó en el camino a PSV Eindhoven con un global de 9-3. En la Premier League, tiene escaso margen para evitar que Liverpool, puntero con 11 puntos de ventaja, sea el campeón.

Real Madrid (11° en la Liguilla) pasó la prueba de fuego en los play-offs al superar en los dos partidos a Manchester City y luego eliminó al Atlético de Madrid en la ya histórica definición por penales, con la conversión de Julián Álvarez invalidada por el VAR por un supuesto doble toque.

Las probables formaciones

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Jakub Kiwior y Myles Lewis-Kelly; Declan Rice y Thomas Partey; Bukayo Saka, Martin Odegaard y Gabriel Martinelli; Mikel Merino. DT: Mikel Arteta.

David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Jakub Kiwior y Myles Lewis-Kelly; Declan Rice y Thomas Partey; Bukayo Saka, Martin Odegaard y Gabriel Martinelli; Mikel Merino. DT: Mikel Arteta. Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Fran García; Eduardo Camavinga, Luka Modric y Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius. DT: Carlo Ancelotti.

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Fran García; Eduardo Camavinga, Luka Modric y Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius. DT: Carlo Ancelotti. Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia).

Estadio: Emirates Stadium, Londres.

Hora: 16 de Argentina.

TV: ESPN y Disney+

LA NACION