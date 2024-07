Argentina vs. Colombia: horario, TV y formaciones del partido de la Copa América

Escuchar

Llegó el día más esperado de la Copa América Estados Unidos 2024. tras 31 partidos: este domingo se disputa la final entre la selección argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje del brasileño Raphael Claus. El duelo inicia a las 21 (hora argentina) y se transmite en vivo por TyC Sports, TV Pública, Telefé y DSports, por lo que también se puede ver online a través de las plataformas digitales TyC Sports Play, Cont.ar, Mi Telefé y DGO. En canchallena.com, además, se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la albiceleste corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el bicampeonato, porque es la defensora del título que obtuvo en Brasil 2021. En caso de lograrlo, paga cuotas de hasta 2.25 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo del elenco cafetero. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10. Quien se imponga obtiene, más del título, la clasificación a la Finalissima 2025 en la que enfrentará al vencedor de España e Inglaterra, que definen la Eurocopa Alemania 2024.

Argentina vs. Colombia: todo lo que hay que saber

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se metió entre los cuatro mejores tras derrotar por 2 a 0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi. La de este domingo será la cuarta final del ciclo del DT tras la Copa América 2021 frente a Brasil, la Finalissima 2022 ante Italia y el Mundial Qatar 2022 contra Francia, con una efectividad perfecta. Hay un condimento extra: el partido también será el “último baile” de Ángel Di María, uno de los máximos emblemas, con la camiseta albiceleste. El rosarino, uno de los mejores jugadores de la historia de la selección argentina, dirá adiós, aunque seguirá jugando un tiempo más al fútbol.

‘Fideo’ se perfila para ser titular porque el entrenador planea repetir la misma formación que inició el partido de semifinales ante Canadá. Lionel Messi irá de arranque en el que es, ¿su último partido en el combinado nacional? A diferencia de Di María, el capitán no fue tajante respecto de su futuro, pero sus últimas declaraciones hacen dudar si podría dejar el equipo nacional tras la Copa América 2024. En una entrevista que brindó a DSports en la previa al duelo con Colombia reconoció que el desarrollo del torneo cambió sus planes: “Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. A esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar otra final. Disfrutándola y con la responsabilidad de dar el máximo para poder conseguirlo”.

Ángel Di María juega su último partido en la selección argentina. Y Lionel Messi mantiene la duda HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La selección argentina, que llegó a la copa como defensora y favorita al título, es una de las máximas ganadoras con 15 coronas al igual que Uruguay. Su anhelo es dar la vuelta olímpica para, entre tanto, dejar atrás al combinado charrúa. Previo a Brasil 2021, la última conquista, la albiceleste celebró en 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991 y 1993.

El conjunto cafetero, por su parte, dejó en el camino en semifinales a Uruguay luego de derrotarlo por la mínima diferencia gracias a un tanto de cabeza de Jefferson Lerma. De la mano del entrenador argentino Néstor Lorenzo acumula nada menos que 25 partidos consecutivos sin perder, con 19 triunfos y seis empates. Persigue su segunda Copa América tras la consagración en la edición de 2001, en la que fue local.

Colombia eliminó a Uruguay en semifinales tras jugar todo el segundo tiempo con uno menos TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Mateus Uribe, Richard Ríos o Kevin Castaño, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Néstor Lorenzo es el argentino que dirige a Colombia y construyó un invicto de 25 partidos JARED C. TILTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El historial

El de este domingo es el enfrentamiento N° 41 entre argentinos y colombianos. Hasta el momento, el seleccionado argentino tiene ventaja en el historial con 20 victorias, 11 empates y nueve derrotas. En el último duelo, disputado el 1° de febrero de 2022 en el estadio Mario Alberto Kempes por las eliminatorias al Mundial Qatar 2022, el equipo dirigido por Scaloni se quedó con los tres puntos al ganar por 1 a 0 con un tanto de Lautaro Martínez.

En Copa América se vieron las caras en 15 oportunidades, con siete triunfos, cinco igualdades y tres caídas. El último partido entre ambos fue en las semifinales de Brasil 2021, en un encuentro histórico en el que Emiliano Martínez se lució por primera vez en el arco se la selección mayor. En tiempo reglamentario empataron 1 a 1 con goles de Lautaro Martínez y Luis Díaz. En la tanda de penales, ‘Dibu’ contuvo los remates de Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona.

40 partidos disputados.

20 triunfos de la Argentina.

11 empates.

9 victorias de Colombia.

